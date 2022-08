53 otázek pro Gudase: S kým by si rád zahrál a na co je nejvíc pyšný?

Patří k vyhlášeným bijcům v NHL, obránce Radko Gudas v ní rozdal v posledních dvou sezonách nejvíc hitů. „Rád bych střílel taky víc gólů, když je šance, vypálím, ale v týmu mám jinou roli,“ přiznal v pořadu 53 otázek deníku Sport. Vedle přípravy na novou sezonu ve Florida Panthers se stará třeba taky o stavbu domu. „Všechny práce kolem toho mě docela baví,“ svěřil se. A prozradil, čím by se nejspíš živil, kdyby nebyl hokejista.

Prvním velkým vzorem řízného beka byl jeho otec Leo Gudas, sám vynikající obránce. Čísla sedm a tři si Radko vybral podle něj. „Rád bych si s ním zahrál. Taky s Waynem Gretzkym a Jardou Jágrem,“ řekl. A dodal, kdo je naopak jeho nejméně oblíbený soupeř a komu dal na ledě největší nakládačku nebo proč a kdy se zrodila jeho vousatá image.

Gudas toho dokázal už dost. NHL hraje deset sezon, hrál na třech světových šampionátech a jednou na olympiádě. Na poslední dvě zámořská liga svoje hráče nevyslala. „Nejvíc jsem ale pyšný na svoje děti, i když na tom mám jen padesátiprocentní zásluhu,“ pravil Gudas na otázku, co se mu v životě nejvíc povedlo. „Už jen to, že jsem se uchytil v nejlepší lize, pro mě znamená úspěch. Ale pořád čekám na větší týmový úspěch v podobě Poháru. Věřím, že se to povede,“ zabrousil zpátky k hokeji.

Gudasova cesta mezi špičku byla hodně klikatá. Co by vzkázal ostatním? „Nic nevzdávejte. Člověk neví, kdo ho uvidí a dá mu šanci. A když nejvíc padá, jsou to nejlepší momenty, aby vyrostl,“ řekl v pořadu 53 otázek deníku Sport.