Draftová horečka! Pan Neomylný vidí na jedničce Slafkovského. Co Jiříček?

Na 99 procent se budou historické statistiky nejvýše draftovaných Slováků přepisovat. Doteď je nejlepším vybraným Marián Gáborík, který šel před 22 lety na řadu jako celkově třetí. Jméno Juraje Slafkovského by mělo zaznít dříve, na prvním či druhém místě. Ba co víc, nikdy v historii neměli Slováci dva své hráče v top 10, ani v top 15. Teď je dost možná budou mít v top 5! Právě na hraně pátého místa vidí experti obránce Šimona Nemce. Poslední slovenský hokejista, který byl draftovaný v prvním kole je Marko Daňo (27.) v roce 2013. V top 20 neměli Slováci hráče sedmnáct let.

Jak dopadne draft podle Craiga Buttona

Button pracoval dlouhé roky jako skaut NHL. Pět let byl dokonce šéfem skautingu Dallasu Stars. Tři roky byl generálním manažerem Calgary. Je to už sice takřka dvacet let, v hokeji však stále působí. Pracuje jako expert pro stanici TSN, v branži je respektovaným odborníkem. Na první místo ve svém konečném žebříčku umístil Shanea Wrighta, za ním je podle očekávání Slafkovský. Překvapením je u něj Fin Kemell na třetím fleku. Do elitní šestky by se u něj vešli jak Nemec, tak i David Jiříček. Hodně vysoko má na svém lístku taky Jiřího Kulicha.

1. Shane Wright

2. Juraj Slafkovský

3. Joakim Kemell

4. Logan Cooley

5. Šimon Nemec

6. David Jiříček

7. Cutter Gauthier

8. Jimmy Snuggerud

14. Jiří Kulich