Legenda Pronger na síti válí: odhalil, kolik si opravdu vydělají hráči NHL

Jste hokejistou v NHL a právě jste podepsali novou dlouholetou smlouvu za miliony dolarů? Bezpochyby máte důvod slavit, obzvláště po prohlédnutí si výše výplaty. To, co vám pak přijde na účet, ale vypadá o poznání méně pohádkově. Na ostražitost u peněz z nejprestižnější hokejové soutěže na světě znovu upozornil Chris Pronger. Bývalý veleúspěšný obránce zaujal uživatele twitteru dalším příspěvkem, ve kterém odhalil, jak zavádějící mohou být sumy uvedené v hráčských kontraktech.

S působením na sociálních sítích se rozjel ve velkém. Chris Pronger poprvé pořádně zaválel na svém twitterovém účtu, když upozorňoval obzvláště současné hokejisty, jak snadno mohou přijít o vydělané miliony a ještě hůř - dostat se do finanční krize. Sedmačtyřicetiletý Kanaďan za zpověď plnou vlastních zkušeností a historek sklidil obrovskou chválu. Během několika dní překonal na twitteru hranici sto tisíc sledujících, za což nováček na síti vřele poděkoval.

Vzhledem k obrovskému zájmu o postřehy bývalé hvězdy NHL neměl Pronger sebemenší problém s přidáním dalšího bezpochyby zajímavého vlákna. Po úspěchu s odhalením snadné cesty, na níž může štědře vydělávající sportovec přijít na mizinu, se tentokrát zaměřil na to, kolik peněž hráč ze zámořské soutěže reálně získá do své kapsy a kam vlastně putuje zbytek. Jako příklad dal hokejistu X, jenž podepsal pětiletou smlouvu za 30 milionů dolarů s průměrným ročním platem šest milionů.

„Když slyšíte o hráči X, že si za pět let přijde na 30 milionů dolarů, jistě si pomyslíte: Wow, ten si teda vydělá! Nicméně to není vždy pravda,“ upozornil Pronger na úvod příspěvku. Podle kanadské legendy si každý musí uvědomit, že hokejista stejnou částku, pro kterou se upsal, na svém účtu nikdy neuvidí. Prostým důvodem je celá řada srážek a výdajů, s nimiž musí obzvláště v USA takřka všichni hráči počítat.

Jednou ze stálých srážek, o které podle Prongera nemá většina lidí ani tušení, bývá průměrně 10% stržení z každého šeku do úschovy. „Jsou to peníze, které NHL zadržuje hráčům v případě, že 50% podíl na příjmech není splněn. Ve většině případů hokejista tyto peníze už nikdy neuvidí,“ má jasno dvojnásobný olympijský vítěz.

Dalším základním výdajem jsou odměny pro agenty. Pronger tvrdí, že se liší, nicméně průměrně jsou to zhruba tři procenta z hrubého ročního platu (u Prongerova hypotetického příkladu tedy 162 000 dolarů).

Nejvýraznější srážkou jsou ale federální daně u každého vystaveného šeku, ze kterých si vláda Spojených států amerických odebírá přibližně 37 %. Z odměny hokejisty X tak zmizí přibližně dva miliony dolarů. Pronger při svých výpočtech nezapomněl ani na místní daň, která se v jednotlivých státech různí.

„V Texasu a Floridě to může být klidně nula procent, ale v New York City je až šestnáct procent,“ informoval bývalý kapitán St. Louis, Anaheimu a Philadelphie. Pro svůj příklad ale použil 8% místní daň, což hráči X sráží za rok zhruba 432 tisíc dolarů.

Prongerovi po odečtení všech výše uvedených srážek vyšlo, že hokejista X si z roční šestimilionové odměny vydělá v čistém 2 806 000 dolarů. Někdejší velice dobře placený zadák uznal, že se stále jedná o hodně peněž. Nicméně hráč X je pro odvádění efektivní práce nucen vynaložit další náklady.

Bydlení, chiropraktik, masér, osobní trenér, auto a výživa... Podle propočtů vítěze Stanley Cupu z roku 2007 ve finále putuje hráči do kapsy kolem 43 % z celkové částky. A to bral v potaz pouze výdaje za to, že chce hokejista dělat svou práci na vysoké úrovni. Pronger do svých čísel vůbec nezahrnoval, že hráč začne investovat, rozhodně se žít na vysoké úrovni. „Určitě se tak stane, ale ne v mém vlákně. Jen připomínám, že to jsou průměry a ne fakta!“ ujasnil.

Řada uživatelů twitteru Prongera za další příspěvek pochválila, jiní s ním i souhlasili. Někteří sledující se ale pozastavovali především u výše srážek, které někdejší hokejista vypsal.