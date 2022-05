45 otázek pro Ručinského. Sny o Montrealu a dojetí nad Ivaniševičem

45 rychlých otázek na první dobrou, 45 pohotových odpovědí rovnou z voleje. Martin Ručinský souhlasil s nápadem webu iSport.cz a pozval redaktora Miroslava Horáka na své sídlo na Slapech: výsledkem je netradiční a otevřený rozhovor s vítězem z Nagana a trojnásobným mistrem světa. A co na sebe Ručinský prozradil? Třeba to, že se mu i po skončení kariéry stále zdá o hokeji. „Je to tak, pořád mám hokejové sny,“ přiznává populární „Růča“. „Většinou v souvislosti s Montrealem. Kromě Litvínova je to klub, s kterým jsem byl spjatý nejdelší dobu a pořád je to moje srdcová záležitost,“ říká někdejší útočník slavných Canadiens.