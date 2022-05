SESTŘIHY: Tampa skolila Floridu, Češi na úvod bez bodu. Vyhrálo i Colorado

Hokejisté Tampy Bay se radují z úspěšného vstupu do druhého kola play off • Reuters

Hokejisté Tampy Bay se radují z úspěšného vstupu do druhého kola play off • Reuters

Vydařený nástup při dalším kroku na cestě za obhajobou. Hokejisté Tampy Bay zahájili druhé kolo play off NHL vítězstvím 4:1 nad Floridou a vedou tak 1:0 na zápasy. Do prvního utkání pikantní série přitom lépe vstoupili Panthers, díky třem využitým přesilovkám se ale radoval úřadující šampion. Nikdo z české trojice hráčů Radko Gudas, Jan Rutta a Ondřej Palát nebodoval. V prvním zápase uspělo také Colorado, které porazilo St. Louis 3:2 v prodloužení. Gólman Pavel Francouz zůstal na střídačce.

Domácím Panthers se vstup do série vydařil, ubránili dvě brzká oslabení a v 15. minutě se zásluhou Anthonyho Duclaira dostali do vedení. Nejtěsnější náskok drželi hokejisté Floridy až do 37. minuty, kdy po parádní akci Nikity Kučerova srovnal střelou do prázdné branky zkušený Corey Perry.

Třetí třetina již proběhla kompletně v režii hostů. Ve 44. minutě se k vyraženému puku dostal Pierre-Édouard Bellemare a vstřelil vítěznou branku Lightning. Pojistku přidal čtyři minuty před třetí sirénou Kučerov a definitivní podobu skóre stanovil v čase 57.44 Ross Colton, který využil třetí přesilovou hru Tampy v zápase.

Lightning dokázali že se jim na ledě floridského rivala daří. V sezoně ovládli třetí venkovní derby ze čtyř a získali potřebné sebevědomí do dalšího průběhu série. Ani jeden ze tří českých hráčů, kteří do utkání zasáhli, nebodoval. Palát s Ruttou byli na ledě u jediného gólu Panthers a utkání zakončili s bilancí jednoho záporného bodu, floridský obránce Radko Gudas za necelých 15 minut stihl čtyři hity.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 14:01. Duclair Hosté: 36:22. Perry, 43:35. Bellemare, 55:54. Kučerov, 57:44. Colton Sestavy Domácí: Bobrovskij (Knight) – Chiarot, Ekblad (A), Forsling, Weegar, Montour, Gudas – Verhaeghe, Barkov (C), Giroux – Huberdeau (A), Bennett, Duclair – Acciari, Lundell, Reinhart – Lomberg, Luostarinen, Hörnqvist. Hosté: Vasilevskij (Elliott) – Hedman (A), Černák, McDonagh (A), Bogosian, Sergačjov, Foote, Rutta – Stamkos (C), Cirelli, Kučerov – Palát, Paul, Killorn – Hagel, Colton, Perry – Maroon, Bellemare. Rozhodčí McIsaac, Sutherland – MacPherson, Brisebois Stadion FLA Live Arena, Sunrise Návštěva 19 656 diváků

Colorado po první třetině ztrácelo, St. Louis poslal do vedení Ryan O'Reilly. V povedené druhé části ale domácí dvěma brankami otočili. Když už se zdálo, že Avalanche těsný náskok udrží, využil v 57. minutě přesilovou hru Jordan Kyrou a poslal zápas do prodloužení. V tom Avalanche absolutně dominovali, přestříleli Blues 13:0 a zásluhou Joshe Mansona v čase 68:02 rozhodli o své první výhře v sérii.

Český brankář Pavel Francouz se po návratu parťáka Darcyho Kuempera z marodky vrátil na střídačku.