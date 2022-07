Dočká se Bednář smlouvy v NHL? V QMJHL mám vše, co potřebuju, říká

Brankář Jan Bednář na tréninku reprezentace do 20 let • Jan Beneš, Český hokej

V maličkém městě Bathurst v kanadské provincii New Brunswick snad ani nehrozí, že by propadl jiné než hokejové vášni. „Je tam zimák a kostel,“ shrne bleskově Jan Bednář (19), očekávaná jednička českého výběru U20 pro srpnový světový šampionát v Edmontonu. Je dost možné, že se po něm opět vrátí do zámořské juniorky a rozjede tam třetí sezonu.

V NHL má na něj práva Detroit. Habán Jan Bednář čeká, zda mu organizace Red Wings pošle pozvánku do kempu a případně nabídne smlouvu. Pokud ne, nezblázní se. Nemá problém s tím, aby si od podzimu opět stoupnul do branky týmu Acadie-Bathurst Titan v QMJHL. „Mám tam vše, co pro svůj rozvoj potřebuju,“ ujišťuje odchovanec Karlových Varů v rozhovoru pro Sport a web isport.cz.

Tušíte, kde budete působit v další sezoně?

„Upřímně řečeno, ještě nevím. Úplně se tím nechci zabývat, mám před sebou boj o mistrovství světa, kam chci určitě jet. Pak se uvidí, jestli dostanu pozvánku na kemp do Detroitu a nabídku smlouvy. Nějaká zpětná vazba tam je, ale nechci chodit do detailů. Kdybych teď něco řekl, mohlo by to pak taky být jinak. Rozhodně si nemyslím, že bych neměl možnosti. Můžu zůstat v juniorce, což je také super varianta.“

Neměl byste se po dvou letech v juniorce posunout za každou cenu mezi chlapy?

„Nemyslím si to. Hodně lidí říká: ‘Proč by ses tam vracel, když můžeš hrát někde seniorský hokej.‘ Ale tihle lidé většinou úplně neznají úroveň té juniorky, a jaké podmínky máme. Jsem spokojený tam, kde jsem a nechci nic uspěchat. Svůj krok odejít z Varů do zámoří považuju stoprocentně za správný. Nelituju toho.“

Bednářova sezona Tým: Acadie-Bathurst Titan (QMJHL) Zápasy v ZČ: 47 Průměr branek: 2.72 Úspěšnost zákroků: 91.2% Zápasy v play off: 8 Průměr branek: 2.93 Úspěšnost zákroků: 89.5%

Jaký byl minulý ročník v Bathurstu?

„Jako tým jsme se chtěli dostat dál. Věřili jsme, že máme dobré mužstvo. Z osobního hlediska sezona vůbec špatná nebyla. Držel jsem se v lepších vodách statistik. Jako gólman jsem se zase o dost posunul.“

Jak se vlastně žije na kanadském „venkově“?

„Je to malé město, třináct tisíc lidí. Zimák a kostel. Víceméně nic jiného. (úsměv) Rozlohou ale zase úplně malé není. Mně to naprosto stačí. Nejsem tam pro to, abych nakupoval a chodil po památkách. Chci hrát hokej a rozvíjet se. V tomto směru mám vše, co potřebuju a nemám si na co stěžovat. Mám výbornou rodinu, spoluhráče a i lidé v organizaci jsou super.“

Podle počtu odchytaných zápasů jste byl jednička.

„Ze začátku sezony jsme se víceméně střídali, ale pak jsem začal chytat víc a víc. Na začátku kalendářního roku to vygradovalo a chytal jsem už skoro všechno. Byl jsem za to rád. Druhý rok byl pro mě určitě jednodušší. Jak z hlediska hokejového, tak po lidské stránce. Už jsem věděl, do čeho jdu.“

Byl prostor podívat se někam na NHL?

„Nejblíže je Montreal, šest a půl hodiny cesty. Přes sezonu není čas nikam jezdit. Hraje se 68 zápasů v základní části a potom play off.“

Máte v hlavě, že asi půjdete do MS v Edmontonu jako první gólman Česka?

„To není otázka na mě. Nikdo nemá nic jistého. Jsem rád, že tady můžu být a ještě jednou se porvat o mistrovství světa. Pro každého by měla být čest hrát za reprezentaci. Kór na takovém turnaji. Větší v naší kategorii není. Já to jako čest cítím. Ale každý má zároveň právo odmítnout.“

Jak dobře se znáte s triem parťáků a zároveň brankářských konkurentů?

„Když jsme byli mladší, jezdili jsme spolu na gólmanské kempy. Nejdřív do Třemošné, pak do Rokycan. S Patrikem Hamrlou jsme teď byli ve stejné lize, hráli jsme proti sobě. Když jsme chytali oba, vyhrál jsem já. (úsměv) S Danielem Králem jsme byli o Vánocích na mistrovství světa. I s Tomášem Suchánkem se známe dlouho.“

Může být gólman na začátku srpna v top formě?

„Je to sice nezvyklý termín, ale určitě může. Je to jenom o tréninku.“

16

V tolika letech naskočil Jan Bednář do seniorské extraligy. Výjimečnou šanci dostal v Karlových Varech.