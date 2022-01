Darebák Kane už pálí za Oilers. Lidé si o mně vymýšlí nechutné lži, říká

Jen si to v krátkosti shrňme: napadení manželky, výtržnosti, obří dluhy v kasinu, osobní bankrot, údajné sázení na vlastní zápasy a navrch zfalšování očkovacího certifikátu. To není výčet přečinů smyšleného mizery z hollywoodského thrilleru, ale realita posledních let hokejisty Evandera Kanea.

Byť v NHL uhrál přes pět stovek bodů, novinové titulky plnil spíše svými skandály. V minulé sezoně patřil k nejlepším hráčům San Jose, po konci ročníku ho ale kalifornský klub ze žraločí kabiny stejně vykopnul.

Kane podle zpráv ze zámoří nerespektoval klubová pravidla. Na zápasy i tréninky chodil často pozdě, ignoroval kodex oblékání, jeho pracovní morálka nebyla valná. Často se hádal s trenéry o své roli v týmu. Několik zdrojů potvrzuje, že spoluhráči byli pořádně otrávení z toho, že mu prochází věci, za které by jiní dostali tvrdě přes prsty.

Trpělivost vedení Sharks došla ve chvíli, kdy Kane zfalšoval covidové potvrzení. Za to dostal od vedení NHL trest na 21 zápasů. Klub ho pak poslal rozehrát se do AHL. Definitivní poslední kapkou byl jeho vánoční výlet do Vancouveru navzdory tomu, že byl na tzv. covid protokolu. Namísto sezení doma cestoval do Kanady. V polovině ledna mu proto San Jose definitivně ukončilo kontrakt.

Zájem o jeho služby prý projevilo několik klubů. Třicetiletý forvard si nakonec plácnul s Edmontonem. „Mluvil jsem s mnoha lidmi z naší i jiných organizací. Klíčové bude to, jak Evander zapadne do týmu, jaká bude chemie. Protože pokud jde o jeho talent a schopnosti, je jasné, že náš tým udělá lepším,“ prohlásil GM Oilers Ken Holland, který si od posily slibuje pozvednutí sekundární produktivity v týmu, který táhne výhradě duo McDavid – Draisaitl.

Jen co s Kanem podepsal smlouvu do konce aktuální sezony v celkové výši 1,4 milionu dolarů, na sociálních sítích, v televizích a rádiích v Kanadě to bylo téma číslo jedna. Ostře se proti vyhlášenému rozpustilci vyjádřil bývalý hráč NHL a současný komentátor Jeff O'Neill.

„Říkal, že se pokusí napravit, ale lže. O vztahy mu nejde, řeší jen sám sebe. Pokud zase ukáže, jaký je idiot, blázen a hulvát, v týmu ho budou všichni nenávidět. To je věc hokeje, zároveň by se měl pokusit napravit svůj vztah s vlastní dcerou,“ řekl o O'Neill pro TSN.

A právě poslední dovětek Kanea pořádně nadzvednul. „Je to nechutný útok. Když jsem to slyšel, byl jsem bez sebe. Rozzuřený by bylo slabé slovo. Soudí mě a můj vztah s dcerou, o kterém vůbec nic neví, jen aby mě zle vykreslil. Je to směšné, absolutně přes čáru. Přál bych si, aby Jeff hned teď hrál NHL a na ledě stál proti mně,“ nebral si servítky. „Lidé si o mně vymýšlí různé věci, aby to bylo pořádně šťavnaté. Aby mě popsali negativním, toxickým a zlým způsobem.“

Na podobné otázky pak Kane odpovídal před premiérovým utkání v novém působišti během půlhodinové tiskové konference. ​„Je legrační, jak si lidé myslí, že když přijdu do týmu, tak tam všechno naruším. Myslím si, že všechno bude v pohodě,“ usmíval se. „Považuji se za vůdce,“ dodal sebevědomě.

Proti Canadiens to v debutu potvrdil. Ve 12. minutě se prosadil šikovnou tečí a nastartoval tým k sedmigólové kanonádě. „Je skvělé přijít do nového prostředí a hned ukázat, co dovedete. Je super, že se mi povedlo skórovat už v prvním utkání a nemusím to před sebou tlačit. Edmonton mě bral, abych bodově pomohl. Jsem rád, že se to hned povedlo. Užíval jsem si, že můžu být zase na ledě NHL, všechno hodit za hlavu a jen si užívat hru,“ hlásil po zápase, v němž hosté zdemolovali Montreal 7:2.

Kane zaujal místo v elitní formaci vedle hvězdného Connora McDavida. „Musím říct, že je o chlup lepší hrát vedle něho než proti němu. Je sakra dobrý. Ta jeho rychlost, explozivita, šikovnost… je paráda ho mít vedle sebe,“ smál se útočník, který v roce 2021 vyhlásil osobní bankrot s dluhem přesahujícím 26 milionů dolarů. Veřejně přiznal, že má problém s hazardem, navštívil kvůli tomu terapeuta, ale opakovaně popřel, že by sázel na zápasy NHL nebo je ovlivňoval.

V Edmontonu dostal další šanci. Zřejmě poslední.

Bodování hráčů Oilers

Leon Draisaitl 61 (31+30)

Connor McDavid 58 (21+37)

Ryan Nugent-Hopkins 30 (4+26)

Jesse Puljujärvi 25 (10+15)

Zach Hyman 24 (13+11)