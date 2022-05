Kanadu čeká série desetiletí. Gretzky proti svým Oilers, Calgary favoritem

Zvedl ruce nad hlavu a vychutnával si řev diváků i spoluhráčů, kteří na něj okamžitě naskákali. Johnny Gaudreau střelou ze strany rozhodl v prodloužení sedmý zápas play off proti Dallasu a poslal Calgary vstříc velké bitvě. Ve druhém kole totiž čeká Edmonton, největší rival Flames. „Souboj s Oilers? Čeká nás hodně zábavy,“ smál se hned po zápase hrdina Plamenů. Kde rivalita vznikla a co lze na ledě čekat?

To, co ve fotbalovém světě znamená pro Španělsko El Clásico, pro Turecko Interkontinentální derby, nebo pro tuzemské příznivce bitva pražských „S,“ to pro Kanadu znamená v hokejovém prostředí bitva o Albertu. Souboj Edmontonu s Calgary je jasně nejtřaskavější rivalitou, která v zámoří panuje. Zdaleka nejde jen o hokej, soupeření má celospolečenský přesah, který sahá daleko do historie obou měst i celé kanadské provincie. „Nejhorší věcí, kterou tu můžete udělat, je říct lidem z Edmontonu, jak se věcí dělají v Calgary,“ řekl například ve slavném výroku spisovatel Harvey Locke.

Kde se rivalita mezi oběma městy vzala? Jde o politické třenice z počátku minulého století, kdy se obě velká města přetahovala o politické zastoupení jak na regionální, tak na celostátní úrovni. Součástí půtek byl mnohdy i tzv. „gerrymandering,“ tedy překreslování volebních obvodů. Což je běžnou praxí, například při migraci obyvatel, zde však docházelo k nekalým praktikám, aby nové mapy lépe vyhovovaly politickým cílům, nejčastěji vládnoucí strany. Tyto křivdy se sčítaly a nevraživost rostla. Dalším významným rozdílem je ten společenský. V Calgary jsou lidé častěji zaměstnaní jako tzv. bílé límečky, tedy prací v kancelářích apod. Oproti tomu v Edmontonu jsou více zastoupeny práce modrých límečků, tedy dělnických profesí a manuálních prací.

Sport byl vždy jedním z prostředků, kde vzájemná nenávist mezi oběma městy mohla vytrysknout naplno. Jedno, zda šlo o baseball, hokej, nebo jakýkoliv jiný sport. Od roku 1979, kdy se Edmonton přidal k NHL v rámci ligového propojen s do té doby konkurenční soutěží WHA, se tato střetnutí začala odehrávat pod hlavičkou nejslavnější ligy světa. Tehdy zámořská hokejová soutěž získala kromě nového celku, který měl ve svých řadách jistého Waynea Gretzkyho, také obrovskou rivalitu, která přitahuje pozornost každým zápasem.

Od té doby se odehrálo 286 „bitev o Albertu“. 123 z nich ovládl Edmonton, 139 Calgary a zbytek skončil remízou. Jiskření mezi oběma celky platí pochopitelně dodnes. „Vždy, když se tyto duely hrály, tak dáváte pozor. A být toho součástí, to je parádní. Ta intenzita, bitvy na ledě. Je to dané nenávistí mezi týmy, která se pochopitelně přenáší i do fyzické části hry,“ poodhalil svůj pohled centr Kyle Turris, který přiznal, že mu k podpisu v Edmontonu pomohlo i vědomí, že se bude vypjatých střetnutí účastnit. „Jsou to obrovské zápasy plné emocí,“ doplnil obránce Flames Chris Tanev.

Před nadcházející sérií, která odstartuje v noci ze středy na čtvrtek, se mírně favorizuje jižněji položené město v rámci provincie, tedy Calgary. Sociální sítě dokonce obletělo video, kde již zmíněný Wayne Gretzky natipoval před startem play off všechny série a jako postupujícího z této dvojice určil právě Flames, což mu mnoho fanoušků Oilers nemohlo odpustit. „Ale no tak, Wayne,“ napsal pod video na Instagramu i oficiální účet Edmontonu.

Nicméně domněnky čísla „99,“ jsou opodstatněné. Calgary se může spolehnout na pravděpodobně nejdominantnější útok této sezony. Trio Johnny Gaudreau, Matt Tkachuk a Elias Lindholm zažívá úchvatný ročník. První dva zmínění se vměstnali do desítky nejproduktivnějších hráčů a švédský centr si připsal bod na zápas v nejlepším ročníku kariéry. To vše doplňuje zezadu další Švéd, brankář Jacob Markström, který, zdá se, po dlouhých letech vyřešil problém v brankovišti Flames.

Hlavním důvodem nadějí je však Darryl Sutter, jenž už v letech 2012 a 2014 dovedl na vrchol Los Angeles. Muž s nesmírně přísným pohledem ve tváři sladil kanadský soubor do krásné melodie, která hraje už několik měsíců. „To on je hlavní důvod, proč se nám nyní tak vede. Co je třeba říct, to řekne. Co mi první přijde na mysl, pokud jde o jeho práci, tak je to upřímnost. Je k hráčům upřímný a to oni oceňují,“ pochvaloval si generální manažer Brad Treliving pro web The Athletic.

Proti této síle stojí jedinečná dvojice Connor McDavid a Leon Draisaitl. Nicméně z hlediska hloubky kádru, kvality v brankovišti, nebo stylu, jakým se ročník zatím odehrál, lze objektivně říct, že Calgary je favoritem. Oilers přežili několik krizí, měnili trenéra a proti Kings v prvním kole, přestože byli jasným favoritem, měli namále a sérii museli otáčet. Na druhou stranu, když v sedmém zápase McDavid geniálním výkonem rozhodl o výsledku, dal najevo emoce, na jaké u něj nikdo není zvyklý. Bylo patrné, jak strašně moc chce uspět. Kanadský centr je nejlepším hráčem světa sám o sobě. Pokud má však zažehnutý vnitřní plamen, mohou se dít věci. Otázka, jaké plameny budou silnější, tak nyní hýbe celou zemí.