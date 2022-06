Výzva pro beka Knota. Po roce v KHL míří do NHL! Podepsal s Arizonou

Hokejový obránce Ronald Knot po odchodu z Nižněkamsku podepsal roční dvoucestnou smlouvu s Arizonou a pokusí se prosadit do NHL. Pokud by hrál v prvním týmu, vydělal by si podle zámořských médií 750.000 dolarů za sezonu. Při pobytu na farmě v AHL má zaručený roční příjem 200.000 dolarů.