Jiříček políbil dres. Columbusu se líbil na MS a chce, aby bek ještě přibral

David Jiříček v dresu reprezentace do 20 let • profimedia.cz

David Jiříček neváhal ani sekundu. Popadl dres Columbusu, co měl na sobě, políbil ho. „Dělám to vždycky, než nějaký dres poprvé natáhnu,“ vysvětloval. „Asi se tomu dá říkat rituál, nebo něco podobného, dělám to pro štěstí,“ usmál se 6. hráč draftu 2022. V jednom týmu se tak sejde se Stanislavem Svozilem, kamarádem z reprezentační dvacítky.

Od roku 2001 se český obránce dostal do první desítky draftu jenom jednou. Před 18 lety si Anaheim vybral jako devátého v pořadí Ladislava Šmída. David Jiříček šel na řadu ještě o tři místa výš. Celkově je tak čtvrtým nejlepším českým bekem v historii draftu (1. Hamrlík – 1992, 4. Klesla – 2000, 5. Svoboda – 1984). „Je nádherné, když přes hlavu přetáhnete dres NHL. To je snem každého kluka,“ sypal ze sebe osmnáctiletý bek.

Výhodou Columbusu je, že Jiříčka zná nejlépe ze všech klubů v NHL, nikdo ho nemohl mít tak dobře načteného. Skaut Milan Tichý pochází z Plzně, viděl každý zápas, který potřeboval, sondoval všechny detaily spojené s hokejem, má vazby i na lidi kolem klubu. „David byl do svých jedenácti let útočník,“ řekl Tichý serveru The Athletic. A pokračoval: „Poznáte to podle toho, jak vede puk, necítí žádný tlak. S pukem si je jistý, nerozklepe se, což je dobře,“

„Jediné, co mu chybí, je, aby ještě zesílil. Potřebuje hrát dvacet minut každý zápas, nabrat hmotu a uvidíme, kam se dostane za rok,“ vypíchl ještě Tichý. Na pohovorech Jiříček zaujal, když měl zmínit hráče, kterému se jeho styl podobá. Neřekl nikoho. „Budu hrát jako první Jiříček v NHL,“ řekl. Český sen? Že třeba jednou nastoupí v jednom defenzivním páru se Svozilem, kterého klub draftoval před rokem a teď by ho měl přesunout mezi dospělé.

Český reprezentační obránce David Jiříček přijímá gratulaci od generálního manažera Columbusu Jarma Kekalainena, který si Čecha vybral na draftu NHL







17 zobrazit galerii

Skauti Jiříčka přirovnávali k Alexi Pietrangelovi, jiní v něm viděli Moritze Seidera. Jeho zámořský agent Allan Walsh (v Česku spolupracuje s Michalem Sivkem a Vladimírem Vůjtkem) vystřelil ještě výš, protože podle něj zvládne hrát víc fyzicky než Pietrangelo a nadhodil, že tady může vyrůst nový Shea Weber. Přirovnal ho k jednomu z nejvíc dominantních beků poslední dekády, když byl tedy fit. Střízlivější odhady mluví zase o podobné kariéře, kterou má švédský ranař Adam Larsson.

Hned se samozřejmě nabízí představa, že Jiříček mohl dobře doplňovat hlavní defenzivní eso Zacha Werenskiho. Až bude připravený na NHL, jeho fyzická hra by k hvězdě seděla. „To je určitě jeho přednost, navíc má i útočné schopnosti,“ poznamenal generální manažer Jarmo Kekalainen.

Jiříčka si hodně chválil: „Líbí se nám hodně jeho charakter i soutěživost. To, co dokázal ve svém věku v české lize a na MS dospělých, je až nevídané a hrál dobře. Sám jsem tam byl, sledoval ho a on byl opravdu dobrý.“

Columbus si pak z 12. místa vybral ještě jednoho obránce, Kanaďana Dentona Mateychuka. Poprvé od roku 1967 se tak stalo, že jeden klub si v prvních 12 výběrech dvakrát sáhl pro beka. „Vždycky říkáme, že bereme nejlepšího hráče, který je zrovna k dispozici, a tohle jsou kluci, které jsme v danou chvíli považovali za nejlepší,“ vysvětlil volbu generální manažer Jarmo Kekalainen. „Držíme se toho vždycky. Myslím, že jsme získali dva opravdu dobré obránce, a těch není nikdy dost,“ doplnil. A pak ještě pobavil: „Jestli budeme mít hodně dobrých obránců, bude nám volat všech 31 ostatních klubů.“