Zadina zvedl závoru špinavým gólem. Teď se otevřou stavidla, říká parťák

V 17. minutě hráli hostující Red Wings přesilovku. Filip Zadina rozehrál od zadního mantinelu na Filipa Hronka, najel si k brankovišti a dorazil kotouč po ráně obránce Nicka Leddyho od modré čáry. První trefa po 18 zápasech. V jeho následném gestu se smísilo všechno, co v tu chvíli asi cítil. Úleva s naštvaností, radost s uspokojením, že to vyšlo.

Český útočník naposledy skóroval koncem listopadu proti Bostonu, s přibývajícím časem sílily pochybnosti a marnost. Občas Zadina střílel jak ze samopalu, taky sedm dávek jako během prosince v utkáních proti Coloradu a New York Islanders. Jenže pak zažil taky tři zápasy po sobě, kdy na bránu nevypálil vůbec. Ani ťuk.

18 Tolik zápasů vyšel Filip Zadina v NHL naprázdno, než vstřelil další gól.

Z druhé lajny sklouznul do třetí. Začátkem ledna se dokonce při střetnutí se San Jose se poprvé v tříleté kariéře nevešel do základní sestavy Red Wings. „Když chcete někoho zapojit, někoho musíte naopak vyndat. Někdy je to jednoduché,“ pravil kouč Jeff Blashill.

Coby šestka draftu 2018 se Zadina měl stát klíčovou součástí týmu, který vrátí Detroit do play off. Má obrovský potenciál. A s tím souvisejí taky velká očekávání. Ovšem nic do sebe zatím nezapadlo, jak se čekalo. Do NHL nakoukl Zadina poprvé v sezoně 2018/19. Za 128 zápasů v nejlepší lize světa dal 20 branek.

V předchozím ročníku se za 49 zápasů trefil šestkrát, ve stávajícím se ani po krátké odstávce na začátku roku jeho produktivita nezlepšila. Do páteční trefy proti Pittsburghu si 22letý útočník za celý leden připsal jednu asistenci. Přidat by potřeboval rovněž proto, že hraje o novou smlouva, tříletý nováčkovský kontrakt po sezoně skončí.

„Stalo se vícekrát, že měl příležitost vypálit, ale neudělal to dostatečně rychle a možnost ke střele byla pryč. Před prodlouženou vánoční pauzou se dostával do mnoha šancí. Teď jen musí dospět k tomu, aby se k nim znovu dopracoval,“ uvedl Blashill. Trenéři Detroitu se přitom snaží přinutit Zadinu k tomu, aby víc chodil před branku. V duelu na ledě Pittsburghu přesně tohle předvedl. Zpoza brány si najel k tyči za obránce Johna Marina a doklepl vyražený kotouč.

„Nejlepší na tom bylo, jak se postavil k brankové čáře, čekal, až půjde puk nahoru a pak šel do brány a dal špinavý gól. Hodně jsme o tom s ním mluvili - v téhle lize je těžké dávat pravidelně góly. Je těžké překonat brankáře, musíte hledat způsoby, jak dostat puk do sítě. I při hře pět na pět teď padá většina gólů právě z tohoto prostoru a na různé způsoby. Můžete tam puk zavézt, dostat nahrávku, ale taky se prosadit na dorážku. Kluci, co se trefují pravidelně, takové góly dávají. Není možné se prosazovat neustále z prostorů mimo slot. On to dobře ví. A bude pracovat na tom, aby se dostával i před bránu,“ ujistil kouč Red Wings.

„Sám jsem si tím prošel a dovedu se vžít do Filipových pocitů, Tímhle si projdou různí hráči, ‚Z‘ se s tím jen potřebuje poprat. Pak se otevřou stavidla. Zcela určitě ho zase uvidíme v nejlepší formě,“ poznamenal ostřílený spoluhráč Sam Gagner. Zadina zatím nadzvedl závoru.

„Tohle přináší spoustu tlaku. Vyvíjíte ho i sami na sebe, jak se chcete prosadit a pomáhali týmu. Pro mladého hráče je těžké tohle zvládat. Pokud však dokážete přinést mužstvu i jiné věci, pomůže vám to v dalším průběhu vaší kariéry. Konkrétně u něj cítím, že v ofenzivě to přijde. Má spoustu talentu a tvrdě maká. Začal se cítit líp v prostoru kolem branky a získal tolik potřebné sebevědomí,“ zastal se Gagner českého spoluhráče.