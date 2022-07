Chicago bylo na Mrázkově seznamu přání. Jsem nadšený, jásá po výměně

Torontské klima jako by třicetiletému Mrázkovi znemožňovalo plné zotavení. V půlce října nastoupil ke své očekávané premiéře proti Ottawě, jenže po 40 minutách branku opouštěl s problémem v dolní části těla. Smůla mu u dveří záhy zaklepala znovu. V listopadu si poranil třísla, stejně tak na konci března. Sedmé zranění ve třech letech, nekončící prokletí…

Mrázek přesto věří, že komplikované období po změně dresu hodí za hlavu. „Mé zdravotní trable z minulé sezony jsou už pryč, takže se moc těším na novou výzvu,“ slibuje někdejší reprezentant. V noci ze čtvrtka na pátek ho společně s 25. volbou vstupního draftu NHL (Sam Rinzel) získali Blackhawks, k Maple Leafs naopak putoval výběr z 38. místa.

„Výměny jsou součástí hokejového života, je to prostě business. Věděl jsem, že to může přijít, ale byl jsem v klidu,“ říká po přestupu rodák z Ostravy. „Ve smlouvě jsem měl klauzuli se seznamem týmů, do kterých mě mohli vyměnit. Chicago bylo jedním z nich. V posledních dnech jsem byl s agentem v kontaktu a jsem nadšený, že jdu právě do Chicaga.“

Hawks podnikají krok do neznáma. Neustálé návštěvy lékařů se na Mrázkovi podepsaly a záblesky geniality, které předváděl zejména během předchozího angažmá v Carolině, prozatím pohasly. Sezonu uzavřel s 20 zápasy, z nichž jen 15 chytal od počátku do konce. V rámci úspěšnosti zákroků zapsal hodnotu 88,8 %, přičemž mezi maskovanými muži se stejnou či vyšší porcí utkání ji měli horší pouze Joonas Korpisalo (Columbus) a Jon Gillies (St. Louis, New Jersey).

Pokud však Mrázkovi vydrží zdraví, může z letos jmenovaného generálního manažera Kyla Davidsona udělat jasného vítěze výměny. Blackhawks potřebují brankáře na přechodné období, v němž hodlají vybudovat novou tvář celé organizace. Sázet se bude hlavně na mladé. I proto tým z Windy City v průběhu draftu opustily hvězdy Kirby Dach a Alex DeBrincat. Zvučná jména z ofenzivy zprostředkovala další nákup náctiletých junáků.

Český brankář se bude snažit v klubu bez významnějších ambicí znovu oprášit svou dobrou pověst. Slabší konkurence v podobě Kevina Lankinena či Collina Deliy k tomu vybízí. V létě 2024 bude navíc Mrázek shánět nový kontrakt, potřebuje zazářit.

Spokojenost mezitím panuje v Torontu. Maple Leafs si odchodem Mrázka zajistili 3,8 milionu dolarů k dobru a mohou usilovat o podpis dosavadní brankářské jedničky Jacka Campbella. „Potřebovali jsme se stát více flexibilní, získat místo pod platovým stropem. I když jsme se samozřejmě nechtěli v draftu posouvat dozadu, naše analýzy nám ukázaly, že to bude dobrý tah,“ řekl o výměně Mrázka generální manažer Toronta Kyle Dubas pro The Athletic.

Nedávná zranění Petra Mrázka

dolní část těla (28. dubna 2019)

otřes mozku/krk (22. února 2020)

palec (30. ledna 2021)

dolní část těla (22. dubna 2021)

dolní část těla (14. října 2021)

třísla (4. listopadu 2021)

třísla (29. března 2022)

