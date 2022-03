Vrána se po zranění vrátil gólem. Ovečkin dvěma zásahy dorovnal Jágra

Góly

Domácí: 01:38. D. Strome, 07:05. DeBrincat, 13:53. P. Kane, 17:14. R. Carpenter, 19:32. J. Toews, 20:19. Hagel, 34:50. D. Strome, 57:16. D. Strome

Hosté: 24:31. Silfverberg, 27:19. Zegras, 27:57. Henrique

Sestavy

Domácí: M.-A. Fleury (Lankinen) – S. Jones, de Haan, C. Murphy, McCabe, Regula, C. Jones – P. Kane (A), D. Strome, DeBrincat (A) – Dach, J. Toews (C), Hagel – Kurashev, T. Johnson, D. Kubalík – Lafferty, R. Carpenter, Borgström.

Hosté: J. Gibson (21. Stolarz) – Drysdale, H. Lindholm, Fowler (A), Mahura, Shattenkirk, Benoit, B. Guhle – Rakell, Zegras, Milano – T. Terry, Henrique, Comtois – Silfverberg (A), Steel, D. Grant – S. Carrick, Deslauriers (A).

Rozhodčí

South, Sutherland – Shewczyk, Suchánek.

Stadion

United Center, Chicago

Návštěva

18 591 diváků