Megastar Power poprvé nadchnul NHL. Vymazal střelce a sklidil obdiv

Aby jednička draftu NHL odmítla rovnou naskočit do ligy? To se stalo poprvé po patnácti letech. Ne snad, že by Buffalo supertalentovanému obránci Owenu Powerovi nevěřilo. Naopak. Sabres ho přesvědčovali, ať rovnou ukáže, co dovede. Jenže neuspěli. Mlaďas se rozhodl pokračovat ve studiu na Michiganské univerzitě. Až když před pár dny dohrál v NCAA sezonu, mohl se připojit ke svému na největší světové scéně.

Premiéru si odbyl v noci na středu. Symbolicky se tak stalo v Torontu, tedy v místě, které Power jako dítě a jako fanoušek Maple Leafs navštěvoval. Hlučným fandou ale nikdy nebyl. „Nerad mluvil, když se hrálo. Jen koukal, studoval hru. Stoprocentně se soustředil na zápas,“ vzpomínal pro zámořská média jeho otec Zee Power.

Že si debut odbude právě v překrásné Scotiabank Areně, bylo oznámeno několik dní dopředu. Připravili se na to televizní štáby i novináři. Byla vyčleněna kamera, která celý zápas sledovala pouze jeho pohyb. Reportéři psali textové online přenosy, které referovaly pouze o něm. Power byl na ledě od samého začátku, trenér Don Granato ho vybral do zahajovací pětky večera.

A mladík nelehkou misi zvládl báječně. Nadupané Maple Leafs pomohl vymazat. Rodák z Mississaugi, šestého největšího města Kanady, které patří do oblasti zvané Velké Toronto, strávil na ledě bezmála dvacet minut. Bod nezapsal, dvakrát se však se spoluhráči na ledě radoval z gólu.

„Tohle je něco, o čem sníte jako dítě. Byl to dobrý začátek,“ povídal po utkání, v němž Sabres překvapivě znemožnili favorita výsledkem 5:2, skromně obrovitý mladík. Bez tří centimetrů měří dva metry, váží sto kilo. Na jeho pohybu byste to ale absolutně poznali. „Odvedl skvělou práci. Nepochybuji, že si v duchu odmala mnohokrát přehrával, že si v této hale zahraje. Zvládl to, vypadal velmi jistě a přirozeně,“ chválil svěřence kouč Granato.

Nejsvětlejším momentem Powera v utkání bylo zastavení přečíslení dvou na jednoho. Jako na jediného beka v cestě se na něj řítili Mark Giordano a Auston Matthews. Zelenáč situaci ustál, přihrávku mířící na nejlepšího střelce NHL v klidu čapnul a založil protiútok.

„Věděl jsem, že Matthews je na druhé straně, takže jsem si hlídal hlavně nahrávku, aby na něj Giordano nedostal kotouč. Povedlo se to,“ usmíval se. Právě proti Matthewsovi na ledě strávil ze všech soupeřů nejvíce času. Podle analytického webu Natural Stat Trick to bylo devět a půl minuty.

„Bylo to docela fajn,“ rozesmál se Power. „Auston je někdo, koho jsem sledoval od chvíle, kdy do ligy přišel. Hned se stal mým oblíbencem. Jako fanoušek takové hráče musíte milovat, je opravdu působivý. Byla velká zábava si proti němu zahrát.“

Ano, zábava. Power na ledě opravdu vypadal, jako by se náramně bavil. Těžkou hlavu si z ničeho nedělal. „Mám pocit, jako by byl v lize už deset let. Jenže on to byl jeho první zápas. Zdá se, že je to pro něj opravdu snadná hra,“ žasl spoluhráč z kabiny Sabres Alex Tuch.

Power si poradil s každou výzvou. „Věděl jsem, že to bude velký krok nahoru. Na konci dne ale je to pořád jen hokej, akorát proti lepším hráčům,“ pokrčil bezelstně rameny 19letý bek.

Vyzkoušel si hru v oslabení i čtyř proti čtyřem. Na pár vteřin pak taky na přesilovku. „Upřímně řečeno neměl jsem žádné obavy. Sledoval jsem ho dlouhodobě, vím, jak hraje. Owen je absolutní jednička, elitní hráč, který si za každé situaci na hokejce drží klid. Hra pro něj není tolik stresující jako pro ostatní mladé. Věděl jsem, že tempu hned přivykne,“ komentoval jeho výkon trenér Granato. Co sám Power? „Dobrý začátek. Vstoupil jsem do NHL, namočil jsem si prsty u nohou. Rozhodně ale můžu být mnohem lepší.“

Že se tak jistě stane, o tom Tuch nepochybuje. „Má před sebou opravdu skvělou budoucnost. Bude ligovou superstar.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 22:09. Liljegren, 48:55. Kerfoot Hosté: 07:25. Okposo, 29:11. Tage Thompson, 44:09. J. Skinner, 45:43. Dahlin, 57:42. R. Asplund Sestavy Domácí: Kallgren (J. Campbell) – Liljegren, Rielly (A), Ljubuškin, Giordano, Holl, Brodie – Marner, Matthews (A), Bunting – Kerfoot, Tavares (C), I. Michejev – Engvall, Kämpf, W. Nylander – Spezza, Blackwell, Abruzzese. Hosté: C. Anderson (Tokarski) – Dahlin (A), M. Samuelsson, Jokiharju, Power, Fitzgerald, Bryson – Tuch, Tage Thompson, J. Skinner – V. Olofsson, Mittelstadt, R. Asplund – Hinostroza, Cozens, Girgensons (A) – Okposo (A), Krebs, Hayden. Rozhodčí Dwyer, MacDougall – Cormier, MacPherson Stadion Scotiabank Arena, Toronto Návštěva 18 393 diváků

