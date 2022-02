Na pivo k Růčovi s Méďou. Šampion z Nagana si restaurací splnil další sen

Staří kamarádi bez sebe nedali ani ránu, teď je propojil i obchod. Martin Ručinský bydlí blízko odtud, stačí přejít pár ulic, klidně v bačkorách, a ve vlastní hospodě si sám načepovat pivo a dát si, na co má chuť, a dívat se, že jsou spokojení i hosté, co sem přijdou. „Je to příjemnější v tom, že vím, co dostanu. Mám rád náš personál, jsou to vynikající lidi a já tady strašně rád trávím čas. Ani nemám důvod chodit někam jinam,“ usmívá se.

Střídačka leží pár metrů od Staroměstského náměstí, kde se i v této době pohybuje hodně cizinců, jít touhle cestou si však nepřáli. „Plánovali jsme takovou restauraci, kde bude dobré pivo, výborné jídlo a příjemná atmosféra, budou do ní chodit hlavně Češi a naši kamarádi. Taková byla úvaha a v takovém duchu to držíme,“ pokračuje slavný útočník.

O něčem takovém začal s jiným kamarádem přemýšlet před čtyřmi lety. Časem, se k nim připojil ještě Petr Nedvěd . Původně snil o pivnici, nápad nosili dlouho v hlavě, postupně ho rozvíjeli. „Až nedávno nastal čas, kdy jsme se do toho mohli pustit. Pomohla i souhra náhod. Tohle místo se nám líbilo, dřív tu provozovala restauraci jedna paní. Až během covidu jsme se k tomu prostoru dostali. Svoje úvahy jsme mohli začít realizovat,“ vrací se.

Výsledkem bylo útulné prostředí pro asi čtyřicet hostů. Ve Střídačce se o kuchyni stará Jiří Halamka, vítěz soutěže MasterChef z roku 2016. „Jsme rádi, že do toho s námi šel, zase nás trošku posunul dál, Ještě tu je Erik Hlaváček, jeho pravá ruka. Tihle kluci nám zajistili celou kuchyň, jsme spokojení a věříme, že to tak udržíme,“ přeje si Ručinský.

Žádnou velkou reklamu si nedělali. Nicméně zvěsti, že Ručinský s Nedvědem mají hospodu v centru Prahy, se šířily jak vichřice. Prazdroj si vybral Střídačku před zimními hrami k představení zlatých plechovek, které mají k dispozici olympionici v Pekingu. „Donedávna jsme neměli ani webové stránky, spustily se asi před dvěma týdny. My jsme jenom 15. prosince otevřeli dveře a od té doby jedeme,“ připomíná olympijský vítěz a třikrát mistr světa Ručinský.

Trofeje a dresy vystavovat nechtěli, ale už se ví, komu Střídačka patří. Jejich jména táhnou, někdo možná nakoukne i ze zvědavosti, ale lidi nechodí jen kvůli tomu. A příště se vrátí. „Spíš to funguje na bázi, že když tady někomu chutná pivo nebo jídlo, pošle to dál. Těší nás, že lidi přijdou znovu, i víckrát do týdne. O víkendu se točí různá sorta hostů, většinou zase Češi, což jsme rádi, protože to jsme si přáli. V tomhle oboru jsme nikdy nedělali, na druhou stranu to pro nás byla trošku i výzva. Říkali jsme si, jestli je vůbec možné to takhle zrealizovat, když jsme se v tom ani jeden z nás nepohyboval. Jsou věci, které poznáváme za pochodu, ale myslím, že zatím to je v pohodě,“ líčí Ručinský.

S restaurací si udělali radost, je to jejich koníček. Ale to neznamená, že v ní tráví čas od rána do večera. „Člověk se nesmí stát otrokem. Ale mně to baví, což je výhoda, netrpím, když v hospodě strávím nějaký čas. Vždycky se na nějakou dobu zastavím, chodím sem i na jídlo, protože mi tu strašně chutná. My jsme to celkově s Petrem dělali k obrazu svému, jak bychom si my představovali, že to má vypadat. Věděli jsme, jaké máme rádi pivo, jaké máme rádi jídlo. A jsme jenom rádi, že lidi jsou taky spokojení,“ pochvaluje si.

Občas zavítají další bývalí hokejisté, dosud se mohli scházet v různých podnicích po okolí. Jestli snad zase někdy český tým něco vyhraje, z pódia na Staroměstském náměstí může taky rovnou sem. „Jsme tady víceméně pro všechny. Ale každý si zároveň může chodit, kam se mu zlíbí. Sem, pak někam jinam. Tak to má být, každý si vybere tu svoji sklenici piva. Ani v našem případě neznamená, že když jsme si pořídili hospodu, nezajdeme na pivo třeba k Tygrovi,“ uzavírá Ručinský.