Velká výměna 12 jmen a teď do Švédska. Nedvěd: Jaškin volal sám

České hokejové hry, velmi povedené, jsou minulostí. Čeští hokejisté výhrou nad Rakouskem 4:1 turnaj na východě republiky ovládli. Do mistrovství světa nyní schází odehrát tři duely ve Švédsku, kde by se měla z velké části představit parta, jež vstoupí 13. května do úvodního střetnutí s Velkou Británií. Přichází tak otázka, kdo ze současného kádru vypadne. „Tak to je, mužstvo je před turnajem živý organismus,“ řekl generální manažer Petr Nedvěd.

Ve slavném literárním díle J.R.R Tolkiena „Pán Prstenů“ se píše: „Devítka opustila Minas Morgul.“ Pro reálie české hokejové reprezentace by se tato slavná věta dala lehce upravit na znění: „Sedmička opustila Severní Ameriku.“ Generální manažer Petr Nedvěd už v sobotu večer řekl, které zámořské hvězdy kádr doplní. Sedmička hokejistů, v tomto případě naštěstí s dobrými úmysly, na rozdíl od postav ve slavné trilogii, ve složení Tomáš Hertl, Jakub Vrána, Filip Hronek, Radim Šimek, Dmitrij Jaškin, Dominik Simon a Karel Vejmelka, se zapojí do přípravy už v průběhu Švédských her.

Každý z nich však bude v jiné pozici. „U některých jistota asi je, ale všichni musí podávat výkony, na které jsme zvyklí, a musí si o místo říct. My musíme i nadále hrát kolektivně, třeba tak, jako proti Švédsku. Nicméně Hertl bude náš go-to guy. Ale taky máme ještě Davida Krejčího, Špaček hraje vynikající hokej, Jiříček taky... Pořád je tu hodně věcí, o kterých přemýšlíme, skvělé zápasy odehrál v Ostravě Matěj Blümel, přijedou i další kluci z NHL,“ prozradil svůj náhled na věc Nedvěd s tím, že mnoho míst v sestavě je stále otevřených.

Nejvíce skloňované jméno z nových posil je určitě to Dmitrije Jaškina. Ten odehrál vinou zraněného kolena v dresu Arizony poslední duel v polovině listopadu a jeho připravenost je velkou neznámou. „Musím přiznat, že mi Dima volal sám. Ujistil mě, že stoprocentní je a trénuje. Herní manko má, takže i z tohoto důvodu je s otazníkem,“ shrnul Nedvěd. „Chce sám přijet s tím, že mu dáme jakýsi try-out, tedy zkoušku na Švédských hokejových hrách,“ doplnil kolegu trenér Kari Jalonen.

Zákonitě tak musí alespoň části příchozích uvolnit místo v kabině jiní. „Ano, je to teď těžké, dost kluků tady strávilo delší dobu. Ale tak to chodí,“ řekl Nedvěd. „Tak to zkrátka je a platí to každý rok. Pojede ten, kdo má formu, takhle je to nastavené. Nikdy přesně nevíme, kolik hráčů z Ameriky přijede. Ale tohle je spíš otázka na trenéry a manažery,“ usmál se Hynek Zohorna, jeden z těch, kdo si místo upevnil.

Výkony týmu v Ostravě řádně zamotaly trenérské rozhodování. Nikdo vyloženě nepropadl. Právě naopak, mnoho jedinců ukázalo, že mezinárodní hokej si klidně ťuknout mohou. „Hráčů, jejichž výkony se mi líbily, byla spousta. Nemohu vlastně říci o nikom, že by se mu to nepovedlo,“ pronesl hned po zápase, ještě před očekávaným škrtem Kari Jalonen. „A teď už mě omluvte, musíme s kolegy probrat, jak to vymyslíme,“ rozloučil se s úsměvem finský stratég.

Tak tedy, trenérský štáb nepříjemnou zprávu o konci oznámil dvanácti mužům. Brankáři Petru Kváčovi, jemuž sen o mistrovství zhatily potíže s průduškami. Řezem neprošlo ani pět obránců a šest útočníků. Poměrně překvapivá jsou vyškrtnutá jména obránců Jakuba Jeřábka a Libora Šuláka, což byly v posledních letech významné reprezentační stálice. Je to i proto, že realizační tým sáhl do sestav finálových extraligových celků.

Z Třince se k reprezentaci připojí obránci Tomáš Kundrátek s Davidem Musilem a ze Sparty pak Michal Moravčík. Podle očekávání pak finálové trio doplní nejproduktivnější forvard extraligy Filip Chlapík a na Švedských hrách se v sestavě objeví už i David Krejčí. Národní tým tak po povedeném vystoupení na východě republiky uchová i nadále stejný počet členů, 12 odchozích doplnilo sedm posil z NHL a pět z tuzemské nejvyšší soutěže.

Kdo opouští reprezentaci:

Brankář: Petr Kváča

Obránci: Lukáš Kaňák, Vojtěch Budík, Richard Nedomlel, Jakub Jeřábek, Libor Šulák

Útočníci: Pavel Kousal, Jan Hladonik, Petr Fridrich, Patrik Zdráhal, Adam Klapka, Ondřej Beránek

Kdo reprezentaci posiluje:

Brankář: Karel Vejmelka (Arizona)

Obránci: David Musil (Třinec), Tomáš Kundrátek (Třinec), Michal Moravčík (Sparta), Filip Hronek (Detroit), Radim Šimek (San Jose)

Útočníci: Filip Chlapík (Sparta), David Krejčí (Olomouc), Jakub Vrána (Detroit), Dominik Simon (Anaheim), Tomáš Hertl (San Jose), Dmitrij Jaškin (Arizona)