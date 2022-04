Kóta 60 gólů padla po 10 letech! Běhá z toho mráz po zádech, zmínil Matthews

Přesně po 10 letech poznala NHL dalšího 60gólového střelce. Auston Matthews v noci na středu sestřelil dvěma góly Detroit (3:0) a v předposledním zápase Toronta v základní části dosáhl na kouzelnou kótu. O jak výjimečný počin jde? Americký bombarďák se stal teprve 21. hráčem v historii NHL, kterému se to povedlo. Naposledy tolikrát pálil Steven Stamkos v sezoně 2011/12. „Znamená to hodně,“ potvrdil 24letý útočník.

Na radost z gólu čekal pět zápasů. Tak dlouhou impotentní pauzu v celé sezoně nezažil. Už to vypadalo, že se snem v podobě 60 gólů je amen. Nakonec se Auston Matthews dočkal. Domácí duel s Detroitem načal precizní kličkou do bekhendu (gól č. 59) a nakonec dokončil přesnou střelou v přesilovce (gól č. 60).

Na radosti z druhé trefy bylo poznat, jak moc to pro Matthewse znamená. „Bylo to celkem speciální. Jen to přijetí od spoluhráčů, ten dav, všechno… Prostě z toho běhá mráz po zádech. Je těžké to vyjádřit slovy,“ soukal ze sebe po výhře 3:0. Ta mimochodem potvrdila, že Maple Leafs začnou play off na domácím ledě. V prvním kole vyzvou obhájce z Tampy, nebo neoblíbený Boston…

Ale zpátky k AM34. Rodák z kalifornského San Ramonu se stal prvním Američanem, který dosáhl na 60 gólů v jedné sezoně. Ve více než stoleté historii NHL se to před Matthewsem povedlo jen 20 dalším borcům. Naposledy Stamkosovi před deseti lety, z aktivních hráčů nasázel ještě Alexander Ovečkin 65 gólů v sezoně 2007/08.

„Je pro mě velká čest být ve stejné větě jako oni (Ovečkin a Stamkos). Toho, co dokázali ve své kariéře. Stále se snažím zůstat na této úrovni, pořád je přede mnou hodně práce,“ řekl Matthews.

Chvála na jeho osobu přišla ze všech stran. „Je to speciální, jedinečné, vzácné. Jsem za něj opravdu šťastný. Pracuje extrémně tvrdě, na ledě i mimo něj. Bere svou práci velmi vážně. Je vynikající vidět, když dosáhne takových milníků,“ těšilo trenéra Sheldona Keefa. „Je to obrovský úspěch, měl by být velmi hrdý. Vidíte jen jeho odhodlání a snahu, nejen střílet góly, ale vést nás a pomáhat vyhrávat,“ přidal se kapitán John Tavares, další střelec z vítězného utkání proti Red Wings.

„Když dáte 60 gólů, nacházíte cesty, jak toho dosáhnout bez ohledu na to, kdo proti vám stojí. Má zvláštní talent, je jedním z nejlepších hráčů v lize a pravděpodobně nejlepší střelec. Jen se ho snažíte omezit a udržet na uzdě, jak jen můžete. Nakonec našel způsob, jak nás dnes porazit,“ zmínil detroitský útočník Sam Gagner.

Matthewsovi by už neměla uniknout druhá Maurice Richard Trophy v řadě. Leon Draisaitl aktuálně ztrácí pět gólů, zbývají mu dva duely. Matthews má před sebou ještě jeden zápas proti Bostonu.

