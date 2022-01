Pasta už je na metě 20 gólů. Raskovi to po návratu nejde. Realita je jiná, řekl

Raskovi to po návratu nejde • Profimedia.cz

Gólman Tuukka Rask podepsal smlouvu do konce sezony s Bostonem • Profimedia.cz

Je v ráži. Zase mu to střílí a pro soupeře představuje noční můru. Stačí jen, aby se ocitl ve slibné pozici, a následuje gólová siréna. V noci přidal David Pastrňák zásah číslo 20 v sezoně. Na tuhle metu dosáhl v šestém ročníku NHL po sobě. K trefě přibalil i asistenci, ale na výhru to nestačilo. Boston doma padl s Anaheimem 3:5 po dalším nepřesvědčivém výkonu finského gólmana Tuukky Raska.

Rozjezd do aktuálního ročníku měl pomalejší. Nemohl najít svůj klasický instinkt zabijáka. Na tváři mu chyběl úsměv a na jeho hře to bylo znát. Pastrňák se potřebuje hokejem bavit, mít z něj radost, pak to půjde.

Proti Ducks se bavil a na ledě lítal, byl k nezastavení. Nejprve skóroval po parádní souhře s českým parťákem Tomášem Noskem, jenž mu poslal puk do pozice, z jaké Pasta dává góly poslepu. V závěru ještě asistoval u trefy Erika Hauly na 3:5 z pohledu Bruins.

Nejlepší hráč Bostonu v zápase? Jednoznačně Pastrňák, moc dobře to věděl i kouč Bruce Cassidy, jenž českému forvardovi dopřál druhý největší čas na ledě z domácích hokejistů po obránci Charliemu McAvoyovi. Cítil, že jestli někdo může zvrátit nepříznivý vývoj, tak právě on.

Pasta strávil na ledě jedenadvacet minut a čtyři vteřiny, vyslal šest střel, získal tři puky, rozdal jeden hit a připsal si dva body. Na výhru to nestačilo.

„Musíme být mnohem lépe připravení na soupeře, než oni na nás. V nedávné době jsme na domácím ledě měli skvělou formu a protivníci to moc dobře vědí,“ podotkl po prohře Taylor Hall, Pastrňákův parťák z lajny.

Boston v tomto kalendářním roce sehrál třináct duelů a vyhrál jich hned deset. Tučným písmem se pod touhle formou podepsal Pastrňák. Od 1. ledna nasbíralo víc bodů pouze pět hráčů a víc gólů nedal nikdo.

Pasta nasoukal tento rok ve třinácti duelech soupeřům dvanáct tref a celkově jich má v sezoně na kontě už dvacet, k nim přidal i sedmnáct asistencí, což dělá 37 bodů v 39 zápasech. Pořád má před sebou dalších 43 duelů do konce základní části.

Momentálně nejlepší střelcem NHL je Chris Kreider s 30 trefami. Ztráta deseti zářezů? Pro Pastu hrajícího ve formě nic nedosažitelného.

O kom se ale nedá říct, že je ve formě, je gólman Bruins Tuukka Rask. Fin se vrátil po zranění s velkou pompou, jenže i s několika otazníky. Jak rychle se dokáže vrátit do bývalé formy a zvládne to ještě vůbec?

Raskovi na konci minulé sezony skončila v Bostonu smlouva a stal se nechráněným volným hráčem. Zároveň ho soužily bolesti, proto na konci července podstoupil operaci kyčle. Od začátku prosince se ale opět připravoval s Pastou a spol.

S Bostonem se nakonec 11. ledna dohodl na nové smlouvě do konce sezony. „Nikde jinde bych nehrál,“ líčil čtyřiatřicetiletý gólman.

Od té doby naskočil do čtyř zápasů a žádná sláva to není. „Někdy nastavíte svá očekávání příliš vysoko, ale realita je jiná. Samozřejmě nejsem se svými výkony spokojen. Není to dobré,“ přiznal Rask.

Tuukka Rask v této sezoně: Zápasy: 4 Střely proti: 90 Zásahy: 76 Obdržené góly: 14 Úspěšnost zákroků: 84,44 % Průměr gólů na zápas: 4.28

Od Ducks dostal z 27 střel pět gólů. Stejnou porci branek navíc pustil i za jednu třetinu v domácím utkání s Carolinou. Rask tak byl o u dvou ze tří proher Bruins v lednu. „Není na tom, jak by chtěl, a nejsme si jistí, kdy se přiblíží ke své bývalé formě,“ poznamenal Cassidy.

Fina nicméně přes palubu nehází. „Potřebuje víc chytat, být ve větším zápřahu, pak to půjde,“ je přesvědčen. Na vyladění formy má Rask dostatek času. Sezoně je totiž teprve na prahu poloviny.