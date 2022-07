Majitel Oilers čelí skandálu. Údajně zaplatil za sex nezletilé baletce!

Nešťastný trend posledních let v NHL nebere konce. V zámoří se opět řeší další sexuální skandál osoby z hokejového prostředí. Týká se majitele Edmontonu Daryla Katze. Kanadský miliardář, který vlastní Oilers od léta 2008, je obžalován za to, že před šesti lety údajně zaplatil 75 tisíc dolarů tehdy ještě nezletilé baletce za „její sexuální přízeň“. Advokát zaměstnavatele hvězdného Connora McDavida vinu odmítá. Ve spojitosti s nyní jednašedesátiletým byznysmenem přitom nejde o první případ údajného sexu za peníze.

S informacemi o Katzových sexuálních nabídkách v roce 2016 nyní přišel reportér a analytik Benjamin Allbright. Novinář, který je v zámoří proslulý především svým zaměřením na americký fotbal, zveřejnil soudní spis. Zaměstnavatel hokejistů Edmontonu podle dokumentů měl jisté Sage Humphriesové zaplatit 75 000 dolarů za sex. Katz měl tedy sedmnáctileté dívce rovněž slibovat roli v hollywoodském filmu.

Soudní spis případu obžalovaného Katze obsahuje například údajnou internetovou konverzaci mezi ním a Humphriesovou. „Pokud moji chlapi tobě pošlou peníze, utratíš je za/necháš si je pro sebe? A bude to jen mezi námi? I když jsi chytrá na svůj věk, vzhledem k našemu věkovému rozdílu by to bylo chápáno špatně,“ měl napsat tehdy třiapadesátiletý Kanaďan. „Ano… Jen mezi námi,“ údajně napsala mladá baletka, která následně dostala odpověď, že ji bude posláno 50 tisíc.

Byť ze snímků konverzace nelze spolehlivě prokázat, že jde o kanadského obchodníka, ve spisu má být údajně uvedeno telefonní číslo s předčíslím 780, které je nejčastěji spojované s oblastí Edmontonu.

Katzovo obvinění je přitom jenom součástí spletité série žalob, kterou v roce 2021 rozjelo sedm baletek včetně Humphriesové jako hlavní žalobkyně proti někdejšímu učiteli tance Mitchellu Tayloru Buttonovi a jeho manželce Dusty Buttonové. Oba manželé, kteří jsou obvinění za sexuální zneužívání, na začátku letošního července podali protižalobu třetí strany. Přiznali se, že s již zmíněnou tanečnicí vedli „krkolomný sexuální vztah“ od roku 2017, kdy již byla dospělá.

Buttonovi ale tvrdí, že Humphriesová byla ještě jako nezletilá předtím zapletena do tří sexuálních vztahů s mnohem staršími muži. Mezi nimi má být právě i muž, který už 14 let vlastní Edmonton Oilers. Manželé chtějí obžalováním docílit dohnání k odpovědnosti muže, kteří se dopustili případné újmy. „Humphriesová byla pro miliardáře doslova dětskou prostitutkou. A její matka jí pomáhala s praním peněz, které jí byly zaplaceny, a s dohodou pro Katze,“ uvádí žaloba.

Jak na obvinění reagoval Katz? Přes právníka Kliegera sdělil CBC News, že nikdy neměl sexuální vztah s Humphriesovou. Nicméně přiznal, že jeho klient se v roce 2016 s dívkou dvakrát sešel v souvislosti s filmovým projektem Katzovy společnosti Silver Pictures. Nyní žalující mladá žena měla před šesti lety spolupracovat s produkčními partnery. Podle advokáta řešila s miliardářem snímek z prostředí baletu, na který přispěl 75 tisíc dolarů, aby projekt udržel v chodu. Film Tackling Romeo ale zatím nikdo neviděl, neboť od roku 2016 zůstává „ve vývoji.“

Katz se chystá energicky bránit svoji pověst. Jak uvedl Klieger, tvrzení v žalobě manželů Buttonových jsou „nepodložená a sprostá“. Na obvinění Kanaďana, který se už roky potýká s vážnými zdravotními problémy, reagovali i zástupci Humphriesové a ostatních baletek. „Jak je typické pro násilníky čelící vážným soudním sporům, Buttonovi podali protižalobu, kterou odvádějí pozornost od pravdy, překrucují ji a znevýhodňují vážná obvinění ze zneužívání, která proti nim byla vznesena,“ uvedla Sigrid McCawleyová, řídící partnerka společnosti zastupující dívky.

Podobný incident, ve kterém nyní figuruje jméno Daryla Katze, se udál již v roce 2017, tedy rok po řešeném skandálu. Na movitého rodáka z Edmontonu tehdy podal žalobu profesionální hráč hazardních her R. J. Cipriani. Tvrdil, že miliardář měl nabízet jeho manželce a modelce Greice Santové během focení na Havaji filmovou roli a 20 tisíc dolarů denně za sexuální styk. Majitel Oilers ji nakonec údajně poslal 35 tisíc, brazilská herečka ale měla nabídku odmítnout a nově nabitou částku poslat charitě.

Pět let staré obvinění Katzův mluvčí rovněž odmítl s tím, že jsou falešná, zlomyslná a zcela neopodstatněná. Když se kanadská média obracela s dotazem na miliardářova právníka Roberta Kliegera, odpověděl jim, že na údajném incidentu „nic nebylo“. S Ciprianim už Katz nemá být v žádném sportu ani pokračující nevraživosti. „Ale nemohu zacházet do podrobností, jak to přesně vyřešili,“ dodal advokát.

Výše zmíněný skandál vyšel do ztracena. Jak uvádějí někteří zámořští novináři, Katz, jenž je v Kanadě známý i jako velký filantrop, nejen v tomto případě měl těžit z přízně a ochrany médií v rodném Edmontonu. „Vždy jimi byl chráněn. Když jsem byl reportérem, každý můj návrh na šťourání se v Katzovi a dění kolem něj redaktoři někdy až naštvaně odmítali. To bylo před sedmi až osmi lety. Od té doby se to nezlepšilo,“ tweetoval novinář Ryan Cormier poté, co se rozjel případ s baletkou.