Češi nahrávali, Palát zapsal tři asistence. Trefil se Kubalík a Chytil

Dallas i přes prohru slaví postup do play off • Reuters

Drtivá většina týmů má po pátku za sebou kompletní porci 82 zápasů základní části. Dnes se nehraje a dlouhodobou fázi zakončí nedělní odpolední duel Winnipegu se Seattlem. Play off začíná v pondělí. Produktivitu soutěže ovládl se 123 body (44+79) Connor McDavid z Edmontonu a získá počtvrté v kariéře Art Ross Trophy. Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce obhájil Auston Matthews z Toronta, který v 73 zápasech dal 60 gólů.

Palát v zápase Tampy s Islanders připravil tři branky Stevenu Stamkosovi. Kanadský útočník, který je nejproduktivnějším hráčem Lightning v historii klubu, vstřelil svůj 10. hattrick v NHL a prodloužil bodovou sérii na devět zápasů.

Dvě ze tří asistencí si Palát nechal do třetí třetiny, ve které Lightning vstřelili pět branek. Se 49 body je rodák z Frýdku-Místku čtvrtým nejproduktivnějším českým hráčem v NHL.

"Chtěli jsme ukončit sezonu výhrou, před třetí třetinou jsme si proto v šatně něco řekli a myslím, že se nám to povedlo splnit. Jsem rád, že jsme se dobře naladili na play off," pochvaloval si obrat ze stavu 1:3 Stamkos. Lightning čeká v 1. kole souboj s Torontem.

Třetí nejproduktivnější Čech Voráček připravil dvě branky Columbusu při prohře 3:5 s Pittsburghem. V sezoně nasbíral 62 bodů a ovládl produktivitu Blue Jackets.

Dvě asistence v závěrečném hracím dnu základní části zapsal také Faksa, jehož Dallas porazil Anaheim 4:2 a potvrdil postup do vyřazovacích bojů. Stars se do play off kvalifikovali po roční pauze a čeká je Calgary.

"Je to play off, určitě budeme připravení. Těšili jsme se na to celou sezonu a teď je to konečně tady. Ve Stanley Cupu se hrají ty nejlepší zápasy, tak doufám, že jich odehrajeme co nejvíc," řekl Faksa, který byl vyhlášen první hvězdou zápasu.

Kubalík se svou patnáctou brankou rozloučil s nevydařenou sezonou. Blackhawks v Západní konferenci skončili až čtrnáctí a Kubalík nasbíral nejméně bodů ze všech svých dosavadních třech sezon v lize.

"Ještě stále mě nedochází, že už je konec. Sezona nám bohužel vůbec nevyšla, snažili jsme se držet pozic zaručujících play off, ale poměrně brzy jsme nabrali náskok, který jsme už nedokázali smazat," litoval zmařeného ročníku trenér Chicaga Derek King.

NY Rangers i díky Chytilově brance Filipa Chytila zakončili základní část výhrou 3:2 nad Washingtonem a v prvním kole play off je čeká Pittsburgh. Capitals se utkají s Floridou.

Panthers poslední zápas základní části absolutně nevyšel. Vítěz Prezidentského poháru prohrál v Montrealu 2:10 a před play off dostal tvrdou ránu. Prvním hattrickem v NHL se blýskl Cole Caufield.

Nashville v závěrečném zápase podlehl Arizoně 4:5 i přesto, že po sedmi minutách vedl již 4:0. Úvod utkání se nevydařil českému brankáři Karlu Vejmelkovi, který inkasoval čtyři branky z šesti střel a již v sedmé minutě opustil branku. Jeho náhradník Harri Säteri kryl 27 střel a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu.

Hokejisté Detroitu v souboji dvou celků, které nepostoupily do play off, porazili New Jersey 5:3. Jednou asistencí se na tom podíleli i Filip Hronek a Jakub Vrána.

