Vyštípal Vladaře a roste dál. V Bostonu v éře po Raskovi vládne Swayman

Navázat na dokonalost je docela boj. Srovnávají vás. Neodpustí vám chyby. Boston dokonalost v brance měl. Stanley Cup mu nejdřív vychytal Tim Thomas (2011), pak ho Tuukka Rask dvakrát dostal do finále (2013 a 2019). Tak kdo dál, pánové? Mohl to být Daniel Vladař. Mohl. Ale všechny nakonec zválcoval Jeremy Swayman. Rodák z Aljašky může být další hvězdou, o kterou se opřou ofenzivní borci Pastrňák a spol. Jeho čas přichází. Nevyváděl, když musel couvnout.

Bylo jasné, že jednou takový scénář přijde. Boston se na něj i dobře připravoval. Úplně stejně, jako když se po Stanely Cupu 2011 začal blížit do důchodu Tim Thomas. Tehdy měli Bruins nachystaného Tuukku Raska a Antona Chudobina. Jeden z nich bránu pak sebere, spíš Rask. Stalo se, z vysokého Fina se stalo eso a klubová legenda.

Teď se příběh opakoval. Pomalinku klub chystal Daniela Vladaře (196 cm), kterého draftoval ve 3. kole 2015. Je vysoký, v bráně klidný, nejančí. Ano, ten by jednou mohl Raska zastoupit, co myslíte? Vypadalo to nadějně. Jenže všechny mladé brankáře v organizaci nakonec předjel Jeremy Swayman (191 cm), další vysoký gólman, kterého si klub vybral z draftu 2017. Zářil na univerzitě v Maine a zvládl to i mezi dospělými.

„Teď vám řeknu, že nemá strop,“ obdivně o něm pronesl pro The Athletic Andrew Raycroft, bývalá jednička Bruins. Za Boston chytal do sezony 2005/06, než ho klub vyměnil do Toronta. Za koho? Za Raska.

Fin měl poslední dobou vážné zdravotní problémy s kyčlí, takže už v minulé sezoně se rozjel konkurz. Swayman v 10 zápasech ohromil. Vychytal 7 výher, úspěšnost zákroků udržel na 94,5 %. Právě tam jasně ukázal, že je nad Vladařem, proto Čech musel z organizace pryč, nezachytal by si.

„Nenechá se rozhodit. Když jste se podívali na minulou sezonu, neměl žádné výkyvy. Bylo ale jasné, že přijdou, každý brankář to tak má. Jen u něj si jsem jistý, že se přes ně dovede dostat. Přesně tohle vypovídá o jeho myšlení,“ vykládal před sezonou o novém objevu Bob Essensa, kouč gólmanů Bostonu a někdejší brankář NHL. Ukázal se jako dobrý prognostik.

Bruins podepsali smlouvu s Linusem Ullmarkem z Buffala. Plán byl, že od podzimu 2021 budou nějak chytat oba, postupně se uvidí, kdo víc. Jenže... Ohlásil se Rask, že je po operaci, chce chytat a nikde jinde než v Bostonu to nemá smysl.

A řekněte si své hvězdě: „Sorry, díky, ale už ne.“ To nešlo. Pro vykreslení, jakou legendou se v Bostonu Rask stal? Když se zaměříte na celou kariéru a úspěšnost zákroků, uvidíte jeho jméno na špičce historie NHL. Mezi brankáři, kteří odchytali aspoň 100 zápasů, jsou nejlepší Dominik Hašek s Kenem Drydenem (92,2 %). Hned za nimi je Rask s hodnotou 92,1 %. Výkonnostně to byl velmi stabilní brankář, který navíc v Bostonu vychytal 308 výher, což je i klubový rekord.

Tři brankáře Bruins držet neplánovali. Ullmark nemohl být vyměněn. Swaymana vyměnit nechtěli, protože by byli za blázny. Takže využili nováčkovského kontraktu, podle něhož mohl třiadvacetiletý talent putovat do AHL a nemusel ho ostatním klubům vystavovat na waiveru. „No, není to zrovna ideální,“ poznamenal Swayman hned po sešupu na farmu, kde vychytal výhru 5:1 a neměl tušení, jak dlouho zůstane bydlet na hotelu. Týden? Měsíc? Do konce sezony?

Plán Bruins se vyvrbil celkem jasně. Doufali, že chytat bude Rask, že se dovede zase dostat do své parádní formy. Za ním bude připravený Ullmark. A Swayman si počká, zase celý rok na farmě. „Tyhle myšlenky se do hlavy dostávat samozřejmě mohly,“ přiznal zámořským novinářům brankář, který musel z kola ven. „Ale já se hlavně snažil soustředit na věci, které se dějí tady a teď, neřešit nic dopředu. Pro mě bylo zásadní se koncentrovat na to, ať zastavuju puk a je úplně jedno kde.“

Rask chytal špatně, sám pak nakonec uznal, že není tam, kde by si představoval. Tak ohlásil konec kariéry, v NHL vydržel necelý měsíc. Ukázal svoji loajalitu k Bruins, nechtěl trápit sebe, ani klub. Swayman byl zpátky na konci ledna.

Kouč Bruce Cassidy pro něj měl jen velký obdiv. Moc dobře věděl, jak gólman uvnitř zuří a je pekelně naštvaný, že na farmu odešel ve chvíli, kdy to nebylo úplně fér. Chytal dobře, jen prostě musel uvolnit místo. „Netrucoval, neříkal si, že je pro AHL moc dobrý. To se klukům může někdy stát. Nechcete, aby to přišlo, ale víte, jak to chodí. Každopádně to, že Swayman takový problém neměl, ho vrátilo zase zpátky,“ řekl kouč.

Říká se, že největší brankáři mají v sobě dar, že dovedou své mužstvo dovést k výhře, i když sami nejsou úplně stoprocentní. To znamená, že dostanete dva góly, kdy jste neměli nárok zasáhnout, ale jeden padne poté, co jste se špatně postavili proti střelci, další, když puk vypadl z lapačky. Najednou je výsledek 4:4. Pak chytnete sólo, nebo nějakou jinou tutovku a klíčový gól dá váš tým. Statistiky nic moc, třeba jen 86 % úspěšnosti, ale vyhráli jste. Tohle právě báječně uměl Rask, i když měl horší zápas, tým s ním dovedl vyhrát. A výrazně víc bylo těch lepších.

S ohledem na Swaymanovu psychiku Boston doufá, že v něm roste podobný gólman. Tedy většinou výjimečný, a když má horší den, Bruins stejně vyhrají. „Laťka je vždycky taková, jaká je. Pokud je nastavená vysoko, je to přeci dobře, ne? Sám doufám, že ji v sobě má taky nastavenou hodně vysoko,“ dodal Cassidy směrem ke srovnávání s Raskem.

V únoru byl Swayman vyhlášen nováčkem měsíce. Vrátil se v obrovské formě. „Pokud jde o čtení hry, tak je rozhodně dál, než byste u brankáře jeho věku čekali,“ přidal svůj postřeh Essensa.

Swayman trochu ubral ze svého agresivního stylu. V NHL jsou hráči hodně rychlí, docela snadno by ho mohli nachytat a vykoupat. Pochopil, proč po něm trenér brankářů Essensa vyžadoval větší klídek. Ullmark zase působí jako medvěd zalezlý v noře. Víc využívá své tělo, nevyjíždí tolik. Bruins mají dva velké a stylem rozdílné gólmany. Spolu vypadají velmi silně. Swayman je aktuálně o chlup lepší. A ano, může najet na linku Thomas – Rask.

Gólmani nováčci v sezoně 2021/22

podle úspěšnosti zákroků

1. Jeremy Swayman (Boston) 92,6 %

2. Ukko-Pekka Luukkonen (Buffalo) 91,7 %

3. Nico Daws (New Jersey) 91,6 %

4. Stuart Skinner (Edmonton) 91,3 %

5. Kaapo Kahkonen (Minnesota) 91,3 %

podle výher

1. Jeremy Swayman (Boston) 17

2. Alex Nedeljkovic (Detroit) 15

3. Kaapo Kahkonen (Minnesota) 12

4. Spencer Knight (Florida) 10

5. Karel Vejmelka (Arizona) 9

