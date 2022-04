Pastrňák se vrátil gólem a má 500 bodů v NHL. Skórovali Vrána i Hertl

David Pastrňák se po zranění vrátil do sestavy Bostonu a dvěma body za gól a asistenci se podílel na vítězství 3:1 nad NY Rangers. Pětadvacetiletý český útočník dosáhl na jubilejní 500. bod v soutěži a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Skórovali také Jakub Vrána a Tomáš Hertl. David Kämpf asistoval u jedné branky Toronta při prohře 2:3 v prodloužení s Floridou.

Pastrňák se na přelomu první a druhé třetiny podílel na úvodních dvou trefách Bostonu. Pětatřicet sekund před pauzou svou 39. trefou v ročníku otevřel skóre a ve 22. minutě přidal asistenci u gólu Taylora Halla.

Vrána se trefil v 17. minutě bez přípravy z pravého kruhu v přesilovce po přihrávce Tylera Bertuzziho a snížil na 1:2. Šestadvacetiletý útočník vstoupil po operaci ramene do sezony až v březnu a má bilanci 13 gólů ve 23 zápasech. Detroit už je bez šance na postup do play off.

Pozici druhého nejproduktivnějšího českého hokejisty v NHL potvrdil Hertl, jenž ve 22. minutě zápasu vstřelil vítěznou branku San Jose. Sharks vyhráli 4:1 a bodovali s Blackhawks i ve třetím zápase v sezoně.

Dva góly Pittsburghu vstřelil Jevgenij Malkin a jednou se trefil Sidney Crosby. Kapitán týmu se stal po Jaromíru Jágrovi a Mariu Lemieuxovi třetím hráčem v historii Penguins, jenž vstřelil v deseti sezonách minimálně 30 gólů. Jágr to dokázal právě desetkrát, Lemieux jedenáctkrát.

Boston - Rangers

Góly Domácí: 19:25. Pastrňák, 21:07. T. Hall, 49:37. Frederic Hosté: 42:58. Zibanejad

Buffalo - Islanders

Góly Domácí: 12:11. Mittelstadt, 21:17. Dahlin, 24:07. Tage Thompson, 32:48. Hinostroza, 52:40. J. Skinner Hosté: 17:09. Barzal, 48:45. Dobson, 50:22. Pulock

Detroit - Pittsburgh

Góly Domácí: 16:36. J. Vrána, 20:17. M. Rasmussen Hosté: 13:44. Ruhwedel, 15:18. Crosby, 27:44. Rakell, 31:37. Letang, 36:23. Malkin, 45:38. D. Heinen, 59:34. Malkin

New Jersey - Carolina

Góly Domácí: 35:43. J. Boqvist, 48:30. N. Hischier Hosté: 55:24. Lorentz, 58:04. Niederreiter, 61:39. Jarvis

Florida - Toronto

Góly Domácí: 26:26. Barkov, 34:54. Giroux, 62:26. Montour Hosté: 03:25. Marner, 17:20. Holl

Ottawa - Montreal

Góly Domácí: 02:33. Kastelic, 20:44. Watson, 26:43. P. Kelly, 27:15. Norris, 27:50. Kastelic, 38:05. Formenton Hosté: 15:57. R. Pitlick, 28:43. Caufield, 37:17. Edmundson, 48:19. R. Pitlick

Tampa - Nashville

Góly Domácí: 01:51. Hedman, 10:59. Cirelli, 19:41. Kučerov, 33:58. Stamkos, 41:37. Colton, 42:08. Maroon Hosté: 17:18. Josi, 30:42. A. Carrier

Dallas - Seattle

Góly Domácí: 26:53. Hintz, 28:58. Hintz, 31:38. Naměstnikov Hosté: 06:50. Sheahan, 18:33. Gourde

San Jose - Chicago

Góly Domácí: 06:03. Weatherby, 21:08. Hertl, 30:34. T. Meier, 46:19. Bonino Hosté: 35:38. T. Johnson

Arizona - St. Louis

Góly Domácí: 17:11. N. Smith, 45:39. Imama, 46:23. Carcone, 55:18. J. Moser Hosté: 03:13. Faulk, 05:51. I. Barbašev, 16:20. Saad, 22:56. L. Brown, 60:30. Faulk

Calgary - Vancouver

Góly Domácí: 22:44. E. Lindholm, 23:00. D. Dubé, 45:50. B. Ritchie, 53:33. D. Dubé, 53:45. Zadorov, 58:24. J. Gaudreau Hosté: 38:46. Q. Hughes, 45:36. Garland, 57:35. Elias Pettersson

