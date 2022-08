Odsoudili ho, on šplhal za miliony. Zázrak z 6. kola draftu vděčí i Frolíkovi

Někdo to rád na poslední chvíli. Tak třeba útočník Andew Mangiapane. Calgary jej vylovilo až v šestém kole draftu 2015. Když předloni jednal s Flames o smlouvě, dal si na čas a nabídku klubu přijal čtyři dny před plánovaným arbitrážním řízením. Vloni Kanadě na mistrovství světa teklo do bot, Mangiapane přijel jako poslední spása. Kolébka hokeje s novým přírůstkem v sestavě dokráčela pro zlato. Letos měl opět levý křídelník zamířit kvůli platu před soud, arbitráž už zřejmě tiskla podklady. Jenže on si dva dny před pátečním líčením přece jen plácnul s Flames. Říkejte mu klidně „Last minute“, ale na jedno si vsaďte: tenhle kluk hokej umí.

Otec Ital, máma ze Skotska. K tomu nevalných 178 centimetrů. Andrew Mangiapane nevzešel z ideálního podhoubí. Radili mu, ať se na hokej raději vykašle. Vždyť na jeho nevýraznou postavu plivali i zástupci Flames na oficiálních stránkách klubu v bezprostředním hodnocení po draftu 2015.

„Nezlobili bychom se, kdyby zesílil,“ přiznal Tod Button, ředitel skautingu, který vyhledává mladíky pro Calgary od konce 90. let. V té době ještě nemohl tušit, jaká krádež se mu povedla.

Nedostatečná muskulatura totiž měla být hlavní překážkou v tom, proč se Mangiapane na nejvyšší úrovni neprosadí. Zmiňovali to snad všichni, kteří ho viděli zápolit v OHL. Také proto se kanadský útočník dočkal draftu do NHL až na druhý pokus. Za ním skončilo pouhých 45 jmen.

Že bude úlovek ze 166. místa vstupního draftu stát za to, o tom se jako první přesvědčil hlavní kouč farmy ve Stocktonu Ryan Huska. „Věřím, že má hlavu nastavenou na to, aby se posunul na další level. Nezáleží na tom, kdy šanci dostane. Pohání ho, co mu celou dobu všichni tvrdí: ‚Promiň, ale jsi příliš malý. To nedokážeš,‘“ odhadnul správně Huska před pěti lety skrze klubový web.

Už půlroku na to si Mangiapane odkroutil svůj debut v NHL. A i když ho klub střídavě posílal zpět do záložního týmu, rychlonohý bruslař se do sestavy Flames prokousával čím dál výrazněji. Sezonu 2018/19 startoval v AHL, ale když si před Silvestrem Čech Michael Frolík při blokování střely poranil čelist, Mangiapane dostal další povolávací rozkaz. Po Novém roce tak mohl oslavit premiérovou asistenci.

Od té doby jich přidal dalších třiapadesát, k tomu počítá už 78 branek. V průměru mu stačí dva zápasy v nejlepší lize světa, aby se připomněl dalším bodem. Vstupenku do kabiny hlavního týmu neztratil od ledna 2019, stal se pevnou součástí Flames. Vždyť za poslední tři sezony posbíralo v jejich barvách více bodů jen trio ve složení Johnny Gaudreau, Matthew Tkachuk a Elias Lindholm.

Z podceňovaného outsidera je tak rázem boháč, který si v následujících třech letech přijde na 17,4 milionu dolarů (v přepočtu přibližně 421 milionů korun). Zase na poslední chvíli zlanařil své šéfy, aby se nepouštěli do přestřelky u arbitráže. Soud se měl konat v pátek, nakonec k němu nedojde. Mangiapane ve středu poškrábnul novou smlouvu.

Investice do tohoto Kanaďana se brzy vrátí. Je v nejlepším věku, od roku 2012 navíc nenajdete v NHL schopnějšího střelce z šestého kola draftu. V pokročilejší fázi play off může být navíc klíčovým vůdcem. Stačí si vzpomenout na světový šampionát v Rize. Kanada ve skupině prohrála tři zápasy, hrozilo ji brzké vyřazení bez účasti v play off. Mangiapane se obětoval, vyrazil na pomoc a během sedmi startů se prostřílel na pozici nejužitečnějšího hráče turnaje. Javorové listy braly zlato.

Soubor pochybovačů se tím výrazně omezil, Mangiapane je v Calgary konečně vnímaný jako velká osobnost. „Andrew je spokojený s trenérským štábem, vedením, líbí se mu i město. Posbíral tu skvělé zkušenosti a byl ochotný kývnout na dlouhodobější kontrakt,“ řekl hráčův agent Ritch Winter v rozhovoru se stanicí Sportsnet 960.

Tříletý pakt je nakonec kompromisem, který navíc nesmrdí další arbitráží. Mangiapane se v létě 2025 může stát nechráněně volným hráčem.

