Palát o bitvě s Francouzem: Budeme soupeři! Chválu ani smlouvu neřeším

Na prestižní bitvu s Coloradem o třetí Stanley Cup v řadě za sebou jsou české opory Tampy Bay nažhavené. Ondřej Palát i Jan Rutta se těší na bitvu s brankářem Pavlem Francouzem. „Honza s ním dokonce chodil na základní školu, super kluk a výborný gólman,“ říká Palát v rozhovoru pro agenturu Sport Invest. „Jeho cesta do NHL nebyla jednoduchá, hrozně mu přeju, do jaké pozice se v týmu Avalanche dokázal dostat. Ve finále ale samozřejmě budeme soupeři.“

S Tampou stojíte před možností třetího zisku Stanley Cupu v řadě. Dokážete vyčistit hlavu a nemyslet na výjimečný zápis do dějin NHL?

„Řekl bych, že je to spíše naopak. Touha vyhrát Stanley Cup potřetí za sebou nás táhne a dodává nám sílu. Chceme opět zvednout pohár nad hlavu. Samozřejmě vnímáme i to, že se to nikomu v éře platových stropů ještě nepovedlo.“

Jsou zkušenosti z předchozích let zásadní? Jste stále hladoví?

„Zkušenosti, které jsme za ty roky posbírali, nám určitě pomohly. Jak jednou vyhrajete pohár, je to hrozně návykové. Chcete ho vyhrávat pořád, o nějaké ztrátě motivace nebo nedostatku hladovosti nemůže být ani řeč. Myslím, že naši vůli a charakter jsme ukázali v mnoha zápasech letošního play off.“

Konferenční finále s Rangers jste otočili ze stavu 0:2 na 4:2. V čem jste nakonec byli lepší a jak moc série bolela?

„Popravdě jsme první dva zápasy opravdu nehráli dobře. Dělali jsme zbytečné chyby v obraně, nebruslili jsme dobře a Rangers byli v laufu z vítězného sedmého zápasu předchozí série. Od třetího zápasu jsme zlepšili doslova všechno. Vycházeli jsme z dobré defenzivy, brankář Vasilevskij chytal skvěle a cítil jsem, jak soupeřům postupně ubývají síly.“

Vám osobně vychází play off skvěle. Hrajete svůj nejlepší hokej?

„Daří se mi, ale před sebou máme ještě jednu sérii. Každý zápas a každé střídání chci odjet naplno. Mým cílem je hrát pořád stejně, pomoci týmu. Když se ještě k tomu daří bodově, samozřejmě to pomůže k většímu sebevědomí. Člověk pak hraje s větší lehkostí.“

Pochvaly na vás prší od spoluhráčů i expertů. Jste typ, který podobné výroky vnímá a řeší?

„Samozřejmě jsem v médiích něco viděl a slyšel. Ale pro mě je vždy zásadní to, co si řekneme s trenérem a spoluhráči v kabině. A znovu opakuji, letos jsme zatím nic nevyhráli. Nejtěžší krok máme před sebou.“

Ve finále vás čeká rozjeté Colorado, jak vnímáte jeho sílu?

„Všichni experti tipovali Colorado do finále v posledních dvou nebo třech sezonách, letos se jim to konečně podařilo. Mají neskutečný tým a budou hladoví. Čekám skvělé finále.“

Po sezoně vám končí smlouva. Je těžké teď budoucnost neřešit?

„V hlavě to mám, ale snažím se na to nemyslet. Jestli zůstanu, nebo odejdu, v tuto chvíli neřeším. Chci pro Tampu třetí Stanley Cup v řadě.“

