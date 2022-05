Play off NHL: honba za Pohárem! Do boje Češi i hvězdy, favoritů je víc

Dvakrát za sebou vyhráli Stanley Cup Ondřej Palát a Jan Rutta s Tampou. V letošním play off bude mít český hokej téměř dvě desítky zástupců, kteří si na slavnou trofej mohou myslet. Honba za Pohárem začíná. „Přál bych všem, ať to vyhrají. Ale to bohužel nejde,“ usmívá se bývalý dlouholetý útočník NHL Aleš Hemský. Napínavé a tvrdé boje začínají už dnes v noci.

V současné NHL nelze určit jen jednoho dva favority. Okruh vážných uchazečů o Stanley Cup je daleko širší. Navíc vždy může dojít k překvapení. Jako loni, kdy se až do finále probil Montreal. Ten v letošním play off chybí… I to svědčí o vyrovnanosti nejlepší hokejové ligy.

Z českého pohledu je zajímavá především postupující osmička ve Východní konferenci. V každém z týmů je minimálně jeden hráč s českým pasem. Ze stínu rivala z Tampy (Palát, Rutta) chce vystoupit Florida (Gudas), sen živí i Boston (Pastrňák, Nosek) a další.

Nejhladovější po úspěchu vypadají Panthers. Už tak nabité mužstvo před uzávěrkou trejdů ještě vylepšili o posily v čele s Claudem Girouxem. V sezoně bavili atraktivním útočným hokejem, nastříleli nejvíce gólů. Plánují velkou jízdu.

„Florida má k tomu určitě nejblíž,“ komentuje pro Sport někdejší útočník Aleš Hemský. „Hraje super hokej, buduje tým už pár let, ti kluci jsou vyspělí. Mají dobré mužstvo, starší i mladé hráče. A mladí, kteří před lety začínali, jsou teď v nejlepším středním věku. Bude hodně těžké je porazit. I když je tam Tampa, která to dvakrát za sebou vyhrála,“ připomíná.

Za patnáct let kariéry v NHL si zahrál finále jednou s Edmontonem. Ví moc dobře, jak těžké je dostat se až do závěrečné bitvy o hokejový grál. „Panthers mají opravdu velkou šanci. Zasloužili by si to za to, co předvádějí. V play off se ale nevyhrává za zásluhy,“ konstatuje.

Hodně velkým tématem opět bude snaha kanadských klubů zlomit prokletí. Od roku 1993, kdy triumfoval Montreal, pořád nic. Za rok už to může být třicet let! Změnit to teď může rozjeté Calgary, které bude patřit k favoritům na Západě vedle Colorada s Minnesotou.

A pak jsou tu Edmonton a Toronto, které spojují dvě věci: nenaplněné ambice a dvě superhvězdy. Oilers táhnou Connor McDavid s Leonem Draisaitlem, Maple Leafs zase Auston Matthews s Mitchem Marnerem. Hokej v jejich podání, to je jiný, vyšší level. Hlavně od dvojky z Oilers. Jako by ani nebyli z téhle planety. Na ledě si kolikrát dělají, co chtějí. Připomíná to někdy videohru. V základní části září. Ale potom s týmem zatím vždy pohořeli.

„Pořád je tam na ně tlak, aby to dokázali i v play off. Bude to jiné než v sezoně. Toronto je ještě navíc specifické, tam je to hrozný blázinec, neuvěřitelný tlak. Myslím si, že to budou mít v hlavách. První kolo bude důležité a těžké. Pokud přes něj ale přejdou, tak se může stát cokoliv,“ věří Hemský, že by mohl přijít jejich čas.

Éru McDavida s Draisaitlem v Edmontonu už nezažil, v klubu se s nimi minul. Škoda, vyhlášený hračička si to s nimi mohl třeba na ledě párkrát strčit. Žádnou lítost ale necítí. „Nad tím teď nějak nepřemýšlím. Ti kluci jsou úplně někde jinde a já bych s nimi stejně nehrál. Radši se na ně kouknu v televizi, na mě by to bylo už moc rychlé,“ směje se.

Hokejem se už kochá v roli fanouška, stejně jako v případě šedesátigólového kanonýra Matthewse. „Může dát gól klidně od červené čáry, když bude chtít,“ usmívá se a zároveň obdivuje jeho střelecké schopnosti. „Není na to navíc sám, Toronto má taky výborný tým.“

Ve skladbě kádru udělaly podle něj oba kluby výrazný pokrok. Mají mužstva lépe poskládaná, není to už jen o dvou hvězdách. „Je vidět, že už hrají víc jako tým. S jednou lajnou nebo dvěma hráči se play off nedá vyhrát. Možná v NBA to stačí. Ale v hokeji musíte síly rozložit,“ upozorňuje Hemský. „Hodně důležitá je třetí a čtvrtá lajna. Pokud vyhraje tým Stanley Cup, většinou někdo vyskočí z ostatních formací. Záleží taky na gólmanech, jak budou chytat,“ dodává.

Zámořské bitvy o slavný Pohár mohou začít.

1. Kolo Stanley Cupu