ONLINE NHL: Kubalík proti Ducks. Mrázek by měl chytat proti Devils

Na programu NHL jsou pouze čtyři zápasy, ale do akce v nich půjde několik Čechů. Hokejisté Toronts už chvilku po půlnoci SEČ hostí New Jersey. V sestavě Maple Leafs by neměli chybět Ondřej Kaše s Davidem Kämpfem, do branky by se měl postavit Petr Mrázek. V Buffalu v dresu Pittsburghu nastoupí Radim Zohorna. Do branky Colorada s Vancouverem by se mohl dostat Pavel Francouz. V souboji Anaheimu s Chicagem se střetne Andrej Šustr s Dominikem Kubalíkem. Všechny utkání sledujte ONLINE.