SESTŘIHY: Rangers v dramatu vyřadili Pittsburgh. Sezona v NHL končí Faksovi

Hokejisté New York Rangers s Filipem Chytilem v sestavě zdolali v rozhodujícím utkání Pittsburgh 4:3 v prodloužení a postoupili do 2. kola play off NHL. Vítězný gól vstřelil Artěmij Panarin v čase 64:46 a korunoval obrat týmu v sérii z 1:3 na 4:3. Také Calgary porazilo Dallas až v prodloužení, ve kterém zařídil Johnny Gaudreau v 76. minutě domácím postupovou výhru 3:2.

Hokejisté New Yorku Rangers s Filipem Chytilem v sestavě zdolali v rozhodujícím utkání Pittsburgh 4:3 v prodloužení a postoupili do 2. kola play off NHL. Vítězný gól vstřelil Artěmij Panarin v čase 64:46 a korunoval obrat týmu v sérii z 1:3 na 4:3.

New York vedl od osmé minuty gólem Chrise Kreidera z přečíslení, ale v polovině utkání prohrával 1:2. Z přesilové hry vyrovnal Danton Heinen a osmou trefou v sérii otočil Jake Guentzel po přihrávce Sidney Crosbyho, který minulé utkání chyběl kvůli zranění. Už za 65 sekund vyrovnal K'Andre Miller, když jeho střela po šťastných odrazech od chráničů dvou hráčů Pittsburghu skončila v brance.

Pod další změnu skóre se podepsal hrubkou Chytil. Přihrávku českého útočníka vystihl na obranné modré čáře Evan Rodrigues a z úniku dostal Pittsburgh v závěru druhé třetiny do vedení 3:2. Mika Zibanejad ale poslal zápas gólem z 55. minuty do prodloužení, které rozhodl v přesilové hře Panarin střelou z pravého kruhu. Rangers se v další fázi play off utkají s Carolinou.

Dallas otevřel skóre už po čtyřiceti sekundách trefou Jamieho Benna z mezikruží. Calgary vyrovnalo na začátku druhé třetiny tečí Tylera Toffoliho, ale v dalším střídání inkasovalo. Z přečíslení vrátil hostům vedení Vladislav Naměstnikov. Domácí upravili na 2:2 ve 29. minutě brankou Matthewa Tkachuka z protiútoku, který založil rychlou rozehrávkou gólman Jacob Markström.

Dallas držel ve hře brankář Jake Oettinger a nerozhodný stav platil až do 76. minuty, v níž rozhodl Gaudreau z dorážky z ostrého úhlu. Zúročil tím výraznou střeleckou aktivitu Calgary 67:28 a zajistil týmu postup do druhého kola, ve kterém se Flames střetnou s Edmontonem.

Sezona v NHL skončila s vyřazením Stars Radku Faksovi, o kterém se mluví jako o možné posile české reprezentace na mistrovství světa.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 07:36. Kreider, 31:23. Miller, 54:15. Zibanejad, 64:46. Panarin Hosté: 18:51. Heinen, 30:18. Guentzel, 37:24. Rodrigues Sestavy Domácí: Šesťorkin (Georgijev) – R. Lindgren, Fox, Miller, Trouba (A), Braun, Schneider – Kreider (A), Zibanejad, Vatrano – Panarin (A), Strome, Copp – Lafreniere, Chytil, Kakko – Motte, Rooney, Reaves. Hosté: Jarry (Domingue) – Matheson, Letang (A), Friedman, Ruhwedel, Pettersson, Marino – Guentzel, Crosby (C), Rust – Heinen, Malkin (A), Rakell – Zucker, Carter, Kapanen – McGinn, Blueger, Rodrigues. Rozhodčí Sutherland, Dwyer – Barton, Berg Stadion Madison Square Garden, New York Návštěva 18 006 diváků