SESTŘIHY: Boston ztrácí 0:2, Pastrňák „vybral“ démona. Tampa srovnala

Pro Carolinu začalo utkání nešťastně. Již v osmé minutě musel po kolizi s Davidem Pastrňákem střídat gólman Antti Raanta a do branky šel nováček Pjotr Kočetkov. Ruský brankář ve svém debutu v play off kryl 30 střel a navázal na výkony ze základní části, v níž neprohrál ani jedno ze tří utkání, do kterých nastoupil.

„Pjotrovi věříme. Není to tak, že bychom házeli do branky neprověřeného brankáře. Sledujeme ho každý den na tréninku a víme, že je to kvalitní gólman. Kluci před ním hráli výborně a i on odchytal povedený zápas,“ chválil Kočetkova trenér Rod Brind'Amour.

Hurricanes se od poloviny dubna musí obejít bez brankářské jedničky Frederika Andersena, jenž má problémy v dolní části těla, Raantovo zranění je proto pro Carolinu velkou komplikací.

Kočetkovův vynucený debut domácí hokejisty nabudil a ve 14. minutě se zásluhou Jaspera Fasta dostali do vedení. Neuplynuly ani tři minuty a Carolina přidala druhou branku. Aho tečoval nahození Anthonyho DeAngela a zvýšil na 2:0.

V úvodu druhé části se Aho prosadil podruhé a zařídil již třígólové vedení. Bruins si na Kočetkova přišli až ve 35. minutě, kdy se natřikrát prosadil Patrice Bergeron. Ještě ve druhé třetině však Hurricanes opět odskočili do tříbrankového trháku, na 4:1 zvýšil Niederreiter. Ve třetí třetině skóroval znovu Bergeron, poslední slovo však měl Niederreiter, který ranou do odkryté branky stanovil konečné skóre na 5:2.

„Musíme se soustředit na třetí zápas. Nic není ztracené, ale je potřeba se připravit na domácí duely a zkusit je zvládnout. Je to play off, může se stát cokoliv,“ řekl Bergeron.

Tampa Bay v Torontu vedla již 5:1, ale domácí v poslední desetiminutovce zabrali a dvěma góly stav utkání zkorigovali. Obhájci Stanley Cupu oproti prvnímu duelu výrazně zlepšili přesilové hry, ve kterých se prosadili hned třikrát. „Hráli lépe než v prvním zápase, hlavní rozdíl byl ale ve speciálních formacích. Při hře pět na pět to byl vyrovnaný zápas, jejich přesilovky nám ale dělaly velký problém,“ řekl trenér Maple Leafs Sheldon Keefe.

Čtyřmi body za gól a tři asistence se na výhře Lightning podílel obránce Victor Hedman. Branku a dvě nahrávky zaznamenal Nikita Kučerov. Čeští hráči stejně jako v utkání Caroliny s Bostonem nebodovali.

V duelu Minnesoty se St. Louis se hattrickem blýskl Kirill Kaprizov. Hokejisté Wild hlavně díky němu a tříbodovému Joelu Erikssonovi Ekovi (2+1) porazili Blues 6:2. Po úvodní prohře 0:4 domácí zvládli alespoň druhý zápas a do St. Louis pojedou za stavu 1:1.

V domácím prostředí vyrovnali sérii také hokejisté Edmontonu, kteří smetli Los Angeles 6:0. Kings dokázali vzdorovat pouze v první třetině, ve které nastřelili tyčku. Od druhé části dominovali Oilers a došli si pro pohodlné vítězství. Dvěma góly táhl domácí tým Evander Kane.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 13:03. Fast, 15:30. Aho, 21:10. Aho, 38:52. Niederreiter, 59:19. Niederreiter Hosté: 34:57. Bergeron, 52:21. Bergeron Sestavy Domácí: Raanta (8. Kočetkov) – DeAngelo, Slavin (A), Pesce, Skjei, Cole, Br. Smith – Jarvis, Aho (A), Svečnikov – Teräväinen, Trocheck, Domi – Fast, Staal (C), Niederreiter – Nečas, Kotkaniemi, Martinook. Hosté: Ullmark (Swayman) – McAvoy (A), Grzelcyk, Carlo, H. Lindholm, Clifton, Forbort – DeBrusk, Bergeron (C), Marchand (A) – Pastrňák, Haula, Hall – Cr. Smith, Coyle, Frederic – Lazar, Nosek, N. Foligno. Rozhodčí O'Rourke, Pochmara – Galloway, Shewchyk Stadion PNC Arena, Raleigh Návštěva 18 880 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 27:47. Bunting, 51:53. Marner, 55:43. Kerfoot Hosté: 19:58. Hedman, 22:21. Perry, 29:57. Kučerov, 41:33. Hagel, 45:38. Point Sestavy Domácí: Campbell (Källgren) – Ljubuškin, Rielly (A), Brodie, Muzzin, Liljegren, Giordano – Marner (A), Matthews, Bunting – Kerfoot, Tavares (C), Michejev – Engvall, Kämpf, Nylander – Simmonds, Blackwell, Kaše. Hosté: Vasilevskij (Elliott) – Černák, Hedman, Foote, McDonagh (A), Sergačjov, Bogosian – Kučerov, Stamkos (C), Palát – Point, Cirelli, Killorn (A) – Colton, Paul, Hagel – Perry, Bellemare, Maroon. Rozhodčí F. St. Laurent, G. Dwyer – S. Barton, R. Daisy. Stadion Scotiabank Arena, Toronto Návštěva 19 135 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 09:33. Eriksson Ek, 13:04. F. Gaudreau, 19:06. Kaprizov, 20:51. Eriksson Ek, 51:47. Kaprizov, 52:52. Kaprizov Hosté: 32:34. Kyrou, 44:14. Tarasenko Sestavy Domácí: Fleury (Talbot) – Middleton, Spurgeon (C), Brodin, Dumba (A), Merrill, Goligoski – Kaprizov, Hartman, Zuccarello – Fiala, F. Gaudreau, Boldy – Greenway, Eriksson Ek, M. Foligno (A) – Deslauriers, Jost, Duhaime. Hosté: Husso (Binnington) – Mikkola, Parayko (A), Krug, Faulk, Rosén, Bortuzzo – Saad, O'Reilly (C), Perron – Bučněvič, Thomas, Tarasenko (A) – Barbašev, Schenn, Kyrou – Toropčenko, Bozak, N. Walker. Rozhodčí Skilliter, Rooney – MacPherson, Smith Stadion Xcel Energy Center, St. Paul Návštěva 19 376 diváků