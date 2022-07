Rvačka o gólmany v NHL. Stěhují se Češi i šampion, Francouz má parťáka

Otevření tržnice s volnými hráči, to je v NHL fascinující podívaná. V letošním roce zahájili hromadné stěhování gólmani. Nákupy se dotkly i českých mužů s helmou, v novém dresu se na podzim představí trojice krajanů. Ale to není zdaleka vše. Napříč brankovištěmi se v zámoří přesouvají zářící hvězdy, velké gólmanské naděje, ale i ti, kteří dostávají svou poslední šanci na restart. Jsou týmy, co obměnily celé brankářské osazenstvo a čekají, jak jejich experiment dopadne. V článku iSport.cz najdete přehled nejatraktivnějších změn na trhu s maskovanými hrdiny.

Loni v létě se Avalanche rozloučili s Grubauerem, který byl finalistou Vezina Trophy. Ukázalo se to jako správný tah. Po roce zkusil Joe Sakic, který se mezitím posunul z pozice generálního manažera do role prezidenta hokejových operací, něco podobného. Jen pár týdnů po triumfu ve Stanley Cupu se vzdal volného agenta Kuempera. Loni v Coloradu marně doufali, že Grubauer prodlouží a pak museli situaci řešit výměnou. Tentokrát byli aktivní. V Rangers upozaděného Georgijeva získali dřív, než se domino dalo do pohybu. A k němu mají Pavla Francouze.

Edmonton Oilers

Přišel: Jack Campbell

Nejlepší play off Oilers od postupu do finále v roce 2006 i v podání hvězd McDavida a Draisaitla zhatily i výpadky brankáře. Campbell v NHL rozkvetl opožděně, na konci minulé sezony zase povadl. Ale v předchozích čtyřech sezonách si vedl velmi dobře. V Torontu chytal za výbušným týmem, který moc nebrání, ani v Oilers mu to nemusí vadit. Pokud se vrátí na úroveň ročníku 2020/21 a první poloviny toho minulého, bude to pro Edmonton homerun.