CHYTILmánie v New Yorku. V play off září s „dětskou“ lajnou. Jak se zvedl?

Mladík z Kroměříže se stává čím dál větší newyorskou senzací. Filip Chytil prožívá v nynějším play off NHL mimořádně povedený závěr sezony. Skvělou formu, kterou český útočník dokazuje každým dalším zápasem v dresu Rangers, potvrdil i v úvodním duelu finále Východní konference proti Tampě Bay. Dvěma góly pomohl vyřídit úřadujícího šampiona, který prohrál 2:6. Dvaadvacetiletý střelec, jenž byl právem zvolen hvězdou utkání, má na kontě již sedm branek, z nichž pět dal za poslední tři starty.

Po úvodním duelu série o postup do finále Stanley Cupu mají fanoušci i novináři jasno. Na Manhattanu řádí Chytilmánie ! New York Rangers jsou nadšení z parádních představení českého reprezentanta obzvláště v posledních zápasech vyřazovací části. Zatímco od týmových lídrů, jako jsou Mika Zibanejad, Chris Kredier či Artemij Panarin, se kvalitní výkony očekávají, až nečekaná střelecká chuť centra třetího útoku je příjemným překvapením.

Zatímco v základní části Chytil nastřílel „pouze“ osm gólů, v play off jich má už sedm. Více gólů v bojích o Stanley Cup před 23. narozeninami dokázali dát za mužstvo z New Yorku jen čtyři hráči - Alex Kovalev (13), Ron Duguay (11), Don Maloney (8) a Don Murdoch (8). Chytil posledními dvěma luxusními trefami z voleje pomohl v rozmezí šesti minut druhé třetiny dokonale zarazit Tampu Bay, která před prvním finále konference suverénně přejela Floridu.

Hráči Lightning se následně nedokázali vzpamatovat. Na vyrovnanou první dvacetiminutovku, ve které skóroval útočník Ondřej Palát a asistoval obránce Jan Rutta , už nenavázali. Duel vyzněl ve prospěch Rangers hlavně zásluhou Chytila a brankáře Igora Šesťorkina, jenž pochytal 37 z 39 střel Tampy.

„Vyrostl z něj chlap. Filovi je sice 22 let, ale věří si ve své hře a má z ní dobrý pocit. Vždycky ho měl, ale teď své výkony opravdu jen a jen stupňuje. Pokaždé, když ho sledujete, jak jde na led a hraje, je sebevědomější. Tvrdě pracuje. Je silnější na každém puku a víc si věří na buly. Zaslouží si to, co právě teď dostává,“ nešetřil slovy chvály trenér Gerard Gallant na Chytila.

Odchovanec Zlína svou zlepšenou hrou zvedl nejen sebe, ale i mladé parťáky z útoku. Od Alexise Lafrenièra (20) a Kaapa Kakka (21) se už delší dobu čeká mnohem víc vzhledem k umístění na špičce předchozích draftů. Ani jeden z výše zmíněných hráčů zatím nedokázal v NHL překonat hranici 23 bodů za sezonu.

Nyní ale kanadsko-finské duo kouzlí s českým centrem. Na souhru tzv. „dětské lajny“ je v play off radost pohledět. „Jsem opravdu ohromen. Potřebujeme každého z nich. Na hřišti se baví, což je vidět. Pro nás je zábava na ně koukat. Obzvláště Fil byl neuvěřitelný s tím, jak pomáhá svým bruslením a schopnostmi,“ smekl Zibanejad, nejproduktivnější hráč Rangers v play off.

Tahoun Rangers přesně vystihl své mladší parťáky. Jak i Chytil po skolení Tampy v zaplněné Madison Square Garden potvrdil, hrou se hlavně baví, ale zároveň tvrdě dřou pro tým. „Jsme mladí kluci, takže o ničem jiném moc nepřemýšlíme. Všichni tři víme, že umíme hrát s pukem a jsme silní v bruslení. Přesně tím chceme týmu pomoct vyhrávat zápasy a jít tak daleko, jak to jen jde,“ řekl účastník tří mistrovství světa.

Leckdo by nyní zřejmě přemýšlel nad tím, co Chytil změnil, že v play off tak září. V NHL už nastupuje pátou sezonu, ale zatím ani v jedné se naplno nerozjel. Experti ze zámoří jsou názoru, že v dosažení jeho potenciálu bránily českému hráči především nedůslednost a zranění. Vrchol frustrace v průběhu nynějšího ročníku nastal na konci února, kdy byl Gallantem poslán na tribunu mezi zdravé náhradníky.

Kouč Rangers přiznal, že s tehdy odstaveným hráčem po prvním proseděném zápase vedl upřímný rozhovor. Před Chytilem se měl zmínit o hokejistovi typu Zibanejada. Gallant tím myslel, aby podobně jako švédský forvard makal více v obraně, ale zároveň využíval svou špičkovou rychlost při hře do útoku. „Pochopil to,“ nepochybuje osmapadesátiletý trenér.

Výkony českého Rangera šly následně nahoru a nyní vrcholí v nejdůležitější fázi sezony. „Celou sezonu jsem tvrdě dřel. Byly tam těžké momenty. Měl jsem tolik šancí, které jsem nedokázal proměnit. Moje hra možná nebyla tak špatná, ale když nestřílíte góly, tak moc týmu nepomůžete. Možná jsem byl trochu frustrovaný, ale teď to konečně jde. Jsem tak šťastný, že můžu týmu takhle pomáhat,“ řekl Chytil. Jeho další pomoc bude proti stále silné Tampě ohromně potřeba.

Statistiky Chytilovy „dětské“ lajny v play off Filip Chytil (22)

zápasy: 15

góly: 7

asistence: 1

+/-: -1

střely na bránu: 34 Kaapo Kakko (21)

zápasy: 15

góly: 1

asistence: 3

+/-: 1

střely na bránu: 24 Alexis Lafrenière (20)

zápasy: 15

góly: 2

asistence: 7

+/-: 0

střely na bránu: 20