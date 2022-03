Pastrňákův hattrick, netrefený hit i zamrznutí. Druhý gól? Jen šťouchnutí

Hattrick, netrefený hit a zamrznutí na tiskovce. To je v kostce večer Davida Pastrňák při zápase s Tampou • Koláž iSport.cz

Už dvanáctým hattrickem v NHL přispěl k vítězství 3:2 nad obhájci Stanley Cupu Tampou Bay. Český hokejista David Pastrňák toho však v noci prožil mnohem víc. Pobavil totiž nepovedeným hitem, když u mantinelu minul soupeře a místo toho šel na trestnou lavici za podrážení. Na tiskové konferenci se zase zamotal do odpovědi na otázku, jak týmu schází zraněný Patrice Bergeron. „Je to náš kapitán,“ začal a zamrzl na několik vteřin. „Promiňte, ztratil jsem nit. To je jedno, prostě nám moc chybí.“