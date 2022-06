Vasilevskij, naděje Tampy: porno v bráně, přistává na Měsíci jako Hašek

Když se chystalo finále konference mezi Tampou a NY Rangers, napsal gólmanský expert z nhl.com Kevin Woodley na svůj Twitter krátký vzkaz: „V podstatě brankářské porno.“

Do bitvy šli Andrej Vasilevskij a Igor Šesťorkin, dva Rusové, aktuálně asi nejlepší brankáři světa. Něco jako když jste se v 90. letech chystali na vzájemnou bitvu někoho z tria Dominik Hašek, Patrick Roy, Martin Brodeur.

Sérii vyhrál Vasilevskij, jak bývá už třetí rok v řadě zvykem. Vždycky vítězí. S Haškem ho jedna věc teď spojuje. Kdyby dokázal přidat ještě dvě výhry (což by znamenalo, že Tampa vyhraje třetí Stanley Cup v řadě), tak českou legendu dorovná v počtu výher v play off, dostal by se na 65 čárek. Pořád mu je teprve 27 let. Měl by jít přes 100 zářezů, kde zatím jsou jen Brodeur a Roy.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 03:48. Stamkos Hosté: 21:54. MacKinnon, 32:28. Lehkonen Sestavy Domácí: Vasilevskij (Elliott) – Rutta, Hedman (A), Černák, McDonagh (A), Bogosian, Sergačjov – Kučerov, Stamkos (C), Palát – Killorn, Cirelli, Hagel – Perry, Paul, Colton – Nash, Bellemare, Maroon. Hosté: Kuemper (Francouz) – Makar, Toews, Manson, J. Johnson, E. Johnson, Byram – Rantanen (A), MacKinnon (A), Lehkonen – Ničuškin, Kadri, Landeskog (C) – L. O'Connor, Compher, Newhook – Sturm, Cogliano, Helm. Rozhodčí Sutherland, Dwyer – Barton, Daisy Stadion Amalie Arena, Tampa Návštěva 19 092 diváků

Tampa v noci zkusí srovnat stav finálové série s Coloradem na 3:3 a vynutit si sedmý zápas. Avalanche jsou ofenzivní turbo, mají brutální sílu. Pro Tampu je to patrně nejtěžší soupeř za poslední tři roky.

Jenže Lightning mají od začátku navrch v bráně, ne o parník, spíš o celé loďstvo. „Když stojí Vasilevskij proti Kuemperovi, vidíte důvod, proč je tu aspoň malá šance si myslet, že se Tampa dovede vrátit zpátky. Gólman Tampy byl vynikající ve třetím zápase za sebou, když zastavil 35 z 37 střel. Kuemper prostě nemůže dopustit, aby mu dal Jan Rutta takový gól, kterým otevřel skóre,“ poukazoval i slavný zámořský insider Pierre LeBrun na zásadní fakt z páté bitvy. Colorado mohlo doma urvat Stanley Cup, nepovedlo se, Tampa zvítězila 3:2.

Poklad draftu 2012

Jednička Tampy se stala fenoménem posledních let. Díky výhrám, díky své hře, díky schopnosti být nejlepší v zápase, kdy musíte. „Abych byl upřímný, nejsem si jistý, že byl někdy opravdu nervózní. Nemá žádné výkyvy, pády, nic, bere dech, když ho sledujete,“ uvedl pro The Athletic bývalý brankář Jevgenij Nabokov, který v Tampě končil sezonou 2014/2015, když Vasilevskij začínal.

Zajímavé je, že si ho Lightning vybrali v draftovém ročníku 2012, který byl jedním z nejslabších v dějinách. Nevyskočila z něj žádná superstar. Jednička Nail Jakupov už NHL nehraje, dvojka Ryan Murray je „jen“ přísný defenzivní bek, trojka Alex Galchenyuk se poslední roky výrazně trápí. Číslo 19 Andrej Vasilevskij, vážení! On je tou superstar.

„Máte tady fyzickou složku a technickou. Ale po psychické stránce je to patrně jeden z nejlepších sportovců, se kterými jsem se za 25 let trenérské praxe potkal, má schopnost zvednout svoji hru přesně ve chvíli, kdy je to nejvíc potřeba, přesně tohle dělají skvělí hráči,“ uvedl pro The Athletic trenér gólmanů Tampy Frantz Jean.

Do Tampy přišel s tím, že když se mu něco nepovedlo, hned si bral nezdar strašně osobně. Vycházelo to z jeho extrémně soutěživé povahy, nikdy si nešel hokej zahrát, vždycky ho šel vyhrát. V klubu s ním pracovali, jak emoce využít. Trochu se zklidnit, ale ne moc. Vášeň je správná, ale zase když je jí hodně, nekoncentrujete se na detaily, přijdou chyby.

Vasilevskij? Už třetí sezonu vyhrává všechny série play off, finále 2022 s Coloradem je první runda, kde může prohrát. Pro dokreslení, jak je silný v klíčových momentech, si projeďte letošní vyřazovací boje. Proti Torontu jste se možná drbali za uchem, že to tak nějak není on, úspěšnost zákroků držel pod 90 %. Ale pak přišel sedmý zápas a bum. Závora spadla, pochytal 31 střel, inkasoval jednou, dál šla Tampa.

Svoji psychiku zvládá podobně, jak to uměl třeba v play off Patrick Roy. „Tampa má Vasilevského, zatímco brankář Colorada je prostě jen v pohodě,“ glosoval anonymní trenér NHL pro The Athletic rozpoložení před šestým zápasem play off. Je potřeba dodávat víc?

Když se zaměříte na styl hvězdy Tampy, napadne vás, že síla je úplně všude: v rychlých nohách, při dorážkách, při reflexu, v rukavici. U Vasilevského nevidíte efektní akrobacii, jakou občas spatříte u brankáře, který se třeba špatně poskládal k prvnímu zákroku a hasí problém.

On svoji gymnastikou likviduje šance, které měly jasně skončit gólem, protože útočící tým udělal všechno dobře. „U výjimečných brankářů někdy řeknete, že jsou tak skvělí, protože dělají věci po svém. On nedělá nic po svém, nebo jinak, jen ty normální věci dělá na vyšší úrovni než kdokoliv jiný. Takhle se podívejte na jeho postřeh, pohyb do stran a další věci, všude je výš než ostatní,“ zahlásil Martin Biron, bývalý brankář NHL a analytik stanice MSG Network.

Aktivní brankáři v play off podle výher 1. Marc-André Fleury 92 2. Andrej Vasilevskij 63 3. Braden Holtby 50 podle zápasů 1. Marc-André Fleury 167 2. Andrej Vasilevskij 103 3. Braden Holtby 97 podle úspěšnosti * 1. Craig Anderson 92,90 % 2. Igor Šesťorkin 92,80 % 3. Braden Holtby 92,60 % 8. Andrej Vasilevkij 92,30 % podle průměru inkasovaných gólů* 1. Jake Allen 2,06 2. Braden Holtby 2,13 3. Matt Murray 2,18 7. Andrej Vasilevskij 2,3 *minimálně 20 zápasů

Jako přistát na Měsíci

Podobně vysoko ho vidí i další bývalý gólman Kevin Weekes. „Když v 90. letech chytal za Buffalo Dominik Hašek a měl úspěšnost zákroků 93 - 94 %, připadalo nám to stejné, jako když někdo přistál na Měsíci. Nikdy jsme si nemysleli, že taková úspěšnost zákroků je vůbec možná, šílené a nevídané. Ale když si vezmu, co Vasilevskij předvádí v klíčových zápasech, je to minimálně dost podobné,“ řekl pro The Score.

Colorado dovede dávat hodně gólů, jednou i ve finále rozstřílelo Vasilevského a nasypalo mu jich sedm. Trenér Jon Cooper svoji jedničku přesto nestřídal. Kouč pak říkal, že i kdyby takovou věc udělal, gólman by stejně patrně neodjel.

„Ani nešlo, aby Vasy ze zápasu odešel, tohle je ten soutěžní duch, který v sobě má, nikdy nic nevzdává. Proto je taky takový, jaký je. Pro mě to svědčí o velkém charakteru, když je chlap připraven pokračovat v takovém zápase. Hodně kluků by si radši vzalo pauzu, on ne,“ vysvětlil kouč brankářů Jean.

Brankáře stahujete ze hry buď ve chvíli, když se bojíte o jeho psychiku, aby pytel puků za jeho zády nějak nerozhodil jeho myšlení. Nebo když máte strach, aby se neunavil. „On rozhodně není nikdy ani jedno,“ přidal Nabokov.

V play off Vasilevskij střídal naposledy v roce 2018 proti Washingtonu, jinak už nikdy. Po sedmigólové raketě pak následovala výhra 6:2 a brankář Tampy si připsal 39 zákroků.

„Jeho mentální růst je za posledních 6 - 7 let fenomenální. Třeba kdyby prohrál tak, jako ve druhém zápase finále (7 gólů), v roce 2015 by to na něm chvíli zanechalo stopu. Tohle je přesně ta věc, která dělá z dobrých brankářů skvělé, že rychle dovede obrátit list,“ lebedil si kouč Cooper.

Vasilevského bývalý parťák Curtis McElhinney taky ještě pro server The Score vytáhl vzpomínku, jak ve finále konference proti NY Islanders prohrála Tampa šestý zápas.

Rus přišel naštvaný do šatny, vším mlátil, věci kolem něj létaly. Zkušenější dvojka si říkala, jak je Vasilevskij v psychicky v pytli. „Jenže jako kdyby tu svoji zlobu nacpal do jedné z těch letících lahví,“ usmál se McElhinney. V sedmém zápase Vasilevskij vychytal nulu.

Tenhle příběh musel i děsit Colorado. Má Makara, MacKinnona, Rantanena, Kadriho v životní formě. Ale jsou chvíle, kdy se Vasilevskij umí úplně zbláznit, nakazí tím ostatní a podobné situace přicházejí vždycky, když Tampě teče do bot. Takže jestli se finále protáhne v noci do bitvy číslo sedm? Vasilevskij do toho strčí ruce, nohy, tělo a hlavně hlavu.