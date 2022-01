Bývalý talent NHL se po letech mlčení přiznal. Sexuálně zneužil nezletilou!

Někdejšímu talentovanému útočníkovi Reidovi Boucherovi hrozí až 15 let vězení za sexuální zneužívání nezletilé dívky, které spáchal v roce 2011 • profimedia.cz

V roce 2011 si ho ve čtvrtém kole vybralo New Jersey. Prošel americkým vývojovým programem a byl považován za velmi dobrý ofenzivní prospekt. To vše se už odehrálo poté, co se Reid Boucher dopustil sexuálního zneužití a vydírání na dvanáctileté dívce, která, po deseti letech v psychických problémech, podala trestní oznámení. Hokejistovi, který čin přiznal, původně hrozilo doživotí. Nyní se však trest zmírnil na možných patnáct let.

V rámci amerického hokejového vývojového programu pro nejtalentovanější hokejisty svých ročníků existují centra, kde mladí hráči trénují a žijí společně. Jedno z takových center bylo v roce 2011 v michiganském městečku Ann Arbour. V tamní rodině byl Reid Boucher v sedmnácti letech ubytován u místní rodiny. Pokoj měl ve sklepě. Dlouho nebyl žádný problém, pokud jde o soužití s rodinou. Alespoň zdánlivě.

„Často v mé přítomnosti pouštěl hudbu se sexuálními texty, nebo mi o svém sexuálním životě vyprávěl,“ vypověděla dnes třiadvacetiletá žena, která zůstala v anonymitě. V době, kdy u nich hokejista bydlel, jí bylo 12 let. Zlom v celém případu přišel ve chvíli, kdy Boucher nalezl na počítači rodičů její taneční videa, které si sama natáčela.

„Zavolal si mě k sobě do pokoje a vydíral mě, že je dá na internet. Pro dvanáctiletou dívku to tehdy znamenalo něco jako konec světa. Neustále opakoval, že je všem ukáže,“ popsala scény ze začátku roku 2011. Následně dívku donutil, aby se s ním napila alkoholu, bavila o sexu a nakonec ji pod nátlakem donutil k orálnímu sexu. „Neustále jsem opakovala, že to dělat nechci,“ vypověděla. Podruhé došlo ke zneužití o pár dní později, kdy ji Boucher hrozil, že poví jejím rodičů o prvním incidentu a donutil ji stejnou praktiku zopakovat.

Zneužitá dívka si následně prošla desetiletím plným psychických problémů, závislosti na alkoholu, nebo sebeobviňováním. Sílu k tomu, aby tento čin předala soudu a oznámila ho veřejně, ji dala kauza před dvěma lety, kdy skupina žen a dívek vystoupila s obviněním proti doktorovi gymnastického týmu Larrymu Nassarovi ze zneužívání stovek z nich. Nassar byl v roce 2017 odsouzen k 60 letům vězení, zbytek života stráví za mřížemi.

Hokejová kariéra Reida Bouchera 2011 přiznané sexuální zneužití nezletilé

2011 draftován NJ Devils

2011-2017 NJ Devils

2017 Nashville

2017-2019 Vancouver

2019-? Jaroslavl

„A tady jsem stála já s touto hroznou nespravedlností v mém životě a zatím jsem neudělala nic proto, aby se ten člověk ze svých činů zodpovídal. Nikdy předtím totiž nemusel. A mezitím…se mi celý život rozpadl na milion kousků. Musela jsem ho nejprve zase složit, abych byla schopná takového kroku,“ řekla pro Detroit Free Press.

Velkou otázkou celého případu je nyní výše hrozícího trestu. Boucher se v polovině prosince doznal k těmto činům, ale „jen“ v rámci tzv. třetího stupně kriminálních sexuálních zneužití. Okresní soudce Patrick Conlin vzal v potaz doznání, věk obžalovaného i čas, který od té doby uplynul. Původně totiž byl hráč, jenž dnes hájí barvy ruské Jaroslavle, obviněn v rámci prvního stupně sexuálního zneužívání, což by mohlo znamenat až doživotní trest. Nyní, po dohodě, hrozí Boucherovi maximálně patnáctiletý trest. Za určitých okolností může vyváznout jen s podmínkou.

„Přijde mi, jako kdyby se celý progres, který jsem ve svém životě za deset let učinila, zase rozpadl,“ nechápala rozhodnutí soudu žena, jež obvinění podala. „Je to neslýchané, nepřijatelné. Jde o ilegální ospravedlnění,“ doplnila pro The Athletic ředitelka Michiganské koalice pro konec s domácím a sexuálním násilím Sarah Rennie.

Po celou dobu procesu nastupuje Boucher v dresu Lokomotivu, kde působí druhou sezonu. Předtím stihl 133 zápasů v NHL. „Naše organizace v době draftu o jeho incidentu nevěděla,“ vypověděl bývalý GM New Jersey Lou Lamoriello, jenž si Bouchera na draftu zamluvil. „Netušili jsme nic o přiznáních, ani i předchozích sexuálních incidentech,“ vypověděl Alexander Sachanov, tiskový mluvčí Lokomotivu. Teď o nich však ví a nejenom oni. Rozsudek k tomuto smutnému případu padne 31. ledna. V závislosti na ní se rozhodne, zda Američan, na dlouho dopředu, změní dres.