Šílené finále konference: 14 gólů i trefa z ofsajdu? Francouz má důvěru

Český gólman Pavel Francouz naskočil do branky Colorado poprvé od 9. května a hned pomohl k výhře • profimedia.cz

První zápas série play off mezi Coloradem a Edmontonem nabídlo bláznivou gólovou podívanou, ale i sporný gól z ofsajdu. Do akce se také po čase dostal brankář Pavel Francouz • koláž iSport.cz

Takový start série o postup do boje o Stanley Cup zřejmě málokdo čekal. Úvodní zápas finále Západní konference NHL mezi Coloradem a Edmontonem nabídl čtrnáctigólovou divočinu, při které se prostřídali brankáři na obou stranách. Do akce se tak poprvé od 9. května dostal i Pavel Francouz, jenž vychytal výhru 8:6. Bláznivý duel, ve kterém se třemi body blýskli Connor McDavid a Cale Makar se neobešel bez kontroverze. Právě druhá zmíněná hvězda dala gól na první pohled z ofsajdu.

Šílené gólové představení není pro Edmonton v nynějším play off NHL nějakou nečekanou novinkou. Ještě o gól horší příděl schytali Oilers na začátku vypjaté série s Calgary (6:9), následně ale zvládli čtyři utkání v řadě a s klidem ovládli bitvu o Albertu. Tentokrát však proti již jedinému kanadskému týmu stojí úplně jiný soupeř. Byť skóre prvního utkání otevřel Evander Kane, Colorado srovnalo již za 36 vteřin a ve své zaplněné Ball Areně s plynoucí hrou postupně získávalo čím dál více navrch.

Rostoucí dominanci hráčů Avalanche, která vygradovala čtyřmi góly ve druhé třetině, ale nastartoval kontroverzní moment, konkrétně gól do šatny obránce Cala Makara. V závěru 20. minuty se ofenzivně laděný zadák řítil do útočného pásma, ve kterém ale stále byl spoluhráč Valerij Ničuškin. Při bližším pohledu na gólovou situaci je patrné, že bek Colorada dostal puk přes modrou čáru ve chvíli, kdy ruský útočník byl celým tělem stále ve třetině Oilers.

Makarův gól ze zřejmého ofsajdu hned napadl trenér Edmontonu Jay Woodcroft, jenž si vzal trenérskou výzvu. Rozhodčí ale i po přezkoumání situace branku uznali. K postavení mimo hru nedošlo. Vysvětlení sudích? Makar měl navázat kontakt s pukem v pásmu až poté, co byl Ničuškin se svoji hokejkou v pozici na protilehlé straně. „Mysleli jsme si, že je to správný tah napadnout tuto akci, ale nešlo to podle našich představ. Takové věci se stávají,“ řekl kouč Oilers k verdiktu.

Sporný moment utkání každopádně rozjel lavinu, po které Colorado odskočilo soupeři o tři góly. Během celkem šestigólové smrště ve druhé dvacetiminutovce se klidili z branky oba startující gólmani. Nejprve veterán Oilers Mike Smith přenechal místo Mikku Koskinenovi po šesti inkasovaných gólech. Za bezmála minutu však brankoviště opustila také jednička Avalanche Darcy Kuemper, jenž si přivodil už druhé zranění v nynějším play off.

Příležitost se tak znovu naskytla střídajícímu Pavlu Francouzovi. Brzy již dvaatřicetiletý rodák z Plzně dotáhl mužstvo z Denveru k prvnímu vítězství ve finále konference. Po utkání, ve kterém inkasoval tři góly z 21 pokusů soupeře, měl trenér Jared Bendar na českého reprezentanta slova chvály. „Skvělé vystoupení. Frankie je klidný, v pohodě vyrovnaný chlap. Kluci milují hrát před ním… Mám v něj velkou důvěru a stejně tak náš tým,“ prozradil kouč Avalanche.

Nejen Francouz ale dostal výstrahu od Oilers, kterým se v pořádně otevřené hře i přes negativní výsledek podařilo smazat velkou ztrátu na rozdíl jedné branky. „Je to těžké, když se hra začne takhle otevírat. Máme gólové šance a zužitkujeme je, ale jim se děje to samé,“ upozornil Makar. Úplný klid pro Colorado zajistil až trefou do prázdné branky v čase 59:38 kapitán Gabriel Landeskog.

I když se Edmontonu solidně povedlo potrápit Avalanche, s návratem do hry začal příliš pozdě. „Když dáte ve hře šest gólů, měli byste zápas vyhrát. Víme, že musíme být lepší a budeme,“ slíbil trenér Woodcroft. Oilers doplatili na slabší start, který nepomohly uhasit ani gól a dvě asistence kapitána Connora McDavida. „Spoustu gólů jsme si způsobili sami. Máme na práci hodně věcí, které můžeme vylepšit,“ uvědomuje si hvězdný útočník, který má po třinácti odehraných zápasech v play off na kontě už 29 bodů (8+21).