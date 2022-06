Nováček sezony NHL převzal cenu a bavil: Rodiče radši jeli do Chorvatska

Udílení individuálních cen v Tampě ovládl kanadský kanonýr Auston Matthews, který především zásluhou 60 branek v základní části NHL, získal Hart Memorial Trophy pro nejužitečnějšího hráče, Ted Lindsay Award pro nejlepšího hráče podle Hráčské asociace NHLPA i Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce.

Mezi velmi sledované ceny ovšem patří i Calder Memorial Trophy pro nejlepšího nováčka sezony. V tomhle hlasování před druhým Trevorem Zegrasem z Anaheimu kraloval právě 21letý německý obránce Moritz Seider.

„Je to velká čest, ale nepřipravil jsem si řeč, takže tím jen nějak propluju a zkusím to nezvorat,“ začal proslov s úsměvem vlasatý mladík Seider. „Velké díky všem, co tu sedí. Moji rodiče nemohli dorazit, akorát se vrátili z Chorvatska. Mysleli si, že je důležitější odjet na dovolenou,“ rozesmál přítomné.

Pak ale vážně pokračoval v řeči a děkoval lidem přímo na místě. Bratrovi, přítelkyni a dalším. A především pak organizaci Red Wings: „Bylo to skvělé rozhodnutí podepsat s vámi. Vložili jste ve mě důvěru a pomohli k pokroku. Také díky celému městu Detroitu a skvělým fanouškům. Je to velká zábava být ‚rudým křídlem‘.“

Seider odehrál kompletní porci 82 zápasů, v nichž si připsal 50 bodů (7+43). Detroitu ale do play off, v němž Red Wings chyběli už šestou sezonu v řadě, nepomohl.

Něměcký bek však doufá v lepší zítřky. „Čeká nás dlouhá cesta, teprve najíždíme na dálnici. Moc se těším, nejen kvůli sobě, ale i celé organizaci Detroitu. Myslím, že nás čeká velmi světlá budoucnost,“ věří týmu, jenž ho draftoval v roce 2019 jako šestého celkově.

„Chceme do play off, ale jsme realisté. Hodně lidí o nás pochybuje, což je věc, díky níž zůstaneme stále motivovaní,“ vyprávěl Seider po udílení cen o ambicích Detroitu pro web nhl.com.

