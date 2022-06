Divoké léto v NHL: volný zástup hvězd včetně Paláta, k mání i český bomber

Video se připravuje ... Nedlouho poté, co skončí finále Stanley Cupu, vypukne v NHL další hokejová divočina. Otevření trhu s volnými hráči, na kterém budou kluby od 13. července lovit posily. A věřte, že nynější léto bude hodně bláznivé. K mání by měla být celá řada hvězd, mezi kterými nechybí ani čeští hokejisté. V článku iSport.cz si přečtěte o nejzvučnějších volných jménech. Na většinu z nich se zájemci jistě budou předbíhat čím dál lepšími nabídkami.

Johnny Gaudreau útočník

věk: 28

klub: Calgary Flames

sezona: 82 zápasů, 115 bodů (40+75) Pravděpodobně nejžhavější zboží, které se letos na trhu volných hráčů objeví. Americký pointmaker má za sebou individuálně nejpovedenější sezonu v NHL, ve které nevynechal jediný zápas. Na závěr šestiletého kontraktu u Flames si připsal famózních 115 kanadských bodů a výrazně tak zvýšil svou cenu. „Pohneme nebem a zemí, abychom Johnnyho udrželi,“ hlásilo vedení Calgary na konci základní části. Hýbání Flames ale zřejmě stačit nebude. Čím dál pravděpodobnější je varianta, že Gaudreau kanadský klub opustí a zamíří jinam. Kam půjde? Nečekejte, že podepíše někde smlouvu s roční odměnou pod 10 milionů dolarů. Mluví se o tom, že velice štědrou nabídku chystá New Jersey, kde se osmadvacetileté levé křídlo narodilo.

Jevgenij Malkin útočník

věk: 35

klub: Pittsburgh Penguins

sezona: 41 zápasů, 42 bodů (20+22) Útok na stobodovou hranici již od ruského bohatýra zřejmě nikdo neočekává. Každopádně v 35 letech se stále jedná o vysoce kvalitního hokejistu, jenž dokáže zaválet. Rodák z Magnitogorsku to prokázal v již skončené sezoně, kdy se vrátil do sestavy Penguins po zdlouhavém pobytu na marodce a hned od prvního utkání zářil. Osmiletý kontrakt za celkem 76 milionů dolarů ale už za několik dní bude minulostí a v Pittsburghu se intenzivně řeší Malkinova budoucnost. Zůstane? Pokud výrazněji sleví ze svých nároků, nemělo by prodloužení spolupráce nic bránit. Na druhou stranu se zřejmě stále najdou kluby, které by majitele hned několika individuálních trofejí z NHL i nyní štědře zaplatily. Pens tak musí být připravení na případné rozloučení s dlouholetým tahounem.

Ondřej Palát útočník

věk: 31

klub: Tampa Bay Lightning

sezona: 77 zápasů, 49 bodů (18+31) Všestranný bojovník, kterého si při cestě za úspěchem přejete mít na místě. Rodák z Frýdku-Místku je potřetí v řadě jednou z nejdůležitějších postav vítězného tažení Lightning za Stanley Cupem, které již brzy může být zpečetěno mistrovským hattrickem. Smutné je, že se český útočník po sezoně s největší pravděpodobností s Tampou Bay rozloučí. Klub si nemůže dovolit nabídnout opoře nový finančně adekvátní kontrakt. Ostatním týmům se tak otevírá velký manévrovací prostor. Takže kdo se hlásí o mistra zabijáka v play off? Za zmínku jistě stojí i fakt, že v organizaci Lightning může skončit také obránce Jan Rutta, jemuž rovněž končí smlouva.

Filip Forsberg útočník

věk: 27

klub: Nashville Predators

sezona: 69 zápasů, 84 bodů (42+42) Vedení, tak kde se loudáte s tím podpisem? Touto a dalšími dost podobnými otázkami bombardují fanoušci Predators v souvislosti s klíčovým útočníkem, se kterým se jim stále nepodařilo prodloužit smlouvu. Čtyřletý kontrakt pro Jérémyho Lauzona je pro příznivce Nashvillu jen chabou útěchou. Švédský válečník nastavil svou cenovou laťku hodně vysoko, když ve své nejlepší sezoně v NHL překonal hranici 80 kanadských bodů. Čeká snad Forsberg na lepší nabídku odjinud? V létě si bezpochyby bude moct vybírat hned z několika. Spekuluje se o Washingtonu, odkud byl kdysi na počátku své zámořské kariéry vyměněn za Martina Erata.

Claude Giroux útočník

věk: 34

klub: Florida Panthers

sezona: 75 zápasů, 65 bodů (21+44) Už jen odchod někdejšího dlouholetého kapitána Flyers a parťáka Jakuba Voráčka z Philadelphie je jistě jednou z největších událostí sezony. Před novým ročníkem je ale kanadský útočník v poli zájmu znovu. Kdyby si před přestupovou uzávěrkou vybral Colorado namísto Floridy, mluvilo by se o Girouxovi zřejmě v jiné souvislosti. Nyní se ale řeší jeho další budoucnost. U Panthers, za které nutno dodat válel, končí rodákovi z Hearstu kontrakt podepsaný ještě s „Letci“. Jistě se nabízí možnost setrvání v prosluněném městě Sunrise na Floridě. Vítěz Hart Trophy 2014 a sedminásobný účastník Utkání hvězd NHL je ale stále hodně atraktivním zbožím i pro ostatní kluby.

John Klingberg obránce

věk: 29

klub: Dallas Stars

sezona: 74 zápasů, 47 bodů (6+41) Dallas před novou sezonou čeká řada změn a s ní i související odchody. Mezi loučícími se dosavadními oporami dost možná bude figurovat i klíčový obránce. Už v lednu se totiž švédský bek pokoušel o výměnu, tehdy ale neuspěl. Nyní s přicházejícím létem zřejmě již bude úspěšnější jako volný hráč. A jelikož se letos na trhu neobjevuje až tak moc zajímavých jmen do obrany, o nabídky nebude mít dvojnásobný mistr světa nouze.

Nazem Kadri útočník

věk: 31

klub: Colorado Avalanche

sezona: 71 zápasů, 87 bodů (28+59) Vinou zranění nyní přichází o finále play off. Když ale Colorado proti Tampě Bay vybojuje Stanley Cup, zásluhy budou patřit i Kanaďanovi s libanonskými kořeny. Vždyť má za sebou nejúspěšnější ročník v NHL. Přesunem z Toronta do Denveru před třemi roky si v kariéře významně pomohl. Kadrimu stoupl kredit, ale i hodnota. V červenci, kdy se stane volným hráčem, bude velice lákavým zbožím. Případný Stanley Cup jen přidá na atraktivitě. Z řad Avalanche navíc nebude jedinou žádanou oporou k mání. Současnému finalistovi může brzy odejít také brankář Darcy Kuemper či útočníci Andre Burakovsky a Valerij Ničuškin.

Kris Letang obránce

věk: 35

klub: Pittsburgh Penguins

sezona: 78 zápasů, 68 bodů (10+58) V létě oslaví trojnásobný vítěz Stanley Cupu již 36. narozeniny, v NHL si ale stále drží nadstandardní výkonnost. Z osobního hlediska prožil rodák z Montrealu nejpovedenější sezonu, dosavadní osmiletý a štědře placený kontrakt a dost možná i působení v Pittsburghu se ale blíží ke konci. Letang je v podobné situaci jako Malkin, Penguins by si i klíčového beka jistě rádi udrželi. Není však moc pravděpodobné, že by oběma hvězdám dokázali nabídnout podobně hodnotné smlouvy jako doposud. Jeden z nich zřejmě odejde. Zájemci hledající beka ověnčeného úspěchy a zkušeností tak jistě větří šanci a zvažují investici.

Evander Kane útočník

věk: 30

klub: Edmonton Oilers

sezona: v NHL 43 zápasů, 39 bodů (22+17)

v AHL 5 zápasů, 8 bodů (2+6) V zámoří nemůže věčnému průšviháři přijít na jméno leckterý fanoušek, soupeř, ale i bývalý spoluhráč či matka jeho dítěte. Když ale kanadský střelec dostal novou (už několikátou) šanci v NHL, znovu ukázal, že je pořád mašinou na góly. Přestup do Edmontonu, který hokejového rebela podepsal po vyhazovu ze San Jose, mu náramně vyšel. V základní části nastřílel 22 gólů, v play off jich dal za 15 utkání rovnou 13. Vyřazení Oilers Coloradem ale nezabránil, ročník navíc zakončil likvidačním zákrokem na Nazema Kadriho. Kaneovi 30. června vyprší smlouva a byť má stále pokřivenou pověst, odvážný zájemce by se mohl najít. Minimálně jeden z Edmontonu ano.

Patrice Bergeron útočník

věk: 36

klub: Boston Bruins

sezona: 73 zápasů, 65 bodů (25+40) Byť se u kapitána Bostonu nabízí pouze dvě možnosti v otázce budoucnosti, i on se v létě stává volným hráčem. Člen Triple Gold Clubu těžce nesl vyřazení Bruins v sedmém zápase série play off NHL proti Carolině, spoluhráče objímal plný emocí. Šlo snad o Bergeronovo poslední vystoupení v kariéře? Konec je jedna z výše zmíněných možností. A druhá varianta? Že se brzy sedmatřicetiletý parťák Davida Pastrňáka domluví s Bruins na prodloužení smlouvy. V tom případě by v nové sezoně mohl zaútočit na famózní 1000. bod v NHL (na milník mu schází 18). Jiná alternativa úplně nepřipadá v úvahu.

Marc-André Fleury brankář

věk: 37

klub: Minnesota Wild

sezona:

56 zápasů, prům. ink. gólů 2,90, úspěšnost zákroků 90,8 % Další velká hvězda NHL, u které je docela možné, že další starty už nepřidá. Konec kariéry se u někdejší opory Pittsburghu či Vegas řešil již před rokem, kdy se ho Golden Knights zbavili výměnou do Chicaga takřka za nic. Fleury ale rychle slíbil, že bude pokračovat. Blackhawks, kteří za sebou mají pořádně chaotickou sezonu, se ale kanadské legendě nepodařilo podržet a ročník si prodloužil po trejdu v Minnesotě. Nyní se blíží konec kontraktu a je velkou otázkou, zda Fleury ještě bude pokračovat. Zájem o vítěze tří Stanley Cupů ještě určitě bude, podpis nové smlouvy by mu ale musel dávat smysl. Pro majitele Vezina Trophy je klíčový postoj rodiny.