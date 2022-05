Hvězdy letí do Finska: Kromě „Pasty“ dorazí na MS i další hráči z NHL

PŘÍMO Z TAMPERE | Nejen David Pastrňák. Letenku do Finska teď pro své borce shánějí i manažeři dalších reprezentací. Spolu s českým bombarďákem z Bostonu přicestuje brankář Jeremy Swayman, který posílí USA. Domácí reprezentaci Suomi pak doplní obránce Miro Heiskanen. Obrovské množství odmítnutí řeší Švédové.

Zástup hráčů z nejlepší hokejové ligy světa se ve Finsku stále rozrůstá. A soupisky týmů se postupně finálně plní, manažeři a trenéři doplňují poslední dílky do svých skládaček. Desátou posilou zpoza oceánu se pro český národní tým stal David Pastrňák. Jak jsou na tom další?

Spolu s českým esem přiletí do Tampere taky americký žolík. Třetím gólmanem na soupisce se stane Jeremy Swayman z Bostonu. Třiadvacetiletý gólman má za sebou druhou sezonu v NHL. Odchytal v ní 41 zápasů s průměrem 2,41 obdržené branky a úspěšností zákroků 91,4 procenta. Třikrát udržel čisté konto. V play off pak naskočil do pěti zápasů, Bruins ale k postupu přes Carolinu nedotáhl.

Swayman by měl do Tampere přicestovat před čtvrtečním zápasem USA proti Velké Británii. Doplní brankáře Strausse Manna a Jona Gilliese. Domů naopak odcestuje Alex Nedeljkovic, který byl v nominaci, avšak na soupisku nebyl kvůli zranění zapsán. Spolu se Swaymanem na ní přibude ještě trojici z Minnesoty: Jon Merrill, Ryan Hartman a Matt Boldy. Zůstává tak poslední volné místo.

Vytouženou posilu do obrany získali Finové. Z Dallasu přicestuje ofenzivně laděný obránce, či spíše záložník, Miro Heiskanen. „Je to jeden z nejlepších světových beků, jsme nadšení, že přijede,“ říká asistent trenéra Finska Mikko Manner. „Je skvělé, že má dostatek energie na to, aby pokračoval v sezoně a snažil se uspět. Miro pro nás bude obrovskou posilou,“ přidává generální manažer Jere Lehtinen.

Kromě Heiskanena by mohli z týmu Stars Finové získat taky Joela Kivirantu, Esu Lindella, Roopea Hintze či Janiho Hakanpu. Aktuálně to však spíše vypadá na příjezd dalšího hráče z Bosotnu – Erika Hauly. „Zbývá nám poslední volné místo. Uvidíme, kým ho zaplníme. Nemáme stanovený žádný termín, kdy to chceme udělat,“ přidal Lehtonen.

Slovákům už přicestoval Martin Fehérváry. Lotyšům dorazí z Toronta Kristians Rubins, který však drtivou většinu sezony odehrál na farmě v AHL.

Omluvenky naopak dále sčítá trenér Švédů Johan Garpenlöv. Už jich má přes třicet! Důvody? Jednání o nové smlouvě, zranění, problémy s pojistkou nebo prosté odmítnutí a nezájem o žlutý dres. Taky proto doma ve Švédsku kouč čelí kritice. „Neřešme ty, co tu nejsou. Mluvme o těch, kteří jsou tady a bojují za svou zemi. To je důležité,“ kroutil se Garpelöv.

Naposledy se omluvil Viktor Arvidsson, útočníka Los Angeles čeká operace plotýnky. Z Kalifornie však do Tampere přiletí 24letý Carl Grundström. Souhlasil i přesto, že mu končí smlouva. „Je to spíš o chuti hrát na šampionátu a o tom, jak se kdo po dlouhé sezoně cítí,“ poznamenal Garpenlöv. Stále čeká na vyjádření Williama Nylandera, obejít se bude muset taky bez Nicklase Bäckströma.

Skupina A Z V VP PP P Skóre B 1. Kanada 3 3 0 0 0 16:5 9 2. Švýcarsko 2 2 0 0 0 11:2 6 3. Dánsko 3 2 0 0 1 11:8 6 4. Německo 3 2 0 0 1 8:8 6 5. Francie 3 1 0 0 2 6:8 3 6. Slovensko 3 1 0 0 2 6:9 3 7. Itálie 3 0 0 0 3 4:13 0 8. Kazachstán 2 0 0 0 2 2:11 0