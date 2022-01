Mladé české pušky v NHL: Nečas září, Zadina ne. Čím Chytil ční nad všemi?

„Musíte mít i obrovské štěstí na organizaci, která si vás vybere,“ pronesl i slovutný Jaromír Jágr při okomentování své úspěšné kariéry v NHL.

Hráči juniorské reprezentace z roku 2018 jsou toho krásným důkazem. Celkem dvanáct z nich prošlo draftem, navíc všechny si následně jejich celky pojistily nováčkovskou smlouvou. Nicméně rozdíly v odehraných minutách jsou značné, a to i mezi čtveřicí ústředních ofenzivních hvězd tehdejšího výběru.

Začněme dvojicí, od které se už od nejmladších let mnohé čekalo. Martin Nečas a Filip Zadina. Na zmíněném šampionátu měli parádní fazonu, především oni tým dotáhli do semifinále. Nečase si následně na draftu zamluvila Carolina v roce 2017, Zadinu Detroit o rok později. Zatímco první jmenovaný se ještě dva roky otrkával v Kometě a na farmě, aby potom přesně zapadl do skládačky týmového vývoje a urval si velkou roli v týmu, Zadina se v NHL trápí. Šance dostává, ale pravda je, že se od něj čekal daleko rychlejší progres.

Potíž jednadvacetiletého křídla je v prokletí, které se pojí se všemi excelentními kanonýry. Dívá se na ně skrze číslo v kolonce nasázených branek. Zatímco Nečasova hra má daleko více rovin, dovede akce rozehrávat, zakončovat nebo hrát na jiných postech, Zadina je mnohem více střelecky zaměřený. I to zapříčinilo jak rozdíl v počtu odehraných zápasů, tak hlavně v bodech.

„Je s námi dlouho, do prvního týmu se dostal už v mladém věku. Ale časový vývoj každého hráče je jiný. Přestože si přeji, aby skóroval častěji, a on si to přeje také, tak je důležité, aby se nekoukal na svou hráčskou hodnotu pouze přes góly. Je mnohem více cest, jak zápasy ovlivňovat, jak být dobrým hráčem,“ okomentoval pro The Athletic situaci českého forvarda trenér Jeff Blashill.

Přestože oba talenti odehráli v nejlepší lize světa už přes sto zápasů, jejich pozice je velmi odlišná. Nečas má velkou roli, Zadina spíš vyklízí pozici. Při posledním utkání s Chicagem nastřílel Detroit pět gólů, český útočník nebyl ani u jednoho. Puk do brány naposledy dostal 30. listopadu.

Z hlediska odehraných duelů však nad všemi ční jméno, u kterého se to v roce 2017 tolik nepředpokládalo. „Bylo mi úplně jedno, kdo si mě vybere. Byl jsem hlavně strašně moc rád, že to bylo tak brzy,“ vykládal Filip Chytil poté, co si ho newyorští Rangers pojistili na 21. místě draftu.

Není první kolo jako první kolo

Zlínský odchovanec se od té doby v sestavě Rangers zabydlel. A přesně podle předpokladů. Skauti jeho hráčský potenciál ocenili jako „solidní útočník pro třetí formaci“. To se potvrdilo, Chytil nejčastěji nastupuje v této pozici. I tak jde o velký, a možná trochu nedoceněný úspěch. Černovlasý mladík se totiž v mládežnických týmech nebo na farmách dlouho nezdržel a už od druhé sezony v zámoří patří do sestavy v NHL.

Zatímco pro Chytila nebo Zadinu s Nečasem hrál v jejich prospěch fakt, že si je vytáhl celek procházející přestavbou, kdy se v sestavě odkrývala okénka, Martin Kaut v Coloradu takové štěstí neměl. „Je to velká motivace. Vidím kluky, jsou v NHL a mají tam už nějakou svoji roli. Ale každý má nějakou cestu a každý klub má se svými hráči jiné plány. Samozřejmě, naštvaný jsem. Ale zdravě, tak, že mě to motivuje, abych makal ještě víc. Zároveň to všem třem taky moc přeju,“ řekl Kaut v únoru 2020.

I když v počátku se mohlo zdát, že i destinace Colorada bude pokropena určitou dávkou štístka, nebylo to tak. Colorado se třikrát v řadě neprokousalo do play off, aby následně v sezoně, kdy si české křídlo zamluvilo, padlo v prvním kole.

Jenže v době jeho draftu už se začínala projevovat práce generálního manažera Joea Sakice, jenž od roku 2014 piplal kabinu do podoby, v jaké ji známe dnes. Společně s Tampou jde o nejsilnější partu posledních let. „Hned po draftu jsem si říkal, že když mě vzali v prvním kole, sednou si ze mě na prdel. Šel jsem na řadu vysoko, takže si v NHL zahraju. Rychle jsem přišel na to, že je to pěkná blbost,“ popsal své myšlenky v prvních měsících po draftu forvard, jehož jméno zaznělo v roce 2018 jako šestnácté.

Jenže není první kolo jako první kolo. Později vybraní prospekti mají mnohdy kromě vyšší pozice i smůlu v tom, že si je zamlouvá celek, jemuž se aktuálně v lize daří. Když totiž jdete na řadu až na samotném konci první várky, nejčastěji si vás zabírá organizace, která pár týdnů předtím válčila ve finále Stanley Cupu. A prokousat se do těchto sestav není nic snadného.

Tahle věc se týká všech zmíněných talentů. Zatímco Nečas s Chytilem a Zadinou vpluli do svých organizací snadněji, protože ty se zrovna nacházely v ne tak dobré kondici, Kaut přistál v nejlepší ofenzivě soutěže.

Všichni čtyři Češi mají talent, jsou tím nejlepší, co český hokej za poslední roky vyprodukoval. Jen v dalším rozvoji se liší.