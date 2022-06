Divočák Tortorella je zpět v NHL. Flyers vštípí tvrdost i náročný trénink

Columbus zažil pod Tortorellou lepší i horší chvíle, nejdále se dostal do druhého kola play off • Profimedia.cz

Pro Flyers představuje John Tortorella víc než jen šťavnaté sousto. Ví, jaké nasadit rehabilitační programy a přetvořit mužstva na vítěze. V aktuálním složení nejsou připravení vyhrávat. „Torts“ slibuje, že vyhrávat budou. A brzy. „Od začátku budeme tvrdě pracovat,“ oznámil po pátečním nástupu na svou sedmou štaci v NHL.

V roli hlavního trenéra vstoupí v příštím ročníku do celkem dvacáté sezony. V základní části má 1383 zápasů, vedl New York Rangers, Tampu Bay, Vancouver a naposledy Columbus. Ještě před tím dělal dohromady devět a půl roku asistenta, působil v Buff alu a Phoenixu. Naposledy pracoval jako expert pro kanál ESPN.

Klub jednal s osmi trenéry, při vyhledávání kandidátů mu pomáhala specializovaná firma. Generální manažer Chuck Fletcher chtěl zkušeného a respektovaného kouče s úspěšnou historií, který dokáže týmu vštípit odpovědnost a řád. Philadelphia v posledních dvou sezonách, kdy chyběla v play off, zjevně postrádala obojí.

„Kemp bude velmi náročný, s důrazem na bruslení. Během léta jim (hráčům) sdělíme, jak k tomu přistoupíme. Myslím, že to nebude klasická přestavba,“ předeslal Tortorella, který v roce 2004 dovedl celek Tampy k prvnímu Stanley Cupu a dvakrát získal Jack Adams Award pro nejlepšího kouče NHL.

Příští týden mu bude 64 let, podepsal na čtyři roky. S tím, že hodlá nakopnout vyhaslé Flyers a vrátit je mezi špičku ligy. Byl to i vzkaz pro fanoušky, že klub stále dokáže přilákat velká jména a je ochoten za ně utratit velké částky. Tortsův plamenný styl je bonusem navíc, do organizace s minulostí jako Philly dobře zapadne.

„Chvilku bude trvat, než mi hráči porozumí,“ vzkázal. A proč si vybral právě tenhle tým? Je tu finanční faktor, ale hlavně Flyers jsou pořád Flyers, uznávaná značka a klub s dlouhou historií, byť Stanley Cupy vyhrál už v 70. letech a do finále postoupil naposledy v roce 2010. Pro člověka jako Tortorella je velká výzva s ním uspět. Pokud se mu to povede, stane se pro sportem poblázněné město legendou.

Tortorella proslul občasnou náladovostí a náročností. Jeho největší předností je, že dokázal probouzet zbloudilé duše a hráče, kteří moc zpohodlněli. Nedá pokoj, dokud se nezlepší, nebo se s nimi pak rozloučí. S nikým nejedná jako s batoletem.

„Chci, aby tým byl tvrdý. Musíme se tak i prezentovat. Při vystupování z autobusu, když budeme vcházet do haly. Aby si v ostatních týmech řekli, že večer budou mít plno práce,“ prohlásil Tortorella. Z týmu dokáže vyždímat výkon nad jeho možnosti. V minulosti to předvedl. Columbus vytáhl čtyřikrát do play off, s Rangers hrál finále konference. S Tampou po třech letech vyhrál Stanley Cup.

Jeho největší slabina je zároveň velký dar. Tortorella se neřídí scénáři. Nectí firemní linii. V časech, kdy se většina trenérů drží ohraných klišé a slovních omáček, odmítá prázdně žvatlat a říká věci, o nichž se třeba nemluví.

Každý, kdo má přístup na YouTube, ví, že sype skvělé postřehy – pro některé až příliš vyhraněné. Když pracoval pro ESPN, byl přesně takový, jakého ho chtěli mít. Hulvát ochotný předhodit názor ze staré školy a bez ohledu na to, co si o něm myslí někdo jiný. Jako když znectil parádičku Trevora Zegrase z Anaheimu a rozpoutal ostré diskuse. Rozdělit lidi a donutit je, aby se příště, třeba ze zvědavosti, podívali, co z něj zase vypadne.