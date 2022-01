Flyers uctili Voráčka Springsteenem, slavil on: Výměna prospěla všem

Vzdát hold ve Spojených státech umí. A dokázala to i Philadelphia, v jejíchž oranžových barvách strávil Jakub Voráček deset sezon. V noci se do města vrátil jako soupeř a hned uspěl. Osobní statistiky sice o gól či nahrávku nerozšířil, ale jeho Columbus trápící se Flyers zdolal 2:1. Český hokejista před startem zápasu dostal od domácího GM plaketu za 1 000 utkání v NHL a při prvním přerušení si mohl na kostce prohlédnout tribute video s jeho nejlepšími momenty za Flyers při poslechu písničky od jeho oblíbeného rockera Bruce Springsteena.

Návrat na místo činu. Respektive činů. Jakub Voráček ve Philadelphii odehrál deset sezon a v organizaci Flyers je pátým nejlepší nahravačem historie (427) a desátým hráčem v počtu získaných bodů (604). Před sezonou se ovšem výměnou za Cama Atkinsona stěhoval zpět do týmu, který ho draftoval - do Columbusu, s nímž na ledě bývalého týmu v noci vyhrál 2:1.

„Vždycky budu na Philly vzpomínat,“ řekl Voráček už před utkáním po příjezdu do města. „Bude mít zvláštní místo v mém srdci. Byla to zábavná a skvělá jízda. Když strávíte deset let se svými přáteli v jednom z nejlepších sportovních měst na světě, je to skvělé.“

Domácí neopomněli bývalou hvězdu týmu pořádně přivítat. Už před utkáním převzal 32letý útočník z rukou generálního manažera Flyers Chucka Fletchera plaketu oceňující tisícovku odehraných zápasů v NHL. Při první reklamní pauze si zase mohl prohlédnout tribute video na kostce s nejlepšími momenty v oranžovém dresu za poslechu jedné z oblíbených písníček „Born to Run“ od Bruce Springsteena.

Bouřlivého ohlasu se dočkal také od hráčů obou týmů a především domácích fanoušků. Ti přitom nezažívají nejlepší období. Flyers s Blue Jackets totiž zapsali už 10. prohru v řadě a v tabulce Východní konference se nachází až na 11. místě se ziskem 34 bodů. Columbus na tom není o mnoho lépe, je 10. a bodů má 37 (na Flyers ale tři zápasy k dobru).

Dobré pro oba týmy, myslí si o trejdu Voráček

Pokud však jde o letní výměnu Atkinson - Voráček, dá se říct, že z individuálního hlediska oběma hráčům prospěla. Oba týmy navíc dostaly, co jim scházelo. Flyers v Atkinsonovi získali střelce, s 15 zásahy je nejlepším kanonýrem týmu. Columbus má zase tvůrce hry k finskému střelci Patriku Lainemu, Voráček má nejvíce asistencí (24) v týmu.

K malému srovnání obou vytrejdovaných hráčů se odhodlal i samotný český útočník. „Cam má ve Philly skvělou sezonu. Řekl bych, že i já jsem docela silný v Columbusu,“ myslí si Voráček. „Když se na to podíváte tímto způsobem, bylo to dobré pro oba týmy.“

Týmové výkony jsou ale zklamáním v obou táborech. „Postavení v tabulce ale není tak dobré, jak jsme očekávali a myslím, že Philly je na tom stejně,“ dodal útočník Columbusu.

Celé VIDEO na kostce v hale: