Palát nahrál na vítězný gól Tampy. Kane srazil Calgary hattrickem

Hokejisté Tampy Bay zvládli ve 2. kole play off NHL s Floridou i třetí zápas a po vítězství 5:1 je dělí jedna výhra od postupu do finále Východní konference. Útočník Ondřej Palát v dresu Lightning, kteří útočí na třetí zisk Stanley Cupu za sebou, asistoval u vítězného gólu. Carolina na třetí vítězství v sérii s NY Rangers nedosáhla, v New Yorku prohrála 1:3 a v semifinále Východní konference vede 2:1. Na Západě Edmonton porazil Calgary 4:1 a po třech zápasech překlopil stav série na svou stranu.