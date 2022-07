Slovensko v extázi, ovládlo draft NHL. Kluby mají také Jiříček a Kulich

Hlavní hokejovou zemí draftu NHL je Slovensko. Montreal skočil po Juraji Slafkovském, udělal z něj jedničku. A to nebylo všechno, hned za ním vytáhlo New Jersey obránce Šimona Nemce. Bezprostředností pobavil David Jiříček, celková šestka. „O Columbusu moc nevím. Je to dobré město?“ s úsměvem vypálil na své první tiskovce na novináře. Od teď se bude zlepšovat v organizace Blue Jackets. V prvním kole se dostalo i na dalšího Čecha Jiřího Kulicha, který míří do Buffala.

Poprvé v historii má Slovensko svoji jedničku draftu. Žádný jiný hokejista nedokázal celou ligu před svým prvním zápasem v NHL uhranout jako Juraj Slafkovský. „Všechny hráče jsme si opravdu dobře nastudovali a dospěli jsme k tomuto rozhodnutí. Juraj opravdu splnil všechny naše požadavky,“ prohlásil generální manažer Montrealu Kent Hughes.

Pár hodin před draftem si útočníka vyžádal klub ještě na speciální pohovor. Aby se ještě naposledy ujistil, že tohle je ten pravý? Možná. „Myslím, že bych byl dobrým levým křídlem do formace se Suzukim a Caufieldem. Už jsem to jednou říkal, šlo by nám to, ale uvidíme, jestli mě Canadiens vezmou,“ ukázal zámořským novinářům potřebné sebevědomí, pasoval se mezi TOP hráče Montrealu.

Tohle potřebujete, abyste na silném trhu uspěli. Věřit si, jinak nepřežijete. Nedostal ale žádný signál, že Canadiens sáhnou po něm. „Nevěděl jsem, co čekat. Ale když jsem slyšel, jak Kent Hughes (generální manažer Montrealu) řekl, že si berou hráče ze Slovenska, tak jsem si řekl jedno. Wow,“ už se usmíval v dresu Canadiens.

V Montrealu se slavilo. Poprvé od roku 1980 draftoval klub z prvního místa. Byla to klasická scéna, na ploše, kde se obyčejně prohánějí Canadiens, se rozestavěly stolky pro každý z 32 klubů NHL. Na tribunách seděli fans i hráči, kteří čekali, jestli si je někdo vybere. A ano, taky se hodně bučelo na komisaře NHL Garyho Bettmana vždycky, když se objevil na pódiu. Svět je zase v pořádku.

Při třináctém výběru, když jméno hlásilo Chicago, se ozval z tribun zpěv a řev. Ne, to Montreal nefandil soupeři, už si žil svůj vlastní příběh. Juraj Slafkovský se zrovna pohyboval v dresu po tribuně. Procházel po koridoru, každý si s ním chtěl plácnout. Malá ochutnávka, jak vypadá, když vás poblázněný dav miluje.

Slovensko si užilo euforii ještě jednou, když New Jersey jako druhé v pořadí překvapilo. Původně draft měl být hlavně souboj mezi Slafkovským a Shanem Wrightem. Takže Wright číslo dva? Zapomeňte, Devils mají centrů dost. Sáhli taky na Slovensko po Šimonu Nemcovi. „Hodně mě to překvapilo, o něčem takovém sníte jako dítě. Pro náš hokej je to skvělé,“ radoval se obránce. Wright šel na řadu nakonec až čtvrtý, Seattlu tak spadl do klína hráč, o kterém se dlouho mluvilo, že může být první.

A Češi? Naplnila se předpověď, že David Jiříček přijde na řadu velmi brzy. Nakonec po něm sáhl Columbus ze šestého místa. Skaut Milan Tichý pochází z Plzně, nabízí se, že si ho dokázal proklepnout jako nikdo jiný. „Je to neuvěřitelné. Jsme se Stanislavem Svozilem velcí kamarádi,“ zněla první Jiříčkova věta v televizním rozhovoru po draftu.

Ano, tohle je taky důležitý aspekt. Před rokem draftovali Blue Jackets ve třetím kolem Svozila, další český defenzivní poklad. V NHL se tenhle talent může spojit, navíc oběma hráčům může hodně pomoci Jakub Voráček. „Splnil se mi sen, že si mě někdo na draftu všimnul,“ pronesl pak Jiříček na první tiskovce. Políbil dres, což dělá vždycky, když oblékne nové triko.

Svojí bezprostředností navíc novináře pobavil, uvolnil atmosféru. „O Columbusu moc nevím. Je to dobré město?“ usmíval se. Jiřího Kulicha si pak vytáhlo z 28. pozice Buffalo. V rozhovoru došlo i na připomínku karlovarské speciální sady kulichů.

První kolo draftu mělo několik velkých momentů. Jednak zmíněné bučení na Bettmana, kterému nepomohl ani pozdrav ve francouzštině. Ale zdálo se, že mu to nevadí. Když přišel oznámit trejd, s tribunami laškoval. Trochu je nejdřív popíchl, ať šetří energii. Řekl, že Montreal vyměnil svého obránce Romanova za draft s NY Islanders. Na tribunách jste pozorovali zděšení.

Bettman si počkal. A pak zahlásil, že výběr v draftu Montreal obratem použil, přihodil jeden svůj a získal z Chicaga talentovaného centra Kirbyho Dacha. Dav začal bouřit. „To je lepší,“ zasmál se první muž NHL. Při draftu se stěhoval i Petr Mrázek, Toronto ho vyměnilo s 25. výběrem do Chicaga za 38. volbu.

Těžbu hokejového talentu zahájil na pódiu i syn Guye Lafleura, dcera Mikea Bossyho a trenér Canadiens Martin St.Louis. Jistě, jim se aplaudovalo, bučení slízl jen Bettman. „Trvalo mi 47 let, než jsem se poprvé objevil na draftu. A to čekání stálo za to,“ pobavil St. Louis, člen Síně slávy, který ale nikdy draftován nebyl.

Poprvé od roku 2008 se stalo, že v první desítce chyběl nějaký Švéd nebo Fin. A Rusové? V 1. kole se dostalo na dva. Nejdřív si jako 10. vybal Anaheim obránce Pavla Minťukova, jenž odehrál sezonu v Saginaw (USA) s Matyášem Šapovalivem. Washington pak rozšířil svoji kolonii o Ivana Miročničenka, talentovaného útočníka, který zatím hrál jen v Rusku a podle únorových prognóz měl vynechat velkou část příští sezony. Druhé kolo začne v pátek od 17:00.