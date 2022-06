Čelí kritice fanoušků, i tak GM Bruins zůstává. Co na to Pastrňák?

„Obětoval trenéra, na kterého hodil veškerou vinu, aby si tím sám umetl cestičku pro sebe,“ shodují se fans na klubových fórech. Cassidyho bezprostředně po odvolání najalo Vegas. „Museli jsme udělat změny. Vyměnit personál, abychom se nezacyklili,“ vysvětlil konec kouče Sweeney.

Nyní pětapadesátiletý Kanaďan spojil s Bostonem prakticky celou profesionální kariéru. Za tradiční klub odehrál jako obránce více než tisíc zápasů NHL a od roku 2006 pracuje u Bruins jako funkcionář.

Do pozice GM se přesunul v roce 2015 a po sezoně 2018/19, v níž Boston postoupil do finále Stanley Cupu, byl vyhlášen nejlepším generálním manažerem ligy. Play off hráli Bruins v posledních šesti sezonách, což se vedle nich povedlo už jen třem týmům Východní konference. Stejně je však nyní mezi fanoušky většinově kritizován.

„Pod jeho vedením jsou Bruins jedním z nejúspěšnějších klubů v lize a rok co rok stálým uchazečem o play off. I když si uvědomujeme, že je třeba udělat hodně práce, abychom konečně dosáhli cíle přivést Stanley Cup zpět do Bostonu. Jsem si jistý, že Donovo odhodlání být nejlepší ve své třídě na ledě i mimo něj nám pomůže jednou tu horu vylézt,“ uvedl šéf týmu Charlie Jacobs, který je synem majitele klubu Jeremyho Jacobse. Jmění 82letého důchodce dosahuje skoro tří miliard dolarů.

Sweeney má nyní před sebou tři hlavní úkoly. Tím prvním je angažování nového trenéra. Hlavními favority jsou podle zámořských novinářů David Quinn a Jay Leach. Hotovo by prý mohlo být už během příštího týdne.

Druhou povinností je rozprava s legendárním centrem Patricem Bergeronem, který se stále rozmýšlí, zda bude v kariéře pokračovat. Pokud ho Sweeney „ukecá“, bude muset pomocí obchodů uvolnit místo pod platovým stropem. A s tím souvisí třetí úkol.

Nová smlouva pro Davida Pastrňáka . Prodloužení kontraktu smí Pasta podepsat nejdříve 13. července. Za oceánem prosakovaly informace o sporech útočníka se Sweeneyem. „Netuším, kde se teorie o disharmonii mezi Pastou a Donem vzala. S oběma jsem mluvil, nevíme, odkud ta zpráva pochází. Všechny strany mají stále pevný vztah. V červenci si sedneme a zahájíme jednání o prodloužení smlouvy,“ tvrdí Pastrňákův agent J. P. Barry.

Spekuluje se o mnohaleté smlouvě s průměrnou gáží okolo 8,5 milionu dolarů ročně.

Mr. Hattrick! Pastrňák zavelel k obratu třemi góly proti USA Video se připravuje ...

Boston Bruins Vše o klubu ZDE