ONLINE NHL: Pastrňák proti Seattlu, Palátova Tampa čelí Sharks s Hertlem

Pořádná porce zápasů je na programu NHL v noci. Do akce jde od 1:00 SEČ český kanonýr David Pastrňák, jehož Boston hostí Seattle Kraken. Ve stejný čas hraje Tampa s Palátem a Ruttou proti San Jose s Hertlem a Šimkem, New Jersey se Zachou proti Torontu s Kašem a Kämpfem a Pittsburgh, v jehož sestavě by měli nastoupit Zohorna i Simon. V brance Maple Leafs by měl dnes nastoupit Mrázek, za Capitals zase Vaněček. Sledujte všechny Čechy v akci ONLINE.