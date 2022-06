Jackpot Colorada. Žije v jiném světě, říká Roy. Makarovi se klaní i Gretzky

Ve třech klubech si teď nejspíš skauti a manažeři pořádně drbou hlavy. Na draftu 2017 byli na řadě před Coloradem, ale Cale Makara nevzali. Jejich volby? New Jersey – Nico Hischier, Philadelphia – Nolan Patrick, Dallas – Miro Heiskanen. První a třetí nepropadli, Patrick je zatím zklamáním. Jedno mají ale společné: všichni jsou totálně ve stínu hvězdy Avalanche.

„Jsem si jistý, že si v těch klubech říkají: Co jsme to proboha udělali?“ řekl pro nhl.com legendární brankář Patrick Roy, který s Coloradem získal dva Stanley Cupy. „Každý generální manažer NHL nebo kdokoliv, kdo dělá hokej na jakékoli úrovni, sní o tom, že bude mít jednou v týmu Makara,“ nepochybuje.

Absolvent University of Massachusetts má potenciál atakovat metu 100 bodů a 30, možná i 40 gólů v sezoně. Naposledy se dostal na 86 bodů a 28 branek. Celkově si v NHL drží průměr bod na zápas v základní části i v play off. Už teď je z něho špičkový hráč se všemi atributy potřebnými k tomu, aby vyčníval – je rychlý, má skvělé herní myšlení a šikovné ruce. Playmaker i game changer, který rozhoduje zápasy. Střílí nádherné góly, rozdává geniální pasy. A to je mu teprve třiadvacet.

„Určitě ho vedli dobří trenéři, ale některé věci se prostě nedají naučit, ty musíte mít v sobě. To, jak je schopný dostat se z vlastní třetiny, jak umí číst hru, jak je připravený na každou situaci… To je dar,“ nechal se slyšet kouč Colorada Jared Bednar. Byl to také on, kdo o něm prohlásil, že nemá žádný strop, čeho je schopen. Sky is the limit for this guy, zněla jeho slova v originále.

Cale Makar v akci proti Edmontonu • Foto ČTK / AP / JASON FRANSON

Nejsou to ale jen ofenzivní dovednosti, které dělají z Makara jednoho z nejlepších hokejistů současné NHL. Je komplexním hráčem. „Jsem z něj opravdu ohromen, jak hraje v obraně, jak je soutěživý a tvrdý ve hře do těla. Je těžké proti němu hrát,“ prohlásil Ray Bourque, tedy jeden z nejpovolanějších. Slavný obránce má zdatného nástupce. Nejen on.

„Myslím, že je to prostě úžasný talent. Umí všechno, každým aspektem hry je zdaleka tím nejzajímavějším hráčem, kterého lze na pozici obránce sledovat,“ dodal člen Síně slávy, jenž si na sklonku kariéry právě v dresu Avalanche splnil v roce 2001 sen a konečně zvedl nad hlavu vytoužený Stanley Cup.

Od té doby také Colorado čeká na podobný úspěch. Teď k němu má díky Makarovi a dalším lídrům v čele s Nathanem MacKinnonem blízko.

„Je to druhý Erik Karlsson,“ hlásil před lety svým asistentům nadšeně kouč Greg Carvel, když Makar přicházel do jeho univerzitního týmu v Massachusetts. Za rok už své tvrzení opravil. Bylo to naposledy, kdy ho tak „podcenil“. Při vší úctě k výbornému švédskému obránci.

Soustředěný Cale Makar • Foto Reuters

Carvel našel nové přirovnání: Makar je Connor McDavid z obrany. „Myslím, že v té době si lidé říkali: Jak si to dovoluje říct? To není fér,“ vzpomínal pro nhl.com. „Ale já cítil, že je to pravda.“ Teď už všichni vědí, že srovnáním s fenomenálním útočníkem nepřestřelil.

Obě hvězdy se střetly nedávno, Colorado v semifinále vyprášilo Edmonton 4:0 na zápasy. Kapitána Oilers s parťákem Leonem Draisaitlem těžko někdo zastavuje. Nepovedlo se to úplně ani Avalanche, hlavní byl ale bleskový postup. A parádní hokej v celé sérii, ten měl říz.

Když se rozjetý McDavid řítí do útočné třetiny, 99 obránců ze 100 vám řekne, že by v tu chvíli byli radši na druhém konci světa. Ne tak Makar. Způsob, jakým nepolapitelného Connora v jednom zápase vynuloval, bral až dech. Stačil s ním držet krok, i když bruslil pozadu. Pak si jen počkal, až se přiblíží k brance, hokejkou mu jakoby nic vypíchnul puk a už zase spěchal do útoku.

„Číslo osm bylo nejlepším hráčem na ledě. V každém zápase,“ poklonil se mu po skončení série i Wayne Gretzky, ikona Oilers. V posledním čtvrtém utkání Makar ozdobil skvělé výkony pěti body. Ze 14 duelů letošních bojů o Pohár má bilanci 5+17, vede produktivitu týmu. Je jedním z vážných kandidátů na zisk Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off.

Cale Makar se raduje z gólu s Nathanem MacKinnonem • Foto Reuters

„Má neskutečný ofenzivní talent. Ale jsem tak rád, když vidím, jak je zodpovědný v obraně,“ chválí ho za přístup Bourque. „Je tolik hráčů, kteří myslí jen na útok a dělají všechno pro to, aby si je lidé tak pamatovali. Ale on ne. Je vzrušující sledovat ho v útočném pásmu i na druhé straně.“

Makar prošel univerzitním hokejem, do NHL naskočil poprvé rovnou na play off v roce 2019 jako čerstvý vítěz Hobey Baker Award pro nejlepšího hráče NCAA. Zvládl to s neskutečnou lehkostí. Ze studenta se rychle stal mazák, profesor hokeje.

První celou sezonu zakončil s Calder Trophy pro nejlepšího nováčka NHL. Loni skončil druhý v hlasování o nejlepšího obránce za Adamem Foxem z NY Rangers. Také letos je v nominaci na Norris Trophy, společně s Romanem Josim z Nashvillu a Victorem Hedmanem z Tampy.

„Ve chvíli, kdy dostane puk, jak přemýšlí a vidí hru, si počíná úžasně. Je to prostě skvělý hráč. Rád ho sleduji. Vyhraje spoustu Norris Trophy, letos to může být jeho první,“ tvrdí Bourque.

Ve třiadvaceti letech patří Cale Makar k nejlepším obráncům v NHL • Foto Reuters

„Jediný hráč, který snese srovnání s Makarem, a to ofenzivně i defenzivně, je Bobby Orr. Nikdo jiný mě nenapadá,“ zmínil největší z hokejových velikánů Gretzky, jenž zářil v Edmontonu s jiným skvělým obráncem Paulem Coffeyem.

Dvě legendy z defenzivy, Orra a Coffeyho, možná už brzy mládenec s darem od pánaboha přeroste. „Cale Makar je v jiném světě. Myslím, že by se mohl stát nejlepším obráncem, který kdy hrál. Je radost ho sledovat,“ rozplýval se i Roy.

Slova od takových osobností musí těšit. Jak je ale u Makara zvykem, přijímá je skromně a s pokorou. „Už jen být zmiňován někým, jako je Wayne Gretzky, je velká pocta,“ reagoval. To je celý on. V civilu je spíš tichý, nepoutá pozornost. Na ledě je to ale úplně naopak.

Cale Makar v NHL

Základní část Play off 178 zápasy 49 180 body 53 48 góly 12 132 asistence 41

Co o Makarovi řekli?

„Už tři roky je nejlepším obráncem ligy.“

Nathan MacKinnon, útočník Colorada

„Máme velké štěstí, že můžeme zblízka sledovat zrození legendy.“

Erik Johnson, obránce Colorada

„Skvěle čte hru. Je to jako by viděl věci ještě dřív, než se stanou.“

Mike Green, poslední bek, který v NHL překonal metu 30 gólů (2008/09)