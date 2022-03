Hertl za Pastrňákem? Uzávěrka se blíží, v kurzu jsou i Kubalík a Zacha

Už se to blíží! Otevřete si zámořské hokejové weby a všude na vás vyskočí slůvko TRADE. Výměna. Za dva týdny se trh uzavře, přestupní okno se uzamkne. Pondělí 21. března se blíží, přímou úměrou roste frekvence spekulací. Kdo změní dres? Prostorem létá i několik jmen českých hráčů. Nejvíc v kurzu je trio Tomáš Hertl, Dominik Kubalík a Pavel Zacha. O čem se v souvislosti s nimi mluví a kam by mohli zamířit?

Už dobrého půl roku odpovídá Tomáš Hertl trpělivě na tytéž otázky. Jste připravený na možnost výměny? Jak byste se na to tvářil? Přejete si zůstat v San Jose? Jak vypadá vyjednávání o nové smlouvě se Sharks? Před pár dny absolvoval tohle kolečko se zámořskými novináři znovu.

Tlačili ho k vyjádření, jestli má z dosavadních dohadů o novém kontraktu pozitivní či negativní pocity. Hertl řekl jen: „Myslím, že pozitivní.“ A rozesmál se.

„Okay, zeptáme se zase za týden,“ reagoval reportér s úsměvem, který mu český útočník opětoval. „Nechci zacházet do podrobností, chci se nadále soustředit jen na hokej. V poslední době ale nějaké rozhovory proběhly, tak uvidíme,“ dodal Hertl.

Je mu devětadvacet, aktuálně mu dobíhá čtyřletá smlouva s průměrnou roční gáží 5,6 milionu dolarů. Ta v sobě skrývá klauzuli o nevyměnitelnosti. Forvard Sharks může vedení nadiktovat tři kluby, do kterých by byl ochoten přestoupit. Když manažer přijde s dealem s jinou organizací, Hertl musí změnu dresu odsouhlasit.

V souvislosti s ním se mluvilo hlavně o zájmu New York Rangers. Teď v okolí začíná poletovat další velmi zajímavý zájemce – Boston Bruins.

„Medvědi stále nenašili náhradu za Davida Krejčího na pozici druhého centra. Vyzkoušeli ledacos, ale ideální řešení nemají. Tohle by Hertl bezesporu vyřešil,“ píše zkušený novinář Eric Duhatschek z webu The Athletic.

Boston by se však musel některého z hráčů zbavit, aby si mohl Hertla dovolit. Prostor pod platovým stropem nemají Bruins největší. Zkušenost z posledních let však ukazuje, že se generální manažer Don Sweeney často zdráhá vsadit před uzávěrkou přestupů all in. V případě Hertla by to udělat mohl, musel by však cítit, že je velká šance, aby český centr v klubu podepsal i novou smlouvu na další roky.

Stále více začíná za oceánem padat i jméno Pavla Zachy. Šestka draftu z roku 2015 má našlápnuto za kariérním bodovým maximem. Pokud udrží dosavadní tempo, mohl by pokořit metu dvaceti gólů a čtyřiceti bodů. Čekalo se od něj však víc. Daleko víc.

„Je jen stínem toho, v co Devils doufali. Zdá se, že stagnuje. Určitě se zájemci najdou, ale Zacha pro ně bude jako hod kostkou. Může se nastartovat, zároveň to ale může být jasná prohra. Existují týmy, které věří, že je v něm více, než zatím ukázal. Že je více než hráč do třetího útoku a pro oslabení. Rozdílovým hráčem se však pravděpodobně nikdy nestane. Problém je navíc ten, že kolem se to kvalitními hráči jen hemží,“ hodnotí Duhatschek.

Nejhlasitěji kolem Zachy zněly fámy o zájmu Vancouveru. Ve hře by prý mohl být také Detroit. Devils očekávají, že by do příští sezony mohl naskočit švédský talent Alexander Holtz, který by mohl udělat z několika forvardů včetně Zachy postradatelné borce.

Takovým by mohl být pro Chicago taky Dominik Kubalík. Těžko uvěřit, že ještě v létě 2020 dělal společnost hvězdným bekům Calemu Makarovi a Quinnu Hughesovi v závodě o Calder Trophy pro nováčka roku. Tehdy dal za Blackhawks třicet gólů v 68 zápasech, z toho 26 při hře pět na pět. V tomto ročníku je na kótě 11. Střelecky se trápí, minuty mu sletěly dolů.

„Mohl by ale být perfektním doplňkem pro jakýkoli tým, který potřebuje sekundární gólovou produkci. Pořád mu je pouze šestadvacet let a má smlouvu za rozumné peníze (3,7 milionu dolarů). Určitě o něj bude zájem,“ píší v The Athletic, kteří Kubalíka zařadili mezi top adepty last minute výměny. Nejčastěji se v souvislosti s ním mluví o Edmontonu.

Čeští útočníci v sezoně