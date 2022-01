Úkaz Zegras to udělal zase! Po úžasné nahrávce dal i gól. Tortorella reagoval

Moment, který musel probudit zřejmě každého fanouška, který nesledoval zápas Canadiens s Ducks. Sociálními sítěmi se znovu jako lavina valí další luxusní akce v podání Trevora Zegrase, tentokrát ji ale ještě vylepšil. Když 8. prosince minulého roku poprvé úspěšně provedl trik „Michigan“, potřeboval ke zdárnému konci Sonnyho Milana. Nyní si však Američan bez aktuálně zraněného parťáka vystačil sólo. Ve 22. minutě hry zajel za branku Sama Montembeaulta, kde si „na lopatu“ vzal puk, který parádně zvýšil vedení na 4:1.

Soupeřům z Montrealu včetně překonaného gólmana, spoluhráčům s trenéry, dokonce i komentátorům přenosu nějakou dobu trvalo, než s „Wow!“ pobrali, co hráč s číslem 46 na zádech provedl. Bylo zcela jedno, že se Zegrasovi v podstatě stejná akce povedla nedávno. Vlastně i autor trefy v lakrosovém stylu po úvodní gólové oslavě potřeboval chvíli, aby ze své tváře dostal udivený výraz. Po provedení další individuální senzace v nováčkovské sezoně (během první odehrál „jen“ 24 zápasů) se ale úkaz Ducks vzpamatoval.

Vždyť jde přeci o akci, kterou poctivě piluje a při ostrém startu už se rodákovi z Bedfordu povedla dvakrát. „Když už puk dokážete zvednout na hokejku, máte velkou šanci, že se vám to povede. Moc gólmanů to nečeká, tak nevidím důvod, proč to neudělat. Je to stejné, jako když chcete brankáře překonat zpoza branky. Je to něco, na čem dost pracuju, pak je hezké vidět, jak se to promítá do hry,“ řekl Zegras po zápase. Proti Canadiens přidal ještě jeden gól, tentokrát „jen“ střelou z mezikruží.

Ještě než v Montrealu siréna oznámila konec zápasu, který domácí tým ještě pořádně zdramatizoval kontaktní trefou na 4:5, na internetu už začalo podobně jako v prosinci Zegrasovo velkolepé velebení. „Oh, Trevore, ty věci, co děláš, nás ohromují!“ stálo v příspěvku oficiálního twitteru NHL. V jiném byl americký centr nazván „hrozbou“. Jedna fanynka přidala tweet s obrázkem kačera, který si jen tak surfuje na vlně, se slovy: „Tohle je pro mě Trevor Zegras.“

Nicméně po fantastickém triku útočníka Anaheimu se na sítích čekalo na jedinou věc – jak lakrosový gól okomentuje John Tortorella. Uznávaný kouč totiž Zegrase v prosinci za jeho přihrávku zpoza branky pořádně natřel. „Pokud byste tohle udělali před dvaceti, třiceti lety, utrhnou vám hlavu. Kdyby tohle udělal jeden z mých svěřenců, naštvalo by mě to. Ihned po zápase bych si s ním o tom promluvil,“ zdůraznil současný televizní expert ESPN.

Ve stejném studiu byl pověstný svéráz přítomen i nyní po Zegrasově famózní trefě a oproti poslednímu vystoupení se mnohem víc mírnil, aspoň co se týká hodnocení gólové akce i jejího autora. Tortorella uznal, že jde o fantastickou dovednost. Rovnou se také ohradil vůči všem, kteří o bývalém trenérovi Columbusu či Tampy Bay v prosinci tvrdili, že neuznává individuality.

„Pro všechny idioty tam venku, kteří vyhodili do povětří můj mobil po té první akci s tím, že nemám rád dovednosti… Hokej je hra dovedností. Jen chci, abychom byli opatrní, kam to všechno směřuje,“ upozornil muž, který v roce 2004 dovedl Lightning ke Stanley Cupu. Řadu fanoušků svým komentářem k Zegrasovi ale neobměkčil. Na twitteru se především příznivci Ducks předháněli s příspěvky, ve kterých si představují Tortorellu, jenž zuří jako malé dítě po dalším „Michiganu“.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 21:15. Evans, 29:54. Lehkonen, 41:24. Evans, 54:02. Dauphin Hosté: 08:14. S. Carrick, 15:12. Fowler, 17:06. T. Terry, 21:25. Zegras, 34:04. Zegras Sestavy Domácí: Primeau (21. Montembeault) – D. Savard, Chiarot (A), Petry (A), Kulak, Ch. Wideman, A. Romanov – Toffoli, Suzuki (A), Lehkonen – M. Hoffman, Poehling, Dauphin – Josh Anderson, Evans, R. Pitlick – C. Paquette, Vejdemo, Pezzetta. Hosté: Stolarz (J. Gibson) – Manson (A), Fowler, Drysdale, H. Lindholm, Shattenkirk, Benoit – T. Terry, Getzlaf (C), Rakell – Silfverberg, Zegras, Henrique – Lettieri, Lundeström, Comtois – B. Robinson, S. Carrick, Steel. Rozhodčí Anderson, Meier – Deschamps, Smith Stadion Bell Centre, Montreal

