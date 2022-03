Ostuda v NHL: Vegas vyměnilo hráče, i když nesmělo. Teď ho vítá zpátky

Těsně před pondělní uzávěrkou přestupů si obě strany plácly. Vegas nutně potřebovalo uvolnit prostor pod platovým stropem, tak do Anaheimu poslalo útočníka Jevgenije Dadonova a s ním i druhé kolo draftu. Opačným směrem měl jít bek John Moore a smlouva dávno nehrajícího Ryana Keslera. Rus už byl na soupisce Ducks, teď ale vedení NHL transfer zrušilo. Dadonov měl totiž ve smlouvě klauzuli o nevyměnitelnosti, o které prý ve Vegas nevěděli.

Jeden by nečekal, že se tohle může ve všemi tolik obdivované NHL stát. Leč přece se to událo. „Rozhodli jsme, že pondělní výměna Jevgenije Dadonova z Vegas do Anaheimu není platná. Ruší se,“ uvedla liga v prohlášení.

Proč? O co přesně šlo?

Vraťme se do října 2020, to ruský útočník podepsal s Ottawou tříletý kontrakt s roční gáží pět milionů dolarů. V létě před aktuální sezonou ho však Senators vyměnili do Vegas. S ním putovala i platná smlouva. A s ní i současný problém.

Dadonov měl totiž k paktu dodatek s tzv. „no trade“ klauzulí. Forvard sepsal seznam deseti klubů, do kterých nechce být vyměněný. Jenže o něm ve Vegas prý neměli tušení. Až po pondělním trejdu k Ducks bylo zjištěno, že právě kalifornský klub je na listině míst, kde si Dadonov hrát nepřeje.

„Obchod nemohl být stvrzen, protože Dadonovova smlouva obsahuje klauzuli o zákazu obchodu, která nebyla dodržena,“ stojí ve vysvětlení NHL, která ve spolupráci s hráčskou asociací záležitost dva dny řešila, aby nakonec výměnu opravdu zrušila. Dadonov už byl dokonce oficiálně na soupisce Anaheimu, nakonec byl však vyzmizíkován a doplněn zpátky do sestavy Golden Knights.

Ratifikaci obchodu mohl přinést pouze sám Dadonov, který mohl trejd dodatečně odsouhlasit. Avšak tak neučinil. Klauzule se mohl vzdát, neudělal to. Hlavním důvodem byly pravděpodobně peníze, jelikož kvůli vysokým daním v Kalifornii by přesunem do Anaheimu přišel o 735 tisíc dolarů.

Pro Vegas byl přitom obchod extrémně důležitý. Potřebovali si uvolnit místo pod platovým stropem, aby mohli z listu dlouhodobě zraněných hráčů aktivovat uzdravující se duo Mark Stone – Alec Martinez. Na oba borce potřebují prostor v celkové výši 15 milionů dolarů. Za Dadonova navíc měli obdržet obránce Johna Moorea a Ryana Keslera, či spíše jeho smlouvu, jelikož někdejší skvělý forvard už od roku 2019 hokej nehraje a neočekává se, že by ještě brusle někdy obul.

„Rozhodnutí soutěže respektujeme a vítáme Jevgenije zpátky v našich barvách,“ reagoval klub na verdikt NHL na sociálních sítích. Co teď můžou ve Vegas dělat? Byť už je trh uzavřený, stále smí Dadonova poslat jinam. Je tu však jedna podmínka: Rus by za nový klub nesměl odehrát play off, což okruh zájemců značně omezuje.

Druhou možností je, že na listinu dlouhodobě zraněných umístí Vegas jiné hráče. Pokud je někdo na tomto seznamu, jeho plat se nezapočítává do platového stropu. „Máme mnoho kandidátů na LTIR, nejen hráče, kteří už na něm v současné době jsou,“ pravil generální ředitel Kelly McCrimmon.

Záležitost odkryla nedostatek v systému registrace smluv NHL. Ten totiž eviduje samotné kontrakty, ne však doložky k nim. Ty jsou soukromé a ví o nich pouze hráč, jeho agent a klub. Liga i NHLPA jsou pouze obeznámeny, že smlouva obsahuje „no trade“ nebo „no move“ klauzuli, podrobnosti však neznají.

„To se musí změnit. Někteří agenti a hráči si však myslí, že čím více lidí o detailech ví, tím větší je pravděpodobnost úniku informací. Ne každý hráč NHL sídlící v Americe (zejména ti, kteří se narodili v Kanadě) chce, aby fanoušci a média věděli, že všech sedm kanadských týmů je na jejich neobchodním seznamu,“ píše expert stanice Sportsnet Elliotte Friedman.

Zrušený přestup Dadonova je prvním od anulování transferu jiného Rusa Alexandra Koroljuka v roce 2017. Ten měl putovat z New Jersey do San Jose, v té době už však působil v KHL, do NHL se odmítal vrátit. Sharks tehdy uvedli, že dohoda závisí na tom, že se bude hlásit v USA. Jelikož se tak nestalo, vedení soutěže obchod zrušilo.

