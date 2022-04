Odešel Blonďatý démon. Lafleur dodal slávu Montrealu, porazila ho rakovina

Je to týden, co opustil hokejový svět skvělý střelec Mike Bossy. Brzy po něm přišel o další kanadskou legendu. V sedmdesáti letech zemřel Guy Lafleur, jeho předchůdce a vynikající útočník Montrealu, který dokázal trhat sítě a s Canadiens v 70. letech získal pětkrát Stanley Cup. Stejně jako Bossy prohrál boj s rakovinou plic.

Canadiens získali Stanley Cup dohromady čtyřiadvacetkrát a 59 ze všech šampionů, kteří klubem prošli, navždy připomíná Prstenec cti v montrealské hale Bell Centre. Tři velikáni svým odkazem i významem převyšují všechny ostatní: Jean Béliveau, Maurice Richard a Guy Lafleur.

Žádní jiní hokejisté neměli takový dopad na klub a celou provincii Quebec. Díky jim se Canadiens říkalo „Létající Francouzi“, v době jejich působení Habs vyhrávali Stanley Cupy a bývali nejlepším týmem NHL. „Noc co noc, v každém zápase nás všechny elektrizoval svým bruslením, držením puku a svojí střelou,“ napsal o Lafleurovi v roce 2005 pro deník Montreal Gazette slavný novinář Red Fisher, který o Canadiens referoval 57 let a jako reportér zažil sedmnáct jejich triumfů.

Povahou byl Lafleur vítěz, střelecké nadání měl dáno shůry. Za juniory Quebec Rempants dal ve své poslední sezoně 130 gólů v 62 utkáních. Montreal dělal všechno, aby v roce 1971 vybíral v draftu jako první v pořadí a šikovnými transakcemi se k tomu taky dopracoval. Po spekulacích, zda přece jen nedá přednost stejně dobrému Marcelu Dionnovi, po něm nakonec sáhl.

„Lafleur byl svého času jedním z těch vzácných talentů, z nichž vyrostli muži, ale kteří zůstali chlapci. Spojoval v sobě všechno nejlepší z hokeje díky rychlosti, údernosti i tomu, jak příjemně vypadal. Byl zrozen k tomu, aby na prsou nosil znak Canadiens. Chudý chlapec z papírenského města Thurso v Québecu, který navázal na linii superhvězd z řad francouzských Kanaďanů. Co chtít víc? Přišel ve správný čas, trefil se do správné doby a Montrealu dodal tolik slávy jako všichni velcí hokejisté před ním nebo po něm,“ psal novinář Fisher.

V překladu Lafleur znamená Květina. Anglicky mu říkali taky tak. Flower. Na první pohled možná jemný, ale jedinečný. Pro francouzské Kanaďany byl Blonďatý démon. Zvedal diváky ze sedadel častěji, než v jeho době kterýkoli jiný hráč, podmanil si náročné montrealské publikum. Góly střílel způsobem, jakým to dokázal jen on. Když vyhráli Canadiens s Lafleurem, vyhrál celý Québec. Stejně jako za Richardových časů.

Za Montreal hrál Lafleur v letech 1971-85 a vedle pěti Stanley Cupů získal dvakrát Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče NHL, třikrát ho vybrali jako nejlepšího sami hráči. Třikrát obdržel Art Ross Trophy za produktivitu, jednou byl nejlepším střelcem základní části, dvakrát v play off. V roce 1977 ho zvolili nejlepším hráčem vyřazovacích bojů. Jako první v historii soutěže nasbíral minimálně 50 gólů a 100 bodů v šesti sezonách po sobě.

Kariéru poprvé ukončil v roce 1985, ale o tři roky později se vrátil. Hrál ještě za New York Rangers a Québec Nordiques. V roce 1991 skončil definitivně s bilancí 1353 bodů (560+793) v 1126 zápasech NHL. Je vůbec nejproduktivnějším hráčem v historii Canadiens, v gólech mu náleží druhé místo za „Raketou“ Richardem. Ve 128 utkáních play off přidal Lafleur 134 bodů (58+76). Ještě před svým comebackem byl v roce 1988 uveden do Síně slávy.

Kanadu reprezentoval dvakrát na Canada Cupu, v roce 1976 slavil triumf po vítězství nad týmem Československa, o pět let později javorové listy prohrály ve finále s Rusy. Ještě předtím se objevil na mistrovství světa ve Švédsku, v Challenge Cupu 1979 nastoupil za výběr NHL proti SSSR.

Celou kariéru byl silný kuřák. V roce 2019 podstoupil zákrok, při němž mu lékaři odstranili plicní lalok a lymfatické uzliny. O pár měsíců později mu při operaci srdce provedli čtyřnásobný bypass. Předloni se mu rakovina vrátila.

Stejně jako Béliveau a Richard se Lafleur zdál neporazitelný – přemohla ho až těžká nemoc. Jeho velký vzor Béliveau zemřel v roce 2014 ve věku 83 let na rakovinu krku, Richard skonal ve věku 78 let v roce 2000 na rakovinu břicha.

Hokej přišel v krátké době o další legendu. Minulý týden zemřel v 65 letech rovněž po boji s rakovinou montrealský rodák Mike Bossy. Nyní se za ním vydal i Guy Lafleur.

