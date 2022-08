Pasta bude hrát s Krejčím, potvrdil kouč. Zachu plánuje do první lajny

Fanoušci na šampionátu v Tampere mohli vidět, jak ti dva vedle sebe kouzlí. David Pastrňák a David Krejčí. Teď se zdá, že tahle dvojka by si spolu mohla zahrát i v Bostonu! Nový kouč Jim Montgomery připustil, že o téhle variantě uvažuje. „Pravděpodobně spolu začnou,“ uvedl trenér Bruins v rozhovoru pro jednu z rozhlasových stanic. Rýsuje se tak útok Pastrňák – Krejčí – Hall. Naopak Pavel Zacha, jenž k Bruins přišel z New Jersey, by měl hrát s kapitánem Bergeronem.

Všichni o nich vědí, jací jsou to kamarádi. Parťáci. I díky tomu, že ho Pastrňák dlouho přemlouval, se Krejčí po roční anabázi v Olomouci rozhodl, že se do NHL vrátí.

Tajně si přáli, aby si zahráli spolu. „Kdo by nechtěl hrát s jedním z nejlepších hráčů na světě?“ okomentoval to sám 36letý centr, který připomněl, jak jim to šlo na mistrovství světa ve Finsku, na něm vybojovali bronz.

Právě tam v něm uzrála myšlenka, že by se do NHL chtěl vrátit…

Teď se jim přání splní. „Pasta pravděpodobně začne s Krejčím,“ prozradil trenér Montgomery, jenž nahradil dlouholetého šéfa střídačky Bruce Cassidyho. Na druhém křídle je nejspíš doplní Taylor Hall.

Hall s Krejčím už si předtím spolu na konci sezony 2020/21 zahráli, a skvěle jim to fungovalo. Teď je doplní Pastrňák.

Český Sidney Crosby. David Krejčí jako hokejista posunuje všechny okolo sebe Video se připravuje ...

„Krejčí je opravdu dynamický hráč ve středním pásmu, což umožní, aby to dával rozjetému Hallovi do volného prostoru,“ komentuje to kouč. Český centr je jeden z nejchytřejších v NHL. Když potřebuje, hru si zpomalí, nehrne se zběsile jenom dopředu.

Krejčí si s Pastrňákem v posledních letech v Bostonu taky spolu zahráli, ale nebylo to tak často. Čehož oba litovali. Pastrňák většinou hrával v obávaném komandu s Bergeronem a Marchandem.

Teď se zdá, že přijde jejich společný čas. „S Krejčou jsme velcí kamarádi, vyhovíme si. Bylo by super, kdybychom si mohli spolu zahrát,“ komentoval to kanonýr během léta.

Česká dvojka by tedy měla vytvořit druhou formaci. A co ta první?

V ní se chystá místo pro Pavla Zachu, posilu z Devils. Plán nového kouče je takový, že elitní formace bude hrát v tomto složení: Zacha, Bergeron, DeBrusk. Brad Marchand totiž podstoupil operaci kyčlí a nestihne úvod sezony. Proto místo něj dostane šanci Zacha.

„Je to velmi dobrý hráč. Myslím si, že když bude hrát s Bergeronem, hodně se toho naučí. A zjistí, jak hrát tím správným směrem,“ okomentoval to trenér, jenž do Bostonu přišel ze St. Louis Blues. To ho propustilo kvůli problémům se životosprávou. Později vyšlo najevo, že to bylo kvůli alkoholismu. Z toho se však dostal, teď dostal novou šanci u Bruins.

Kdo je Pavel Zacha? Sedm sezon v New Jersey, teď jde mezi další Čechy do Bostonu Video se připravuje ...

Zachovi věří. „Určitě na to má, proto jsme ho vzali. Je to talentovaný hráč, který dokáže bodovat. Teď má před sebou možnosti zahrát si s jedním z nejlepších hráčů v lize,“ tvrdí trenér.

Čeští fanoušci se tady mají na co těšit. Hlavně na spojení Pastrňák – Krejčí.

Bruins udělají maximum, aby vyhráli Stanley Cup. Kvůli tomu ještě nechali staré jádro, do kádru neřízli. Přichází tedy poslední šance pro partu kolem Bergerona s Krejčím…

„Jsme plní odhodlání! Nevím, kolik let z kariéry nám ještě zbývá, ale vracíme se, aby se nám něco povedlo. Protože týmu věříme,“ říkal Krejčí poté, co se s Bruins dohodl na ročním kontraktu na milion dolarů. Další dva si může vydělat na bonusech.

Z jeho slov se dá jasně vyčíst: Hrozně moc nás láká Stanley Cup!